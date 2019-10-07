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Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2838) обстріл (5575) Донбас (13222) Золоте (21)

 Найманці РФ 20 хвилин били по Золотому - одній з ділянок розведення сил. Від початку доби - 7 ворожих обстрілів, - Міноборони

Від початку поточної доби, 7 жовтня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 7 прицільних обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ. При цьому 5 разів збройні формування РФ та її найманці свідомо порушували Мінські угоди мінометним обстрілом позицій ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Майже з опівночі, з напрямку від селища Доломітне окупанти випустили 3 міни калібру 82 мм та вели вогонь з великокаліберних кулеметів по наших захисниках селища Травневе.

Після 07:00 знову ж від Доломітного ворог випустив 14 мін 120-го калібру по оборонцях Новолуганського.

З 08:00 протягом 20 хвилин противник вів обстріл у районі ділянки розведення н.п. Золоте, застосовуючи з напрямку від окупованого міста Первомайськ станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

З 10:00 під ворожим вогнем із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння опинилися наші захисники Луганського.

Окрім цього, російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм випустили після 08:30 ранку 8 мін по наших оборонцях Чермалика, близько 11:00 – 5 мін у районі Новолуганського, та з 11:10 – 3 міни по оборонцях селища Гладосове", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через обстріли Петровського та Золотого розведення сил і засобів сьогодні не розпочнеться, - Пристайко. ВIДЕО

Як зазначили в Міноборони, українські воїни вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові засоби.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат серед захисників України немає", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152509
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский лично гарантирует безопасность! 🤦🏼‍♂️
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До Зебила и компанании не доходит у войны нет сроков,нет такого я планирую закончить войну через год,Украина войну не начинала всё зависит от мордора а она не захочет просто так уйти,это понятно всем кроме Зе
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как раз зебилам повод развести войска
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Зеленский лично гарантирует безопасность! 🤦🏼‍♂️
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Формула Штайнмайера - это капитуляция, поэтому держитесь дорогие жители Золотого, обстрелы - это навсегда.
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как раз зебилам повод развести войска
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Дєдают шаг к міру, хдєта пасєрєдінє...
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Вот видите, не хотят сепары чтобы мы отвели оттуда свои войска.
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Это что бы мы активней "разводились", я так понимаю?
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До Зебила и компанании не доходит у войны нет сроков,нет такого я планирую закончить войну через год,Украина войну не начинала всё зависит от мордора а она не захочет просто так уйти,это понятно всем кроме Зе
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АТО будет длиться годыны！（с）
Минск-1, Минск-2.
пэмаразматики, вспоминайте！
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Это ты так Штаны майора стираешь, которые Моника обосрала?
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Пора созывать совет безопасности ООН.
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Скоріше відводьте ВСУ з позицій в чисте поле, бо сєпари їх в окопах ніяк дістати не можуть!
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Це салют! Та сорона вітає препізедента.
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Как же так, они же обещали!? Верните Богдана из Турции, звоните Боканову!!!
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Порохоботы, вот вам и ответ на все ваши истерики. Украина согласилась на мирный план который одобряет и Европа и США, а Россия и сепарьё его нарушают, вся вина теперь на *****, а вместе с виной и санкции и игнор. Украина осталась 100% правой во всем.
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А защитников наших убитых после приказа Зе об отводе и уже и не стрелять, ты воскресиш?или порох до сих пор рулит армией?
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Вы сами на Майдан бегаете и требуете чтобы защитник остались под огнем. Порошенко пять лет их держал под огнем. Зеленский выводит из под огня, опять Зеленский виноват?
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И какой по твоему конечный пункт вывода войск Киёв или Львов?
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Зебил не выводит из огня он ещё больше делает для распространения войны,война будет,так как мордор этого хочет,зебил еще больше усугубляет так как все может перерости в гражданскую войну и за таких даунов зебильных как ты тянущий белый флаг капитуляции за "мир" и остальными проукраинскими патриотами которые чтят и помнят больше 10 000 погибших за землю который твой клоун отдает без боя врагу
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Именно вы разжигаете ненависть внутри страны, перечитай свой и другие порохоботские коменты, мат и ругань в отношении б0льшей части украинцев.
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огонь надо подавлять, иначе будешь бежать аж до лондона
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что за защитники которые отходят, как они могут от чего-то защитить
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Шановний Пане Зеленский ви би краще це не на форумі цензора.нет розповідали, а обговорювали це з лідерами антиросійської коаліції. Ато вони схоже поки що не знають про таку видатну перемогу Української дипломатії.
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Мир цивилизованный знает и этого достаточно.
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И что ты хотел этим сказать? Были обстрелы в Станице после разведения?
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устойчивое перемирие!!!
из Золотого уже можно отводить войска??? и запускать туда копов для охраны порядка???
или еще пыль и гарь не осела????
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Якось підзабулось формулювання"принуждение к миру".Чи не пора застосувати?
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Арестович: -никакой Аваков не спасет, если военные выйдут на протесты, тогда все решится за несколько часов
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Что-то 5 лет не выходили несмотря на все котлы и брошенных в ДАПе на погибель киборгов, и взорванные склады с боеприпасами на млр- ды.
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Не выходили потому что боролись а не сдавали территории. Ну и ещё самое интересное впереди. Ведь бюджет на 2020 года заложыли сокращение расходов на армию 50%. Я думаю военные оценят. Стадо не воевашы устало от войны, стадо выбрало хлеб...
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Что-то именно в Золотом, где разведение должно начаться стали постреливать. Не совпадение.
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Вони хочуть вибити з Золотого Білецького?
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Так надо, это нормально - внимательно читайте формулу Ш.
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Смотри-ка, после вчерашнего вече и у минобороны глаза на обстрелы прорезались.
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то есть зелесвин не может гарантировать отсутствие обстрелов, куйло заявил что тоже - куда собрался шмаркля что-то отводить?
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