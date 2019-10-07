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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
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Все про:Кучма (383) мінські угоди (1633) Яременко Богдан (32) Формула Штайнмаєра (75)

 Не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко. ВIДЕО

Глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко вважає, що не потрібно боятися "формули Штайнмаєра".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в опублікованому відео на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Капітуляція, якщо і була в Україні, коли було покладено основу всього того, що зараз раптом почало турбувати людей - це формула Штайнмаєра і так далі, - це вересень 2014 року і лютий 2015 року, коли було підписано Мінські угоди, де є все те, на що погодився Кучма у вересні цього року", - сказав Яременко.

За словами Яременка, відмова від мирних переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі дуже небезпечна позиція, вона призведе до ізоляції України. Ця позиція буде створювати більше проблем, ніж давати результатів.

"Я розумію, що мирні переговори не мають відбуватися за рахунок жертви принциповими речами, але не жертвувати чимось у цих переговорах - ми не зможемо", - зазначив Яременко.

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"Тому не треба боятися формули Штайнмаєра, не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася. Більше, ніж було - ніхто не допустить. І це я говорю зі знанням справи, розуміючи настрої і президента, і депутатської фракції "Слуга народу, - сказав нардеп.

"Ми повинні пройти цей шлях Мінських угод, від яких ми не можемо відмовитися, щоб не опинитися "сам на сам" із Росією. Ми повинні пройти цей шлях до кінця. І ми його пройдемо. Можливо, ми нічого не отримаємо, але, повірте, ми нічого і не втратимо", - резюмував нардеп.

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Не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152493
 
