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 Політика України
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Все про:Пєсков (591) Донбас (13222) найманці РФ (884) Формула Штайнмаєра (75)

 Кремль не може гарантувати відведення збройних формувань на Донбасі, - Пєсков

Кремль заявив, що не може гарантувати виконання найманцями РФ умов розведення сторін на Донбасі

Про це журналістам повідомив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми говоримо про регулювання всередині українського конфлікту. Кремль, безумовно, має певний вплив на республіки Донбасу. Але ви знаєте, що республіки Донбасу - самостійні суб'єкти у врегулюванні цього конфлікту", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Москва гарантувати, що найманці РФ будуть відведені від лінії зіткнення.

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"Кремль припинив бути стороною конфлікту", - наголосив Пєсков.

Прессекретар глави держави підкреслив, що "Москва поряд з Берліном і Парижем є гарантом Мінського плану дій".

"Як і всі країни, ми зацікавлені, щоб усі заходи, які були заплановані свого часу і які покладені на папір, і під яким стоять підписи чотирьох [лідерів], щоб усі ці заходи виконувалися", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152508
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский договорится с повстанцами, он тоже не считает россию агрессором.
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Так не проблема. А мы отведем. Ага , вован?
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Интересно, если №6 побежит договариваться с даунбасами, ты то же про парохоботов будешь вякать?
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Песков " В связи с тем что РФ не в состоянии гарантировать отвод военизированных отрядов "ополЧЕНЦЕВ" ., руководство РФ учитывая свое "искреннее" желание прекратить "внутри украинский конфликт" предлагает направить на линию соприкосновения "миротворцев" в количестве 40 тысяч из состава 1 и 2 армейских корпусов РФ, под наблюдением ОБСЕ ПАСЕ, ОПЗЖ, ... МЖ .."
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Как обычно... Ла-ла, но мы можем помочь ... Только скпжите... ,
Приднестровье #2 прощупывают...
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Значицца донбасские антимайдауны нищеброды гуманитарные побирушки будут и дальше годами скакать беженцами по чужим углам.


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Тобто , кучма і вся ЗеКоМанда погодилися , і підписали , що в Україні внутрішній конфлікт , і мордор з пуйлом не мають до цьго ніякого відношення. ЗеМоніку і її Ко-Манду з кучмою під суд за державну зраду !!!!!
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Многообещающее заявление, формула Штанмахера отменяется
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Оппа. вот и нежданчик. Если кто то сомневался. Т.е. открытым тесктом сказано: договаривайтесь с даунбасятами. а рашка - я не я, и хата не моя. Украина выполнит отведение. отдаст те территории - которые отбивала кровью пацанов. а даунбасята - туда моментально влезут. и кто будет виноват в несоблюдении "формулы штангенциркуля" - а никто. А наш зе президент уже сегодня подписал Указ "Об упрощении пересеченяи линии разделения". Т.е. моментально выполгнил указания пуйла. так что - щастайте сепарки по упрощенке в Украину. Что дальше?
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оно как всегда бредит..., видимо никакие лекарства уже не помогают, поможет только операция...
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Чеширский кот

@MFardplrCN1ZgZl

Извините, если это прозвучит грубо: когда проигрывают шулеру? Когда он из рукава достаёт лишнего туза? Нет! Шулеру проигрывают ровно в тот момент, когда садятся с ним играть. Вы добровольно оказываетесь на поле преступника, где только один хозяин - сам шулер».
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Зе ставай на колени и шуруй по зоны разведения, а дальше на пузе до ростова
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...ля забыл про другана твоего, богдана прихвати!
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Разговаривать выходит не с кем? Чего тогда встречаться?
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Що і треба було довести Зеленському нашим європейським "партнерам". Україна готова виконати мінські угоди а підерація - ні, тобто ***** не договороспроможний і бульше ніякі переговори, ПАСЕ і всяка інша муня немає змісту - тільки реальні санкції, та повноцінна допомога Україні.
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от і все... "формулу Щтайнмайєра " можна..поховати, або засунути ...в дупу Штайнмайєру ..та Меркель ..кудись засунути, разом з Макроном! Час переходити до плану Б, який у нас (як казав хтось з команди Зе)..безумовно є.
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Так о чем там Зеленский хочет договариваться с Путиным, который, как всегда "ни при чём"?
Зеленскому из Москвы открытым текстом говорят: "Слушай, убогий, давай-ка признавай самостоятельность Лугандона, признавай, что Россия к этой войне никак, никаким боком не причастна, веди прямые переговоры с "повстанцами" аж до тех пор, пока Украина не войдет в состав России. Вот тогда Россия с большим удовольствием гарантирует репрессии, уничтожение всего украинского, чтобы и воспоминаний об украинцах не осталось.
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когда до вас, *********, дойдет что при порохе об особом статусе на постоянной основе никто кроме козломордой шушвали даже не заикался. И ни о каких выборах до вывода козломордых войск никто не говорил. А что вы, ****** зеленогнойные, подписали это государственная измена!
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Шановний, Ви думаєтє що сварите чи соромите їх?
Про що Ви? Це як сварити збоченця копрофіла, що його тягне їсти гамно!
Вони ж саме цього й хотіли! І зараз вважають це своєю перемогою над «порохоботами»!

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в отличии от своих оппонентов, я не мажу все 73% одним миром очень большая часть из них отморозила себе уши и гениталии чисто на зло образу который придумали для них самые упоротые зеленые гнойники. Чем больше фактов озвучивается тем эфэмернее становится этот образ. И как во время выборов 16% стали 25% при вопросе или или, так при развенчании мифов очень многие могут наконец проснуться вынять голову из жопы и включить мозг. если конечно они хотят жить в Украине, а не в Украинском крае расистской федерастии.
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Чеширский кот

@MFardplrCN1ZgZl

Уже не имеет значения, какую дату при рождении Путина зафиксировал акушер. Вся интрига в том, какую зафиксирует патологоанатом.
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Зелю геть!!! Моніка, виходь із доміка!!!
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не можете гарантировать?
тогда вы никто, звать вас никак и проблему Донбасса следует решать без вас
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Ну и прекрасно, не можете гарантировать, значит никто ничего не отводит.
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Эти просто хер положили в открытую на всех и вся,а Украина должна???
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Все проголовавшие за зеленского, вы просто подонки
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Наї......бали Моніку Зєлєнські ! Дибіла завжди найо.....ують !
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"Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы были в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех [лидеров], чтобы все эти мероприятия выполнялись",- заключил он.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

В жопу себе засуньте и подписи ,и бумаги.Я русский,и говорю вам,-вы кацапские *****.
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Повний триндець. Прогнулись раком перед кацапами, так вони ще на наше "раком" плюнули.
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Россия уже когда-то гарантировала суверенитет и целостность границ Украины. Суки и твари, верить их слову и подписям на документах нельзя !!!
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Ось і казці кінець!! І шо тепер? Я бачу лише один промах Пороха на посту преза,він занадто багато вділив часу для Європи(визнання України,санкції проти рашки,коаліція проти карлика) а ось для НЕНЬКИ вже часу не залишалось,цим і скористались любителі **русской весни**,а мабуть вірно він робив,що Європу налаштовував проти карлика,але ми цього не зрозуміли,бо головне нам ПОЖРАТЬ на халяву,а що Батьківщину втратим--ну то таке!!! Слідкуємо далі за Голобородьком,вже скоро буде розстрілювати Раду Кремль не може гарантувати відведення збройних формувань на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 108
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Тогда Украина пусть решает своей "внутренний конфликт" как все страны, танками и пушками, и какое кому дело до внутренних проблем страны.
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