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Все про:Міноборони (2838) перепис населення (24) розвідка (1476)

 "Перепис населення" в ОРДЛО: окупанти збирають специфічну інформацію про місцевих жителів, - ГУР

Російські окупаційні адміністрації з 1 жовтня ц.р. розпочали т.зв. перепис населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Перепису підлягають всі особи, які були прописані до 2014 року на тимчасово окупованих територіях. Під час анкетування місцевих жителів збирається як традиційна інформація, у т.ч. про вік, національність, освіту тощо, так і специфічна, що стосується офіційного чи неофіційного працевлаштування, у державних чи приватних установах та питання, що пов’язані з громадською активністю", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ маскують "Гради", "Гвоздики" і гаубиці на передових позиціях на Донбасі, - розвідка

Водночас анкетування в певної частини громадян викликало обурення через необхідність давати відповіді, які можуть слугувати для формування персоніфікованих досьє і у подальшому використанні окупантами для обмеження прав і свобод опитаних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152489
 
 
 Топ коментарі
 
Бурятов и якутов оформляют коренными дамбасюками, чтоб они законно могли остаться в дамбасюцкой милиции?
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Это они хотят Гончаруку помочь? Тот тоже планирует перепись населения "Перепись населения" в ОРДЛО: оккупанты собирают специфическую информацию о местных жителях, - ГУР - Цензор.НЕТ 5595
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Увы,нет.Будет усиление репресий,и преследований.
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Это они хотят Гончаруку помочь? Тот тоже планирует перепись населения "Перепись населения" в ОРДЛО: оккупанты собирают специфическую информацию о местных жителях, - ГУР - Цензор.НЕТ 5595
 показати весь коментар
 
 
Увы,нет.Будет усиление репресий,и преследований.
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Розведення сил на Донбасі зірвалося через обстріли

7 жовтня, 13:02

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Українські військові залишаються на своїх позиціях
Штаб ООС

Розведення сил і засобів в Золотому і Петровському на Донбасі не розпочалося в призначений час через обстріли населених пунктів кілька днів тому.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
«Сьогодні мало б початися розведення, і дійсно про це була домовленість в Мінську нашої переговорної команди. На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні кілька днів тому Петровське і Золоте. А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було в тому, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів», - пояснив він на прес-конференції з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом
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хочуть виити Білецького, він же сказав, що Золоте не оставить.
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Учёт овцебаранов, сепарастов...............ну и на 10 умножат для выборов.
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По разговорах беженцев там уже половина бурятов и рашистов уже прописавшихся и некоторые даже получили украинские паспорта женившись на местных шлюхах. Видать будут их выдавать за украинцев.
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Бурятов и якутов оформляют коренными дамбасюками, чтоб они законно могли остаться в дамбасюцкой милиции?
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Та не, для українського пенсійного фонду позов готують. Портнов задачу поставив.
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Про це на донецькому форумі вже кілька днів пишуть. Візьміть мене у ГУР, оперативність інформації забезпечу)))
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Бібізян беруть на облік щоб знати всіх поіменно, коли цей зоопарк впихнуть в Україну.
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тем кто так рьяно поливает грязью людей которые живут на оккупированных территориях советую на ютубе посмотреть обращение донецких партизан к российским военным. поэтому когда что там пишете....фильтруйте.
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Чувак, приведи хотя бы один пример деятельности этих "партизан"
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а ты чувак не проси а просто посмотри. понимаю не приятно донецкие мочат "российского старшего брата" но такова жизнь. вы пришли со своим сраным русським миром а вам идите на ... думаю что последнее слово тебе чувак понятно.
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Слов много, а примера ты не привел. До побачення!
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за то какие слова. идите на ... . это же как надо защищать людей что бы в конце услышать такое. .... мне не надо кому то что то доказывать и приводить пример . на ютубе все есть . не включай любимое путинское .....дурака.
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Хотят узнать сколько бюллетеней с галочками напротив чепушилы и пасечника с их гоп компаниями печатать на "выборы",к которым зелю принуждают.
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А ЕС скажет. ...Да все ОК, я,я, натюрлих!
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Поспішають порахувати пенсіонерів з регресами, щоб українському пенсійному фонду рахунок викотить.
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Шутки шутками, а вот жильё под шумок этого дела у тех, кто его оставил, и отжать могут.
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Около двух миллионов беженцев выехало с даунбаса. Остались только самые отмороженные. Вы теперь сами подумайте кто примет участие в голосовании на выборах в ОРДЛО и кого они выберут. Я очень сомневаюсь что кремль разрешит принять участие в голосовании беженцам выехавшим в Украину. Поетому и проводят перепись чтобы подать списки которые Украина должна будет признать.
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Да это всем понятно, всем кроме ЗЕкоманды.
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Есть еще один вопрос
"На каком языке разговариваете?"
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на вопрос о национальности все говорят, скорей всего - рюський, ну или в крайнем случае бурят, чтоб не расстраивать росвермахт
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Не знаю хто як, але моя сім'я ігнорує ций перепис, тому що
1. Вони незаконні і проводяться якимось самозванцями,
2. Не збираємось відповідати на дибілкуваті питання, бо якщо відповідати чесно, то як в 37 році зразу відвезуть в мгб!
3. Будемо брати участь у легітимному перепесі населення, яке проводитиме влада України (хоча не знаємо як це буде робитися).
І ще є побоювання, що цей перепис в ордло, узгоджений з новою зевладою, яка приплюсує отримані цифри окупованих територій до своєї кількості населення і скаже, що нас українців така то кількість.
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