 Не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в опублікованому відео на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Капітуляція, якщо і була в Україні, коли було покладено основу всього того, що зараз раптом почало турбувати людей - це формула Штайнмаєра і так далі, - це вересень 2014 року і лютий 2015 року, коли було підписано Мінські угоди, де є все те, на що погодився Кучма у вересні цього року", - сказав Яременко.

За словами Яременка, відмова від мирних переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі дуже небезпечна позиція, вона призведе до ізоляції України. Ця позиція буде створювати більше проблем, ніж давати результатів.

"Я розумію, що мирні переговори не мають відбуватися за рахунок жертви принциповими речами, але не жертвувати чимось у цих переговорах - ми не зможемо", - зазначив Яременко.

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"Тому не треба боятися формули Штайнмаєра, не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася. Більше, ніж було - ніхто не допустить. І це я говорю зі знанням справи, розуміючи настрої і президента, і депутатської фракції "Слуга народу, - сказав нардеп.

"Ми повинні пройти цей шлях Мінських угод, від яких ми не можемо відмовитися, щоб не опинитися "сам на сам" із Росією. Ми повинні пройти цей шлях до кінця. І ми його пройдемо. Можливо, ми нічого не отримаємо, але, повірте, ми нічого і не втратимо", - резюмував нардеп.

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