   
 Топ коментарі
 
73% дурников...
Начинайте аплодировать стоя!)))
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У мене таке передчуття, що йолка наступить ще до листопаду. Не надо бояться "формулы Штайнмайера", не надо говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко - Цензор.НЕТ 360
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якщо капітуляція сталася при Порошенку, то що тоді підписали ви???
при Порошенку не відводили війська!
при Порошенку не легалізували особливий статус ОРДЛО на постійній основі!
годі брехати, зрадники!
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ну так в чем проблема? пускай кацапотвари выводят войска, граница под наш контроль, затем выборы по украинским законам и жили они все долго и счастливо..
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Так и нужно было требовать этого от рашки в Минске в 2015-м. А не соглашаться на "передачу контроля над границей, которая начнется в первый день ПОСЛЕ местных выборов и закончится после всеобъемлющего политического урегулирования". Скажите спасибо пороху, что это подписал
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нет, это кацапы брешут как всегда и пытаются навязать свой порядок выполнения минских соглашений, кацапы идит в дупу.
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Идиот? Я кацапов ненавижу не меньше тебя, но полный текст минских соглашений легко найти в сети. Прочитай 9 пункт, там про выборы указано
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я тебя не оскорблял, правильно читать: *кацапы идУт в дупу. Не будет никакой хфядярализации, мы все дружно подождем, пока они там сами не созреют после голодных бунтов.
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Это формула порошенка -путина. Но для благозвучности её переименовали.
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Ну так отмените, шуты гороховые, вы же теперь власть.
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Кацарылый штаны проверь куда тебе порох формулу наложил.
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мужик повторил, то что известно всем и каждому в Украине - сдавать интересы Украины начал еще в 2014 году, порошенко петя после бездарно проведенных военных операций его паркетными "стратегами" муженко и гелетеем!
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То есть получается мы давным давно "капитулировали", так к чему тогда "повторная капитуляция" . Если она уже есть. Что то тут не сходится. Понятно что минские условия так же капитуляция, в остальном нюансы. Но они не были выполнены, а значит фактической капитуляции не было. Запад снимет санкции с РФ, капитулируем мы или нет ( отказавшим проводить минск и формулы в жизнь), так что ненужно нам рассказывать что на этом "построены" санкции. За Крым вообще забыли ( как за Прибалтику в свое время, и не развались СССР, неожиданно для Запада, все бы оставалось по старому) Зе и команда в поисках обертки под видом которой нам хотят всучить капитуляцию Мне вот интересно, в какой бы обертке нам все это пытался бы вручить Пэдро, ( это я о формуле) победи он на выборах, он просто оттягивал эту "новость" для нас, на после победы в выборах 2019, но не сошлось, и эту неблаговидную роль в политическом театре получил Зе. ( ну сейчас начнется... подумал я про себя... Но факт остается фактом так бы и было, вопрос только в обертке и этикетке. А Запад принял свое решение умиротворения агрессора уже давно, а наши олигархи и "элиты" в принципе с этим согласились, риторика здесь только камуфляж . Только не нужно меня "поливать" ни любителям "Пэдро", ни фанатам "Зе" ) - В чем сила брат. Сила в правде. А правда на нашей стороне. Нет капитуляции!!!
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Решающие слово за Украинским народом, который должен выйти на майдан!!!
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Только отсекайте Порошенка от народа. Тогда на Майдан выйдут миллионы.
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этот зебил хоть прочитал те два документы, о которых он сейчас глаголет? или, как и все трускавецкие, слышал звон...?
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Они правда думают, что народ им даст вот так сдать независимость и сдаться России???
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Ви можете пройти цей шлях самі, аж до Ростову., і ще, не лякай нас ізоляцією.
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Это Зеленский изменял Конституцию страны под ОРДЛО? Это он ввёл закон об особом статусе ОРДЛО ? Он придумал с Путиным формулу и переиминовал её в формулу Штейнмайера? Если бы мы не избрали Зеленского президентом, Порошенко был бы единственным и эксклюзивным автором предательства страны.
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Был бы но не стал, а сопля зелёная усиленными темпами сдаёт Украину.
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Формула Штайнмайера - метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола. Поскольку "минские соглашения" не выполнялись обеими сторонами противостояния, в 2016 года министр МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) предложил собственное решение проблемы мира в Донбассе, названное по его имени.
Суть формулы сводится к проведению на данных территориях выборов согласно украинскому законодательству. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ
Т.е. в самих Минских соглашениях формУлы нет (от слова совсем).
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а то, на что подписался чучма - это кусок, выдранный с "формулы", который устраивает нарасеянию.
