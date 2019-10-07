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Все про:пропаганда (1255) Росія (20121) Вишинський (144)

 Пропагандист Вишинський став виконавчим директором "России Сегодня"

Підозрюваного в державній зраді російського пропагандиста Кирила Вишинського, який у межах обміну потрапив до Росії, призначено виконавчим директором кремлівського пропагандистського МІА "Россия Сегодня".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби кремлівського пропагандистського інформагентства, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на запити ЗМІ про посаду Кирила Вишинського. 9 вересня підписано наказ про його призначення виконавчим директором МІА" Россия Сегодня", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дружина пропагандиста Вишинського заплатила лобістам із США $50 тисяч. ДОКУМЕНТ

Пропагандист Вишинський став виконавчим директором России Сегодня 01

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

7 вересня в рамках обміну його було доставлено в Росію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152492
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро возьет интерьвю у Сцаря Малороса?)))
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Це така милота, спостерігати в постах як прозрівші зелейобики, коцають тих, хто ще не прозрів, навіть дописувати провокативне нічого не треба. Рвуть на шмаття Пропагандист Вышинский стал исполнительным директором "России сегодня" - Цензор.НЕТ 3730
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Щось хотів сказати, чи так- повітря зіпсувати?
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Такое дерьмо "чего изволит хозяин" не пропало, пришлось ко двору пропагандонам кремлёвским. Пропагандист Вышинский стал исполнительным директором "России сегодня" - Цензор.НЕТ 9801
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Це така милота, спостерігати в постах як прозрівші зелейобики, коцають тих, хто ще не прозрів, навіть дописувати провокативне нічого не треба. Рвуть на шмаття Пропагандист Вышинский стал исполнительным директором "России сегодня" - Цензор.НЕТ 3730
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придурь, ты чего постучалось? Не болей убогое.
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А ты думал, что все забыли, что ты писал раньше Пропагандист Вишинський став виконавчим директором "России Сегодня" - Цензор.НЕТ 816 На, освежи память:

Евгений Калашников

Старая пластинка...ани фсе адинаковые................Бред. Команда Зеленского это люди 21 века. а не "старьё" со спекуляцией на мове-языке, религии........и прочих разъединяющих Украину лозунгах.
04.04.2019 08:56


https://censor.net.ua/news/3120387/tsik_podschital_100_protokolov_zelenskiyi_3024_poroshenko_1595_infografika/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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...И еще вот это:
Евгений Калашников

Расслабьтесь. Построена Бизнес шоу Империя! Тысячи людей участвуют, разные направления. Всё это УСПЕШНО и приносит ПРИБЫЛЬ, а не из бюджета деньги крысятся. В отличии от авторитарного алчного Порошенко, Зеленский всем Партнёрам доверяет! И На всех напрвлениях талантливые, профессиональные Люди! А не кумовья, подчинённые, или людишки обязанные на компромате и крючках уголовных дел.
04.04.2019 09:04
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О!!! а тут так вообще сам себя превзошел Пропагандист Вишинський став виконавчим директором "России Сегодня" - Цензор.НЕТ 5539 Так лизнуть Коломойскому это постараться надо :
Евгений Калашников

Приват, построил Коломойский, Боголюбов, Дубилет....они же первыми Украину защитили, танки, бтры, бмп , самолёты заправили. вооружили экипировали первых добровольцев. Премии за захваченных боевиков, их оружие выплачивали...зеленский с кварталом регулярно ездил к Воинам с концертами, волонтёрили и помогают и сейчас. Только вот не афишируют это как некоторые.
04.04.2019 09:20

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Який зв'язок?
"Такое дерьмо "чего изволит хозяин" " - це Евгений Калашников пише про Вишинського.
До чого тут "прозрєвший зєлєйобік", про якого Ви пишите?
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Обалдеть просто. Так спроси у свего секретута *****, кто посеял эту ненависть?
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Потому что в интернете Украина и Россия это по сути одна страна.)
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ЗЕленскі ******** ви хоч будьоновку зніміть, а то геть як Штірліц з парашутом.
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Увы, у нас таких вышинских во власти больше половины наверное, да и среди народа тоже не мало Пропагандист Вышинский стал исполнительным директором "России сегодня" - Цензор.НЕТ 3823
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пси, будьте послідовні в своїй жовчі. що не треба було його міняти наа укрїнських моряків, який барига саморучно відправив на закланіє?
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Пацаны,которые зелибобы,а вы поняли что у вашего наркомана вчера/сегодня реально фиаско
Можно быть каким угодно бякой,но иметь яйца,что бы выйти к людям. Но если яиц нет,ты не лидер, ты гавно.
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теперь вместо того чтобы сидеть в тюрьме, благодаря зеле будет вести информационную войну против нас, из-за чего погибнет куча народу. добрый зеля
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А ще його можна на росії зробити прокурором Пропагандист Вышинский стал исполнительным директором "России сегодня" - Цензор.НЕТ 6585
Андрій Януарійович Вишинський (нар. 10 грудня 1883, Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія - пом. 22 листопада 1954, Нью-Йорк, США) - радянський політичний діяч польського походження, юрист і дипломат. У світову історію увійшов як головний державний обвинувач (генеральний прокурор СРСР) на сталінських «показових судових процесах» 1930-х років. Як правник, був запеклим прибічником принципу «презумпції винності».
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не периживайте так скоро або чайку з полонієм папьоть або в кахве "вєтєрок"задьоть,зрадники довго не смердять на цій землі...
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порохоботы недовольны, что шпиона обменяли. На Сенцова, Балуха и других им плевать.
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А что Украина дала Сенцову, Балуху? Один у рос. посольства флешмобит, у другого скоро тур по Европе кончится и что дальше?
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