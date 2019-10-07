 Не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в опублікованому відео на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Капітуляція, якщо і була в Україні, коли було покладено основу всього того, що зараз раптом почало турбувати людей - це формула Штайнмаєра і так далі, - це вересень 2014 року і лютий 2015 року, коли було підписано Мінські угоди, де є все те, на що погодився Кучма у вересні цього року", - сказав Яременко.
За словами Яременка, відмова від мирних переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі дуже небезпечна позиція, вона призведе до ізоляції України. Ця позиція буде створювати більше проблем, ніж давати результатів.
"Я розумію, що мирні переговори не мають відбуватися за рахунок жертви принциповими речами, але не жертвувати чимось у цих переговорах - ми не зможемо", - зазначив Яременко.
"Тому не треба боятися формули Штайнмаєра, не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася. Більше, ніж було - ніхто не допустить. І це я говорю зі знанням справи, розуміючи настрої і президента, і депутатської фракції "Слуга народу, - сказав нардеп.
"Ми повинні пройти цей шлях Мінських угод, від яких ми не можемо відмовитися, щоб не опинитися "сам на сам" із Росією. Ми повинні пройти цей шлях до кінця. І ми його пройдемо. Можливо, ми нічого не отримаємо, але, повірте, ми нічого і не втратимо", - резюмував нардеп.
Суть формулы сводится к проведению на данных территориях выборов согласно украинскому законодательству. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ
Т.е. в самих Минских соглашениях формУлы нет (от слова совсем).
всех этых упырей нужно гнать на кацапию!
Короче: здобули......😡
Поиск врагов и делегирование им ответственности - это тяжелая продолжительная болезнь,
это не понос, который современная медицина научилась купировать.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
А касательно 2014, Климкина и т.д. - мы посмотрим на факты. А они таковы, что ничего не было принято и никто из наших не собирался ничего выполнять, при этом расиюшка была под санкциями...а вот теперь как раз посмотрим, что будет...
ВРАНЬЁ .!! Для лохов сойдёт . А во вторых - oба Минска хоть и были подписаны но , они не работали !! Вот что самое главное . Петро на них согласился ( ибо выхода небыло, потому что армия х. йла вошла на Донбасс , а Запад давил на перемирье ) , но тут же сделал всё возможное чтобы эти договорняки заблокировать ,, чтобы они не работали . По сути , х,йло остался в дураках . А теперь пришёл Зеленский и всё разблокировал , по своей воле . Теперь Украина в дураках , а в кремле пьют шампанское . Пабьеда блин , Украина сдалась , чего ж и не выпить . .
8. Пункт 3 ФШ устанавливает, что местные выборы в ОРДЛО проводятся через 90 дней после утверждения Верховной Радой закона о местных выборах, разработанного с участием представителей ОРДЛО.
9. Пункт 4 ФШ устанавливает, что кандидаты на этих выборах [независимо от числа и тяжести совершенных ими преступлений. - А.И.] получают неприкосновенность.
10. Пункт 5 ФШ устанавливает, что в результате этих выборов [после их завершения и подтверждения их соответствия нормам ОБСЕ со стороны ОБСЕ. - А.И.] на смену временной неприкосновенности в силу вступает неограниченная во времени амнистия.
11. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает ни наступления мира, ни прекращения огня, ни вывода российских войск с территории ОРДЛО (утверждения В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен наступить мир. Произойти полное прекращение огня, выведение зарубежных военных формирований»).
12. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает размещения украинских пограничных подразделений на украинско-российской границе (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября «Мы все понимаем, что на украинско-российской границе, с нашей стороны, должны быть украинские пограничники»).
13. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает проведения обмена пленными (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой»).
14. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что проведение выборов не пройдет под дулами пулеметов, автоматов и иного оружия, поскольку в ФШ нет требований ни о выводе зарубежных войск и вооружений, ни о разоружении боевиков (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов».
15. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы пройдут завтра (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра…? Нет… Завтра выборы на Донбассе? Нет.») Согласно пункту 3 ФШ выборы должны пройти не завтра, а через 90 дней после утверждения Верховной Радой Украины закона о местных выборах в ОРДЛО, разработанных с участием представителей ОРДЛО. 90 дней в политическом смысле - это, возможно, даже быстрее, чем завтра в обыденном.
16. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы в ОРДЛО пройдут, как утверждает В.Зеленский, «с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей».
17. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский утверждает: «Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандском формате. Будет ли там подписываться новый закон «Об особом статусе»? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе. В сотрудничестве и при публичном обсуждении всем украинским обществом». В этом утверждении содержится признание (возможно, неосознанное) того, что Верховная Рада Украины самостоятельно не будет разрабатывать и принимать этот закон: Будем ли мы его сами разрабатывать…? Нет.
18. В.Зеленский утверждает, что этот закон будет написан совместно. Совместно с кем? Очевидно, с представителями ОРДЛО, всем украинским обществом. Точно так, как это и установлено «формулой Штайнмайера», к которой новые власти Украины присоединились 1 октября 2019 года по требованию президента В.Зеленского.
19. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский спрашивает: «Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет. Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, в котором подтвердили согласование позиций по тексту этой формулы».
Это страусиная уловка.
Направление идентичных писем с принятием на себя одинаковых обязательств в адрес одной и той же международной организации означает согласование позиций, или общее соглашение, сторон. Точно так, как это и сказано самим В.Зеленским в его обращении.
Кроме того, совместная работа представителей Украины с представителями ОРДЛО в политической группе нормандского формата идет с самого начала его появления. Именно с технологией этой совместной работы согласились новые украинские власти, направив соответствующее письмо спецпредставителю председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе М.Сайдику.
20. Наконец, ни один из пунктов ФШ не только не требует возвращения Украине Крыма, Севастополя, Керченского пролива, аннексированных Российской Федерацией, но и вовсе не упоминает их (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Предусматривает ли она [ФШ. - А.И.], что Украина признает аннексию Крыма…? Нет.»). Отсутствие упоминания актов аннексии в международном документе, согласованном агрессором и жертвой агрессии, означает признание аннексии де-факто.
Таким образом:
- «формула Штайнмайера» со стороны Украины была согласована и утверждена П.Порошенко и П.Климкиным;
- интерпретация «формулы Штайнмайера» президентом В.Зеленским не соответствует действительности;
- имплементация «формулы Штайнмайера» в жизнь означает полную и безоговорочную капитуляцию Украины перед Путиным.
вопрос только на какой он стороне был в то время)) судя по всему в москве бизнес делал
Я не знаю точно, что там в Минских соглашениях, но по крайней мере Порох тянул время в то время, как санкции против Мордора усиливались. Что сейчас делаете вы? Капитулируете! Если ***** согласно на план Швайне, то этот план точно не для украинцев! Вас поимеют а мы в свою очередь вас на Ростов. Готовьте лапти, малоросы!
2009-2010 годы - первый заместитель директора Департамента международной политики Администрации президента Украины.
1 июня 2010 года - назначен на должность Генерального консула Украины в Стамбуле.
2 июня 2010 года - указом Президента Украины назначен представителем Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества, был на этом посту до 2013 года.
30 ноября 2013 года Яременко выразил своё отношение к разгону студенческого Евромайдана на своей странице в Фейсбуке, сравнив действия «Беркута» с действиями карателей и фашистов.[1] На следующий день министр иностранных дел Леонид Кожара обвинил Яременко в нарушении присяги госслужащего, а ещё через день украинского генконсула срочно отозвали из Стамбула, дав на сборы пять дней.[2] 8 декабря Яременко вернулся в Киев и взял накопившияся отпуска в количестве 107 дней. Ему поступили предложения работы от нескольких политических сил.[3]ВЕЛИКИЙ ПЕРЕВЗУВАЛЬЩИК!!!
Украсим каштаны Хрещатика к Рождеству!!
Скоро будет Йолка.
Только мало толку,
Если зюзю Дед Мороз в ростов к себе заберёт.
Тільки ці агітатори *********,коли їх запитують:
-як так сталося,що при Порошенку ми звільняли свою землю,тепер залишаємо ?В мінських угодах цього немає !
-раніше вибори повинні були проводитись після виводу окупаційних військ і найманців,контролю за кордоном нашими військовими, а за формулою зєліпуті-навпаки !
Причому після виборів терористів НІХТО не гарантує виведення і контроль !
Чому наслідком Мінських угод було накладення санкцій на рф,а внаслідок капітулянського документу,підписаного Кучмом-буде їх відміна ?
Нажаль у нас немає журналістів,щоб поставити правильні питання.В стойлі стоять з шаурмою.