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Дебил это навсегда. У договоренностей есть цель и есть задачи. Цель минских договоренностей - выиграть время. Задача - восстановить боеспособную Армию. С чем эти договоренности успешно справляются. Каковы цель и задачи имплементировать формулу Штайнмаера? На данный момент нет абсолютно никакой необходимости форсировать события. Только для дебилов - политика факинг отрасль, они в ней ничего не понимают. Уровень умственного развития Зерро - ноль. Потому как потеряли берега и забыли о чувстве самосохранения.
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вони не слуги ...вони раби махнатого урода
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Какая редкая скотина. Подвесить бы тебя суку.
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ну и мразь!зеЛеная мразота!
всех этых упырей нужно гнать на кацапию! Не треба боятися "формули Штайнмаєра", не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 7192
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Та конечно «поперечники» в большинстве случаев виноваты, НО нельзя(!!!) сравнивать ситуацию в 2014-2015 и ситуацию сейчас (2019)........
Короче: здобули......😡
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...почему нельзя сравнивать? При Пете можно было вововвать, а сейчас нет. Больше ничего не изменилось.
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Точно, "механизированные" подразделения на автобусах воевать могут, а на БТР - нет.
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Когда будет происходить вывод оккупационных российских войск с Донбасса, то все террористы -боевики могут уйти с ними, и это решит данную проблему. Если же они захотят остаться продолжить террористическую деятельность, то без любого вида оружия и права работы в любых правоохранительных органах. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал нардеп из антиукраинской партии "Слуга видать народа террористов" который и сам продажный сепаратист - капитулянт Б.Яременко. Он подчеркнул, в Минских договоренностях есть пункт о "народной милиции" мы его выполним , но это не значит, что такие должности смогут занять люди из армейских корпусов действующих боевиков выходит в силовом блоке кацапской конфедерации будут одни кровавые нелюди убийцы но не из 1 и 2 армейских корпусов ...Украине нужна эта не подвластна ей террористическая милиция из убийц боевиков ? Это ужасная капитуляция Украины во всей своей красе...Где там якобы националисты, дружины полусепаратиста Авакаяна они что и дальше гоняются за свинурчуками" и не видят как цинично преступно проклятые ЗЕбилы капитулянты эти продажные Слуги кремлёвских фашистов )(уйла убивают Украинскую державу. Быстрей бы уже Майдан не то останемся без своей независимой Украинской державы.
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"Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".
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Порошенко хотел подписать капитуляцию, но за 3 года так и не смог расписать ручку.
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Забазарить нас решили до упадка,ага щас! Соглашение требует отвода войск, а на линии разведения дальше стреляют наёмники **********, а ублюдок песков говорит, нас там нет, это все вы, но выполнить условия вы обязаны! Так и хочется лично скзать ЗЕ, вова ты мля дурак? да жаль не услышит, шаурмой рот занят или чьей то жопой.
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Слишком много просьб поверить. Где доказательства, зелепутало, что мы ничего не потеряем? Их нет, потому что и ты, и Зе не просили бы " поверьте". Вас надо гнать серьезной метлой, придурки.
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Это мне напоминает анекдот про клячу на скачках, которая просила мужика поставить на нее и обещала придти первой. Но потом сказала: "Ну не смогла я, не смогла!"
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Еще никогда так быстро я не разочаровывался в ново избранной власти за 5 месяцев превратится в позднего Януковича и Порошенка надо уметь набрать команду "профессионалов " и похоронить развитие страны и само понятие государственности Украины как флюгер крутиться угождая всем и врагам а на народ и интересы государства просто положить болт да Зе нет стержня просто студень.
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Завышеные ожидания - признак небольшого ума.
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вам полгода криком орали - оглядитесь, кого вы нам тащите...а теперь скоро придется нести ответственность за свой выбор..."разочарованием" тут не отбудешься...
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Пишу для Вас специально в 2014 пришел в один тур Порошенко который превратил страну в Рошению сейчас пришел зробимо их разом (манипуляция сознанием людей )превратил страну в квартал 95 только тут не шутки а драма и сдача страны , пришел мальчик могильщик после всех презов которые грабили страну допродать и разрушить и он не самостоятельный игрок это просто ширма за которой куча бородатых и пейсатых лиц пахотливо потирают ручки от прибыли у нас в стране за 28 лет не было ни одного национального лидера
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Порошенко и его свита в проблеме войны и мира использует известный прием/ дискурс поджигателя - когда виновный в нарушении противопожарной безопасности, которые привели к пожару, обвиняет в потерях от пожара пожарников: не смогли дозвониться, поздно приехали, долго разворачивались, медленно, неумело тушили, не проявили должного мужества при спасении имущества, оскорбляли расспросами, уточнениями, не высказали сочувствия, должного уважения, не пригласили, не предложили … - список бесконечный и т.п. Таким образом, виновность ПЕРЕВОДИТСЯ на тех, кто пытается спасти ситуацию из того положение, которое осталось от того же Порошенко. И вообще, все чтобы эта власть не делала, все делает злочинно, предательски... И будет делать...

