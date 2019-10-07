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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
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 Поки немає законів про проведення виборів і про особливий статус Донбасу, "формула Штайнмаєра" не означає нічого, - Пристайко

У Міністерстві закордонних справ розповіли, за яких умов запрацює "формула Штайнмаєра".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Я хочу вам сказати, що "формула Штайнмаєра" сама по собі ще не означає нічого, поки немає двох законів: закону про проведення виборів і закону про особливий статус. Це найважливіша точка. А сама формула тільки пояснює, як вони будуть застосовуватись. Ці закони мають узгодити наше суспільство, наші депутати", - заявив Пристайко.

Міністр також зазначив, що "поки не буде зрозуміло, які лінії є, важко говорити про результат".

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Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко стверджує, що у влади є плани дій на випадок, якщо в процесі реалізації передбачених формулою Штайнмаєра домовленостей щось піде не так.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152499
 
 
 Топ коментарі
 
1. Мы ничего не подписывали.
2. То, что мы подписали вовсе не страшно, а совсем даже наоборот.

3. Мы это уже подписали и нарушить нельзя.

4. Раньше были подписаны документы с похожим названием поэтому мы не виноваты в том, что предали Украину.
5. То, что мы подписали, ничего не значит.

И все это несут представители одной и той же банды Коломойского.
Это уже даже не сцанье в глаза зебилам. Это уже справление нужды по-большому на всю тупую голову 73%.
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Тут за мінськ на Пороха бочку Зє!біли катять, але Петро протискав НАШЕ бачення. Спершу безпека (а це неможливо без виведення кацапів та контролю над кордоном).
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова! Не тимчасово, а НАВІКИ!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристрій, такий само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
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Вся ця ганьба не просто так! Це все робиться за грубі гроші від кацапів!
ЗєКоМанда продає Україну по шматочку! Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7107
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Пристайло! Выпиши у Авакова пистолет и застрелись! В Украине одним мудаком будет меньше.
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