 Спонсори кампанії Трампа намагалися вплинути на зміну керівництва "Нафтогазу", - Associated Press

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомило інформагентство Associated Press.
За даними, підприємці Лев Парнас та Ігор Фруман разом із нафтовим магнатом Гаррі Сарджентом III нібито стояли за намаганням змінити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва на народженого в Росії громадянина США Андрія Фаворова.
Aгенція посилається на анонімні джерела та доповідь, написану в посольстві США в Україні. В Офісі президента України відмовилися коментувати ці повідомлення. Так само коментарів не надали Парнас, Фруман та Сарджент.
Фаворов казав своєму колишньому партнеру в енергетичній галузі США, що сприйняв зустріч із цими трьома особами як потенційний "шантаж", пише AP.
Як з’ясували журналісти-розслідувачі Центру досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP), Лев Парнас та Ігор Фруман також влаштовували зустрічі з українськими чиновниками для адвоката президента Трампа Руді Джуліані, коли він цікавився потенційними конкурентами Трампа на виборах 2020 року.
Нині три комітети Палати представників Конгресу США здійснюють щодо Трампа розслідування про імпічмент, пов’язане з його висловлюваннями в перебігу телефонної розмови 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським. Під час дзвінка, згідно зі скаргою урядового інформатора, Трамп нібито попросив Зеленського про допомогу в розслідуванні щодо потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена та його сина Гантера.
Палата представників вже викликала для допиту в рамках розслідування Парнаса на 10 жовтня, а Фрумана на 11 жовтня.
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Далее идет переписка Волкера с Сондландом, показывающая, что условием проведения встречи в верхах является публичное заявление Зеленского о требуемых расследованиях.
[09.08.19, 17:35:53] Гордон Сондланд: Моррисон может назначить даты, как только Ермак подтвердит.
[09.08.19, 17:46:21] Курт Волкер: Отлично! Как ты этого добился?
[09.08.19, 17:47:34] Гордон Сондланд: Я не уверен, что я этого добился. Я думаю, что президент (Трамп - И.А,) сначала действительно хочет получить то, чего он хочет.
[09.08.19, 17:51:18] Гордон Сондланд: Во избежание недоразумений, может быть полезно попросить Андрея подготовить черновой вариант заявления, чтобы мы могли точно видеть, что они предлагают охватить (в «расследовании» - И.А.). Даже если Ze даст пресс-конференцию, они могли бы просуммировать все в кратком заявлении. Что думаешь?
[09.08.19, 17:51:42] Курт Волкер: Согласен!
> Далее обмен посланиями Волкер - Сондланд - Джулиани. На этот диалог следует обратить особое внимание. В нем Волкер, официальный спецпредставитель США, спрашивает частное лицо Джулиани, о том, что он, официальный спецпредставитель США, должен сказать лидеру иностранного государства, чтобы частное лицо Джулиани было этим удовлетворено. Другой официальный представитель США Сондланд одобряет действия своего коллеги.
[09.08.19, 11:27] Курт Волкер: Привет, господин мэр! Прошлой ночью был хороший разговор с Ермаком. Он был доволен вашим звонком. Говорит, что Z сделает заявление. Можем ли мы все созвониться, чтобы обговорить, какие советы я должен дать Z о том, что он должен сказать? Хочу быть уверенным, что мы сделали все правильно. Спасибо!
Гордон Сондланд: Хорошая идея, Курт.
Руди Джулиани: Да, вы можете позвонить сейчас
> Диалог Волкер - Ермак через два дня.
[10.08.19, 16:56:15] Андрей Ермак: Привет, Курт. Пожалуйста, дайте мне знать, когда вы можете поговорить. Я думаю, что можно сделать это заявление и упомянуть все эти вещи, которые мы обсуждали вчера. Но это будет логично сделать только после того, как мы получим подтверждение даты (визита Зеленского в Вашингтон - И.А). Мы хотим сообщить о дате визита, о наших ожиданиях от визита и наших гарантиях в связи с визитом. Давайте обсудим.
[10.08.19, 17:01:32] Курт Волкер: Хорошо!
[10.08.19, 17:02:18] Курт Волкер: Я согласен с вашим подходом. Давайте составим заявление и используем его текст, чтобы получить дату, и тогда PreZ сможет сделать его (заявление - И.А.)
[10.08.19, 17:26:17] Андрей Ермак: Хорошо
[10.08.19, 17:38:43] Курт Волкер: Отлично. Гордон (Сондланд - ИА) также может присоединиться.
[10.08.19, 17:41:45] Андрей Ермак: Отлично
[10.08.19, 17:42:10] Андрей Ермак: Как только у нас будет дата визита, мы проведем брифинг для прессы, объявим о предстоящем визите и наметим наше видение перезагрузки отношений США и Украины, включая, среди прочего, Бурисму и расследование вмешательства в выборы.
[10/10/19, 5:42:30 PM] Курт Волкер: Звучит отлично!
> Волкер - Сондланд, обсуждают еще через три дня, что должен сказать украинский президент. Волкер предлагает текст заявления Зеленского, в соответствии с которым Украина должна по сути взять на себя обязательство о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года и о поиске «доказательств», реабилитирующих Россию и Манафорта по делу о Рашагейте.
[13.08.19, 10:26:44] Курт Волкер: Особое внимание следует уделить проблеме вмешательства в политические процессы США, особенно в связи с предполагаемым участием некоторых украинских политиков. Я хочу заявить, что это недопустимо. Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех имеющихся фактов и эпизодов, в том числе связанных с Бурисмой и выборами в США в 2016 году, что, в свою очередь, предотвратит повторение подобной проблемы в будущем.
[13.08.19, 10:27:20] Гордон Сондланд: Отлично. Отправим Андрею после нашего разговора
Это же не про *свинарчуков, барыг*.
И этому уже есть подтверждение Зеленский заявил о готовности создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - СМИ
То есть значит правда, что должен сказать украинский президент. Волкер предлагает текст заявления Зеленского, в соответствии с которым Украина должна по сути взять на себя обязательство о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года и о поиске «доказательств», реабилитирующих Россию и Манафорта по делу о Рашагейте.