Поиск врагов и делегирование им ответственности - это тяжелая продолжительная болезнь,
это не понос, который современная медицина научилась купировать.
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******* Коля , ты в поджигатели не тех записал .. да и пожарники твои в позе раком нетушат , а назад уползают !!
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На самом деле им всем просто все равно на судьбу людей, от этого в лом напрягаться что бы грамотно наладить систему ответственности. А оправдание это всегда удобно, особенно когда в деле есть третий.
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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"порохобот" - это кто не восхваляет твоего зеленого шлеппера?
А касательно 2014, Климкина и т.д. - мы посмотрим на факты. А они таковы, что ничего не было принято и никто из наших не собирался ничего выполнять, при этом расиюшка была под санкциями...а вот теперь как раз посмотрим, что будет...
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не бойтесь капитуляции, она уже произошла))) классика
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Що цей зелений верзе? Запхни собі в дупу формулу разом з мінськими угодами, в яких немає підписів президента України, а тільки кучмарика підпис, якихось послів та бандитів. . Я не сподівався, що за такий невеличкий строк можна деградувати з людини в зелену мавпу, гр. Яременко.
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Быстрей бы уже Майдан не то останемся без своей независимой Украинской державы.
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Невыполнение Украиной Минского солгашения автоматически снимает с Раши санкции, и сама попадат под санкции ЕС. Скажите спасибо Пете!
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Не звезди . 5 лет Минск не работал и никто санкций с паРаши не снимал . Хватит манипуляций .. !! Не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 9786 .
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Почему же за 4 года санкции так и не сняли? И зачем выполнять Минск, если выполняй или нет, санкции будут сняты?
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Коротко кажучи - "слуги" ***** а не народу Україну вже злили *****. Тепер слово за самим НАРОДОМ якщо він в Україні є а якщо нема то Україні на превеликий жаль кінець,
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Знаете! У мене завжди було відчуття, що цих хлопчиків заслало до нас ФСБ.
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По словам Яременко, отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе очень опасная позиция, она приведет к изоляции Украины Источник: https://censor.net.ua/n3152493
ВРАНЬЁ .!! Для лохов сойдёт . А во вторых - oба Минска хоть и были подписаны но , они не работали !! Вот что самое главное . Петро на них согласился ( ибо выхода небыло, потому что армия х. йла вошла на Донбасс , а Запад давил на перемирье ) , но тут же сделал всё возможное чтобы эти договорняки заблокировать ,, чтобы они не работали . По сути , х,йло остался в дураках . А теперь пришёл Зеленский и всё разблокировал , по своей воле . Теперь Украина в дураках , а в кремле пьют шампанское . Пабьеда блин , Украина сдалась , чего ж и не выпить . Не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 3877 .
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Без обще Украинского референдума они не могут выполнять никакие формулы Штайнмаера!!! Или они совершат государственную измену и армия и полиция вынужденная будет их арестовать и провести трибунал!!!
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У этой волосатой ***** двойной тариф... столько дерьма вылить на Украину за сутки!!!!
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после того, как зеленский окончательно сольёт украину, нужно будет отблагодарить по заслугам не только зеленского, но и таких яременок
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Вначале мьі видели полностью подконтрольньіх путину руководителей республик (автомойщиков, охранников, профессиональньіх безработньіх) они вьіполнили свою функцию и на данньій момент немногие остались в живьіх, а теперь мьі смотрим на подконтрольньіх бене слуг (масажистов, визажистов, комиков) подозреваю что их ждет та же судьба, используют по максимуму и сожгут в огне революции
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Жирный кнур немного подзадолбал охаиванием реальных достижений, при том, что сам он не достиг пока что вообще ничего
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Где были все эти бараны, волающие про Зраду, когда Петя эти Минские проапрувил, а даже проталкивал через РАДУюю Или уже у всех отняло память, по какой причине погибли 4 нацгвардейца под радой... Порохоботы просто та же тупая вата, только в профиль!
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7. Пункт 2 ФШ из письма Ш-Ф от 28 ноября 2015 года недвусмысленно устанавливает, что проект закона о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) готовится не Верховной Радой Украины, а политической подгруппой [нормандской группы. - А.И.], в которой безусловно участвуют представители ОРДЛО. Верховная Рада Украины лишь одобряет текст закона о местных выборах, разработанного с участием представителей ОРДЛО. Согласно п.2 ФШ Верховная Рада Украины обязана утвердить закон о местных выборах, разработанный с участием представителей ОРДЛО, спустя четыре недели.

