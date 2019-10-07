 Кремль не може гарантувати відведення збройних формувань на Донбасі, - Пєсков

Про це журналістам повідомив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми говоримо про регулювання всередині українського конфлікту. Кремль, безумовно, має певний вплив на республіки Донбасу. Але ви знаєте, що республіки Донбасу - самостійні суб'єкти у врегулюванні цього конфлікту", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Москва гарантувати, що найманці РФ будуть відведені від лінії зіткнення.
"Кремль припинив бути стороною конфлікту", - наголосив Пєсков.
Прессекретар глави держави підкреслив, що "Москва поряд з Берліном і Парижем є гарантом Мінського плану дій".
"Як і всі країни, ми зацікавлені, щоб усі заходи, які були заплановані свого часу і які покладені на папір, і під яким стоять підписи чотирьох [лідерів], щоб усі ці заходи виконувалися", - підсумував він.
Приднестровье #2 прощупывают...
Чеширский кот
@MFardplrCN1ZgZl
Извините, если это прозвучит грубо: когда проигрывают шулеру? Когда он из рукава достаёт лишнего туза? Нет! Шулеру проигрывают ровно в тот момент, когда садятся с ним играть. Вы добровольно оказываетесь на поле преступника, где только один хозяин - сам шулер».
Зеленскому из Москвы открытым текстом говорят: "Слушай, убогий, давай-ка признавай самостоятельность Лугандона, признавай, что Россия к этой войне никак, никаким боком не причастна, веди прямые переговоры с "повстанцами" аж до тех пор, пока Украина не войдет в состав России. Вот тогда Россия с большим удовольствием гарантирует репрессии, уничтожение всего украинского, чтобы и воспоминаний об украинцах не осталось.
Про що Ви? Це як сварити збоченця копрофіла, що його тягне їсти гамно!
Вони ж саме цього й хотіли! І зараз вважають це своєю перемогою над «порохоботами»!
Чеширский кот
@MFardplrCN1ZgZl
Уже не имеет значения, какую дату при рождении Путина зафиксировал акушер. Вся интрига в том, какую зафиксирует патологоанатом.
тогда вы никто, звать вас никак и проблему Донбасса следует решать без вас
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
В жопу себе засуньте и подписи ,и бумаги.Я русский,и говорю вам,-вы кацапские *****.