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Все про:насилля (92) Нацполіція (8301) Клименко Ігор (2)

 Незабаром по всій Україні запустять групи реагування на сімейне насильство, - глава Нацполіції Клименко

В Україні запустять групи реагування на випадки домашнього насильства, а також буде створено загальнонаціональну базу даних про рівень насильства в сім'ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Сімейне насильство. Те, про що не прийнято говорити. Але ми розуміємо, як часто жінки і діти страждають у сім'ях від насильства. Ще в 2017 році ми запустили в трьох регіонах пілотний проєкт під умовною назвою "Поліна" (скорочено від "поліція проти насильства". - Ред.). Це групи реагування, які обслуговують винятково виклики щодо домашнього насильства. Результати роботи таких груп вражаючі. Тому ухвалено рішення запустити цей проєкт по всіх регіонах України", - поінформував він.

Клименко повідомив, що з 2017 року цей проєкт працює в Дарницькому районі Києва, Малиновському районі Одеси та в місті Сєверодонецьку Луганської області: "Думаю, зовсім скоро дамо старт "Поліні" по всій Україні. Це будуть перші 45 екіпажів, які отримають автомобілі, сучасне технічне оснащення і будуть доволі ефективними.

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Говорячи про те, наскільки був успішним цей проєкт у Києві, Клименко зазначив, що він був запущений не так давно, але перші результати вже доволі переконливо засвідчили необхідність цього проєкту: "Для більш ефективної роботи потрібна спеціальна підготовка співробітників, оскільки бувають випадки, коли вони не зовсім розуміють, із чим зіткнуться. Траплялися ножові поранення від одного з учасників конфлікту, тому що поліцейський не завжди правильно оцінює обставини, коли їде на сімейний конфлікт. А їм там зустрічаються і наркомани, і алкоголіки, і люди з психічними захворюваннями, і просто агресивні. Тому зараз працюємо над цією системою реагування".

"Одночасно з уведенням підрозділів, які займатимуться протидією домашньому насильству, ми плануємо - спільно з іноземними партнерами - запровадити загальнонаціональну базу даних із системою синіх, жовтих і червоних карток - відповідно до рівня насильства в сім'ї. І наявність у досьє агресора таких карток, для жінки, яка перевищила самооборону, має значно пом'якшувати її вину під час розгляду справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152494
 
 
 Топ коментарі
 
Полицейские Мудозвоны.Пусть патрулируют улицы в вечернее время,Особенно в криминальных местах,плотно занимаются сбытчиками контрафакта хмельного,сигарет и наркотиков.Внедряют фотофиксацию нарушений ПДД,без втручання и поборов.
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И что они будут делать?? Пиздит он жену, детей, к примеру, к нему приехали, а он послал их нах..й т.к. в его частную собственность войти без прокурорской бумажки никто не может, все, усрались..... Страдают херней, вместо того чтобы страной заняться!
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Мужчина тоже бывает подвергнут семейному насилию... Незабаром по всій Україні запустять групи реагування на сімейне насильство, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 6503
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дурня страшна річ.. як в голову зайде, то пропав.. а якщо ще в голову керівника влізе, то пздц усім Вскоре по всей Украине запустят группы реагирования на семейное насилие, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 3704
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а якщо герою Ато, по п'яному ділу зносить бошку і він... гвалтує вашу жінку...
то чи можна провокувати його на вашу сестру?
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Полицейские Мудозвоны.Пусть патрулируют улицы в вечернее время,Особенно в криминальных местах,плотно занимаются сбытчиками контрафакта хмельного,сигарет и наркотиков.Внедряют фотофиксацию нарушений ПДД,без втручання и поборов.
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а нашо.. головні винуватці криміногенної ситуації в країні - сімейні алкаші Незабаром по всій Україні запустять групи реагування на сімейне насильство, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 3423
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Муж жена одна сатана. Вмешаешься завтра они на тебя в суд подадут и раскажут такооее..
Коротче придурок этот Клименко.
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И что они будут делать?? ****** он жену, детей, к примеру, к нему приехали, а он послал их нах..й т.к. в его частную собственность войти без прокурорской бумажки никто не может, все, усрались..... Страдают херней, вместо того чтобы страной заняться!
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Мужчина тоже бывает подвергнут семейному насилию...
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Правильно. А то "беззащитные существа" женского полу совсем осатанели.
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Очередной идиот. Всю жизнь семейными ссорами занимался участковый, который знал всех и все на участке.
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Клименко! Когда арестуете государственного преступника Зеленского?
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