8. Пункт 3 ФШ устанавливает, что местные выборы в ОРДЛО проводятся через 90 дней после утверждения Верховной Радой закона о местных выборах, разработанного с участием представителей ОРДЛО.

9. Пункт 4 ФШ устанавливает, что кандидаты на этих выборах [независимо от числа и тяжести совершенных ими преступлений. - А.И.] получают неприкосновенность.

10. Пункт 5 ФШ устанавливает, что в результате этих выборов [после их завершения и подтверждения их соответствия нормам ОБСЕ со стороны ОБСЕ. - А.И.] на смену временной неприкосновенности в силу вступает неограниченная во времени амнистия.

11. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает ни наступления мира, ни прекращения огня, ни вывода российских войск с территории ОРДЛО (утверждения В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен наступить мир. Произойти полное прекращение огня, выведение зарубежных военных формирований»).

12. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает размещения украинских пограничных подразделений на украинско-российской границе (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября «Мы все понимаем, что на украинско-российской границе, с нашей стороны, должны быть украинские пограничники»).

13. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает проведения обмена пленными (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой»).

14. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что проведение выборов не пройдет под дулами пулеметов, автоматов и иного оружия, поскольку в ФШ нет требований ни о выводе зарубежных войск и вооружений, ни о разоружении боевиков (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов».

15. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы пройдут завтра (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра…? Нет… Завтра выборы на Донбассе? Нет.») Согласно пункту 3 ФШ выборы должны пройти не завтра, а через 90 дней после утверждения Верховной Радой Украины закона о местных выборах в ОРДЛО, разработанных с участием представителей ОРДЛО. 90 дней в политическом смысле - это, возможно, даже быстрее, чем завтра в обыденном.

16. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы в ОРДЛО пройдут, как утверждает В.Зеленский, «с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей».

17. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский утверждает: «Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандском формате. Будет ли там подписываться новый закон «Об особом статусе»? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе. В сотрудничестве и при публичном обсуждении всем украинским обществом». В этом утверждении содержится признание (возможно, неосознанное) того, что Верховная Рада Украины самостоятельно не будет разрабатывать и принимать этот закон: Будем ли мы его сами разрабатывать…? Нет.

18. В.Зеленский утверждает, что этот закон будет написан совместно. Совместно с кем? Очевидно, с представителями ОРДЛО, всем украинским обществом. Точно так, как это и установлено «формулой Штайнмайера», к которой новые власти Украины присоединились 1 октября 2019 года по требованию президента В.Зеленского.

19. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский спрашивает: «Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет. Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, в котором подтвердили согласование позиций по тексту этой формулы».
Это страусиная уловка.
Направление идентичных писем с принятием на себя одинаковых обязательств в адрес одной и той же международной организации означает согласование позиций, или общее соглашение, сторон. Точно так, как это и сказано самим В.Зеленским в его обращении.
Кроме того, совместная работа представителей Украины с представителями ОРДЛО в политической группе нормандского формата идет с самого начала его появления. Именно с технологией этой совместной работы согласились новые украинские власти, направив соответствующее письмо спецпредставителю председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе М.Сайдику.

20. Наконец, ни один из пунктов ФШ не только не требует возвращения Украине Крыма, Севастополя, Керченского пролива, аннексированных Российской Федерацией, но и вовсе не упоминает их (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Предусматривает ли она [ФШ. - А.И.], что Украина признает аннексию Крыма…? Нет.»). Отсутствие упоминания актов аннексии в международном документе, согласованном агрессором и жертвой агрессии, означает признание аннексии де-факто.

