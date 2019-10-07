 Латвія запропонувала реабілітацію звільненим із російського полону морякам, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "LB.ua", про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичом.
"Латвійська сторона запропонувала українським морякам, які перебували в російських в'язницях, відпочити разом з родинами. Вони поїдуть реабілітуватися після тривалого перебування в російських застінках. Думаю, це прекрасна ініціатива", - сказав Пристайко.
Зі свого боку Рінкевич наголосив на важливості політики невизнання російської приналежності Криму світовою спільнотою і збереження санкцій для відновлення територіальної цілісності України.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Латвия всегда от души.... делами и своей принципиальностью помогала и помогает Украине!
дякуємо, сестро!