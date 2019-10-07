 Поки немає законів про проведення виборів і про особливий статус Донбасу, "формула Штайнмаєра" не означає нічого, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Я хочу вам сказати, що "формула Штайнмаєра" сама по собі ще не означає нічого, поки немає двох законів: закону про проведення виборів і закону про особливий статус. Це найважливіша точка. А сама формула тільки пояснює, як вони будуть застосовуватись. Ці закони мають узгодити наше суспільство, наші депутати", - заявив Пристайко.

Міністр також зазначив, що "поки не буде зрозуміло, які лінії є, важко говорити про результат".

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Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко стверджує, що у влади є плани дій на випадок, якщо в процесі реалізації передбачених формулою Штайнмаєра домовленостей щось піде не так.