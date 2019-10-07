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Все про:Зеленський (3069) США (5591) Пристайко (184) Трамп (2118)

 Скандал довколо розмови Зеленського і Трампа справді шкодить Україні, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що ситуація навколо телефонної розмови президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського шкодить Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевич у Києві.

"Найменше, чого ми би хотіли у ситуації, коли у нас є війна з Росією, надзвичайно складні переговори, коли у нас стільки багато проблем - це бути втягнутими у внутрішню політику Сполучених Штатів напередодні їхніх виборів".

Голова МЗС України зазначив, що Зеленський сказав Трампу, що особисто для себе вважає втручання у вибори "найбільшою загрозою" і що "цього не допускає і не може уявити, щоб хтось з українців втручався в чужі вибори" в інших країнах, тим більше у США.

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"Це дійсно шкодить нам. Ми намагаємося пояснити про те, що розслідування, які мають вестися і щодо Burisma і щодо інших компаній, - вони мають відбуватися без втручання уряду. Вони мають бути справедливими", - заявив Пристайко.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152506
 
 
 Топ коментарі
 
Насправді цей скандал вже зробив неможливим нормальний діалог Зе із Світовими лідерами, бо обговорення посла США було порушенням дипломатичних правил. Тобто тепер ця історія не скандал, а набагато гірше.
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Це доказ того, що Зе світовий лідер. Подивіться, він обігнав президента Китаю, і навіть Трампа та ху..ла, хоча вони на коні, в "качалку" недарма ходив! І костюм у нього самий красивий.Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа действительно вредит Украине, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3183
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...ХА -ХА КАК ВИТИЕВАТО СКАЗАНО ДАДУТ ПОД..... НУ ВЫ ПОНЯЛИ....
ЗЕЛЕНСКОМУ..
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та ви що! Зеля ж найталановитіший політик **********!!!
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Только у своего великого "учителя" Трампа почему-то недоучился: тот хоть стену на границе с Мексикой строит, а наш "талантливый" договорун - мост в лугандонию!
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Насправді цей скандал вже зробив неможливим нормальний діалог Зе із Світовими лідерами, бо обговорення посла США було порушенням дипломатичних правил. Тобто тепер ця історія не скандал, а набагато гірше.
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да ты шо)) именно по этому он и предлагает Трампу сейчас совместное расследование - где логика
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Богдан, скотина ленивая! Где ты шастал когда Трамп звонил шмаркле? Без твоего суфлирования оно и наговорило на скандал который "вредит Украине".
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Аж переписав доки не вилучили. Дякую за вірш.
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А на пуя было пороть чушь? Дома не кого пороть?
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Упс!!! А мы и не знали! Спасибо , что просветил. Только вот сам Зеленский как оценивает собственные слова в разговоре с Трампом насчет Генерального прокурора? Хотелось бы услышать из первых уст.
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Це доказ того, що Зе світовий лідер. Подивіться, він обігнав президента Китаю, і навіть Трампа та ху..ла, хоча вони на коні, в "качалку" недарма ходив! І костюм у нього самий красивий.
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Мне на картинке нравится ЗЕ - в первых рядах
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у політиці зюзя вже себе проявив
тепер дайте йому хірургічне втручання на мозку очолити, чи місію на Марс
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Питання: Хто обрав більшого ідіота, ми чи американці?Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа действительно вредит Украине, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4089
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в любом случае в США если идиот то он под контролем,у нас нет
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типа - сам отговаривал лепшего друга и хорошего парня?
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Надо признать, американцы обошлись с Украиной некрасиво.
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Объясните кловуну, что политика - это НЕ сцена!!!
И его смазливая, продажная рожа позорит Украину.
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Че серьйозна??? А пачьєму?? Он жє такой прііікольний...🤕
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По моему ,откажись Байден от президентской гонки и Трамп будет голым.Однако у демократов нет больше харизматичных лидеров.У демократов -гонки престарелых.Байдену -76,Сандерсу -78,ещё одной даме,наступающей им на пятки - 70.У республиканцев положение-тоже швах.Трампу -74 И деменция бьёт неотвратимо.
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https://bitter-onion.livejournal.com/2484400.htmlСкандал вокруг беседы Зеленского и Трампа действительно вредит Украине, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6954BITTER-ONION.LIVEJOURNAL.COMТарас Чорновіл про «Формулу Штанмаєра»Ну що, колеги, припливли… Мене запитують, чому після вчорашнього підписання ніби то «формули Штанмаєра» я нічого не написав. А що писати? Що все не є погано, усе наба...

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Та шоб тебя ЗЕбил дурнуватый, тот трам утопил, будет тебе наука! черт галимый.
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Да ну, Пристайко! Как ты догадался???Через несколько недель???Гигант мысли!!Особо приближенный к "императору"! Тебе надо пойти и повеситься, долбень зеленый! Тормоз ты гидравлический!
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Та вы шо???!!! А сначала говорили, шо все нормуль.

Такое вмечатление, что команда Моники Зеленски соревнуется в том, кто больше и чаще сцыт в глаза зебилам.
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"лепить горбатого" со сцены и держать язык за зубами .... это же да, да но нет
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