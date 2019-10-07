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Все про:Латвія (244) моряки (753) Пристайко (184)

 Латвія запропонувала реабілітацію звільненим із російського полону морякам, - Пристайко

Латвія запропонувала відпочинок і реабілітацію для українських моряків, звільнених із полону, а також їхніх сімей.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "LB.ua", про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичом.

"Латвійська сторона запропонувала українським морякам, які перебували в російських в'язницях, відпочити разом з родинами. Вони поїдуть реабілітуватися після тривалого перебування в російських застінках. Думаю, це прекрасна ініціатива", - сказав Пристайко.

Зі свого боку Рінкевич наголосив на важливості політики невизнання російської приналежності Криму світовою спільнотою і збереження санкцій для відновлення територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми мусимо і далі тримати тиск і санкції щодо Росії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152511
 
 
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спасибо!
Латвия всегда от души.... делами и своей принципиальностью помогала и помогает Украине!
дякуємо, сестро!
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Клыха отвезите в Швейцарию. ФСБ ему стерла почти всю личность пытками.
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Гриба куда? В Голландию, на улицу Красных фонарей, или в Таиланд?
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САМЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПЛЕННЫЙ ЭТО ЖЕНИХ СКРЕПНОЙ ДИВАХИ ИЗ РАШКИ! он больной на голову. срочно нужно лечить у нейрохирурга..... вот сопле повезло подмазаться под шумок всех 35 освобождённых....получит квартиру 2 комнатную дорогущюю в дар+ 100 тысяч гривен на карманные расходы уже получил... (герой.... устал бедняжка....намаялся..пусть отдохнёт малехо сопля ..) ну скажите за что ему всё это? а там пора глядишь и избираться в депутаты...хахахаха сколько героев мученников с фронта нуждается в уходе...и помощи разной...а тут ...ну что скажите чесно если моряки за 10 месяцев под надзором всего мира что больше настрадались.их пытали. избивали.кормили голодом...) шмотки и еду тянули с Украины. так же их вкусностями и росийские волонтёры сумяры тягали.. не справедливо как то всё....((
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