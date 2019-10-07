 Кремль не може гарантувати відведення збройних формувань на Донбасі, - Пєсков

Про це журналістам повідомив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми говоримо про регулювання всередині українського конфлікту. Кремль, безумовно, має певний вплив на республіки Донбасу. Але ви знаєте, що республіки Донбасу - самостійні суб'єкти у врегулюванні цього конфлікту", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Москва гарантувати, що найманці РФ будуть відведені від лінії зіткнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через обстріли Петровського та Золотого розведення сил і засобів сьогодні не розпочнеться, - Пристайко. ВIДЕО

"Кремль припинив бути стороною конфлікту", - наголосив Пєсков.

Прессекретар глави держави підкреслив, що "Москва поряд з Берліном і Парижем є гарантом Мінського плану дій".

"Як і всі країни, ми зацікавлені, щоб усі заходи, які були заплановані свого часу і які покладені на папір, і під яким стоять підписи чотирьох [лідерів], щоб усі ці заходи виконувалися", - підсумував він.