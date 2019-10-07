 Пропагандист Вишинський став виконавчим директором "России Сегодня"

Про це йдеться в повідомленні пресслужби кремлівського пропагандистського інформагентства, передає Цензор.НЕТ.
"У відповідь на запити ЗМІ про посаду Кирила Вишинського. 9 вересня підписано наказ про його призначення виконавчим директором МІА" Россия Сегодня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.
28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.
7 вересня в рамках обміну його було доставлено в Росію.
Евгений Калашников
Старая пластинка...ани фсе адинаковые................Бред. Команда Зеленского это люди 21 века. а не "старьё" со спекуляцией на мове-языке, религии........и прочих разъединяющих Украину лозунгах.
04.04.2019 08:56
https://censor.net.ua/news/3120387/tsik_podschital_100_protokolov_zelenskiyi_3024_poroshenko_1595_infografika/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Евгений Калашников
Расслабьтесь. Построена Бизнес шоу Империя! Тысячи людей участвуют, разные направления. Всё это УСПЕШНО и приносит ПРИБЫЛЬ, а не из бюджета деньги крысятся. В отличии от авторитарного алчного Порошенко, Зеленский всем Партнёрам доверяет! И На всех напрвлениях талантливые, профессиональные Люди! А не кумовья, подчинённые, или людишки обязанные на компромате и крючках уголовных дел.
04.04.2019 09:04
Евгений Калашников
Приват, построил Коломойский, Боголюбов, Дубилет....они же первыми Украину защитили, танки, бтры, бмп , самолёты заправили. вооружили экипировали первых добровольцев. Премии за захваченных боевиков, их оружие выплачивали...зеленский с кварталом регулярно ездил к Воинам с концертами, волонтёрили и помогают и сейчас. Только вот не афишируют это как некоторые.
04.04.2019 09:20
"Такое дерьмо "чего изволит хозяин" " - це Евгений Калашников пише про Вишинського.
До чого тут "прозрєвший зєлєйобік", про якого Ви пишите?
Можно быть каким угодно бякой,но иметь яйца,что бы выйти к людям. Но если яиц нет,ты не лидер, ты гавно.
Андрій Януарійович Вишинський (нар. 10 грудня 1883, Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія - пом. 22 листопада 1954, Нью-Йорк, США) - радянський політичний діяч польського походження, юрист і дипломат. У світову історію увійшов як головний державний обвинувач (генеральний прокурор СРСР) на сталінських «показових судових процесах» 1930-х років. Як правник, був запеклим прибічником принципу «презумпції винності».