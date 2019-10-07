 Латвія запропонувала реабілітацію звільненим із російського полону морякам, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "LB.ua", про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичом.

"Латвійська сторона запропонувала українським морякам, які перебували в російських в'язницях, відпочити разом з родинами. Вони поїдуть реабілітуватися після тривалого перебування в російських застінках. Думаю, це прекрасна ініціатива", - сказав Пристайко.

Зі свого боку Рінкевич наголосив на важливості політики невизнання російської приналежності Криму світовою спільнотою і збереження санкцій для відновлення територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми мусимо і далі тримати тиск і санкції щодо Росії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.