Таким образом:
- «формула Штайнмайера» со стороны Украины была согласована и утверждена П.Порошенко и П.Климкиным;
- интерпретация «формулы Штайнмайера» президентом В.Зеленским не соответствует действительности;
- имплементация «формулы Штайнмайера» в жизнь означает полную и безоговорочную капитуляцию Украины перед Путиным.
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Есть большая разница между вынужденным подписанием невыгодных для страны условий, которые никто никогда не собирался выполнять, и реальной попыткой эти условия выполнить. Думающие о своих национальных интересах страны не выполняют никаких международных договорённостей, которые им не выгодны (или кто-то выполнил Будапештский меморандум? Или, может, Россия соблюдала нормы международного морского права во время ситуации с Керченским проливом?). Находят формальные причины не выполнять, выкручивают в свою пользу, возлагают вину на других и т.д., и т.п. Так работает дипломатия. А эти, блин, косят под дурачков: "Порошенко подписал, а мы только выполняем, все вопросы к нему". Нет уж, ребята, реальная капитуляция - это не подписание, а выполнение всей этой хрени, да ещё и в интерпретации, выгодной врагу
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куда же без папередников )))
вопрос только на какой он стороне был в то время)) судя по всему в москве бизнес делал
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Порошенко підписав Мінськ, щоби його НЕ виконуватиі водити Путю за ніс, душачи санкціями. А ви, ідіоти, все сумлінно виконуєте. Ви навіть не розумієте, як робиться національна політика
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"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - сказал Яременко. - пытается свалить всё на попередников и на одного нынешнего, на Кучму. Его нечего слушать, нет гарантии, что он не из этих - В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
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Хватит манипулировать! Никаких выборов и переговоров про них до вывода войск ***** за поребрик! Выведет войска - дальше можно и поговорить. ПНХ капитулянты малоросские!
Я не знаю точно, что там в Минских соглашениях, но по крайней мере Порох тянул время в то время, как санкции против Мордора усиливались. Что сейчас делаете вы? Капитулируете! Если ***** согласно на план Швайне, то этот план точно не для украинцев! Вас поимеют а мы в свою очередь вас на Ростов. Готовьте лапти, малоросы!
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2006-2008 годы - генеральный консул Украины в Эдинбурге (Великобритания).
2009-2010 годы - первый заместитель директора Департамента международной политики Администрации президента Украины.
1 июня 2010 года - назначен на должность Генерального консула Украины в Стамбуле.
2 июня 2010 года - указом Президента Украины назначен представителем Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества, был на этом посту до 2013 года.
30 ноября 2013 года Яременко выразил своё отношение к разгону студенческого Евромайдана на своей странице в Фейсбуке, сравнив действия «Беркута» с действиями карателей и фашистов.[1] На следующий день министр иностранных дел Леонид Кожара обвинил Яременко в нарушении присяги госслужащего, а ещё через день украинского генконсула срочно отозвали из Стамбула, дав на сборы пять дней.[2] 8 декабря Яременко вернулся в Киев и взял накопившияся отпуска в количестве 107 дней. Ему поступили предложения работы от нескольких политических сил.[3]ВЕЛИКИЙ ПЕРЕВЗУВАЛЬЩИК!!!
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таких гандонов как этот ярый подонок надо вешать на Хрещатике.

Украсим каштаны Хрещатика к Рождеству!!
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Ждать уже недолго,
Скоро будет Йолка.
Только мало толку,
Если зюзю Дед Мороз в ростов к себе заберёт.
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Насправді нічого екстраординарного не сталося . Теза про те,що формула Шухєрмахєра-Зеліпуті,-це продовження мінських угод ,активно просувається координаторами з Банкової в підконтрольні ЗМІ, роз'яснюється представниками Хомчака на нарадах в штабах серед офіцерів.Звичайна кремлівська інформаційна операція.
Тільки ці агітатори *********,коли їх запитують:
-як так сталося,що при Порошенку ми звільняли свою землю,тепер залишаємо ?В мінських угодах цього немає !
-раніше вибори повинні були проводитись після виводу окупаційних військ і найманців,контролю за кордоном нашими військовими, а за формулою зєліпуті-навпаки !
Причому після виборів терористів НІХТО не гарантує виведення і контроль !
Чому наслідком Мінських угод було накладення санкцій на рф,а внаслідок капітулянського документу,підписаного Кучмом-буде їх відміна ?
Нажаль у нас немає журналістів,щоб поставити правильні питання.В стойлі стоять з шаурмою.
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На передову цього бородатого Будулая Яременка, ця свиня жирна нехай перезимує спочатку в окопі на передовій !
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Капитуляция произошла, когда три урода - турчинов, яценюк и пашинский - на тайной встрече продали Крым вовке ***** в обмен на неприкосновенность Киева.
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Интересно, Б.Яременко пользуется своими, еще турецкими запасами или Вова Поклавише Бей делится своими, аргентинскими.
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Зы слів Яременка, вони винні, чім особисто він може пожертвувати. Я наприклад готовий пожертвувати макакой Коломойского. Якщо хто вирішив жертвувати за мене.
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