 Зеленський наступного тижня планує відвідати Латвію, - Пристайко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми зараз плануємо візит президента до Риги. Я думаю, це може статися вже наступного тижня", - сказав він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок у Києві.
А когда поймаем нужно её повесить на березке!
Обратили внимание, как только в Киеве кипишь, шествие или митинги, "боевой Бурят" в памперсах сразу на лыжи, то во Францию, то в Турцию. Хитрит узкоглазая.
Автор документа предлагает направлять собранные средства на развитие молодежного спорта. В пояснительной записке он обращает внимание, что в скандинавских странах уровень вовлеченности детей в различные спортивные мероприятия и секции достигает 85%. При этом, согласно профильной правительственной программе, к 2020 году в нашей стране это показатель должен достичь всего 13%.
Как Украина пришла к банкноте в 1000 гривен. История крупных номиналов
Одной из причин такой статистики автор считает скудные бюджетные ассигнования. В 2019 году на спорт в казне выделили 3,7 млрд грн. Из которых только 23% направляются на развитие.
Новый сбор, уверен нардеп поможет исправить такое положение дел. Кроме того, он будет стимулировать людей отказываться от наличных. Поскольку налог, согласно его задумке, не будет применяться к безналичным операциям. В том числе при покупке или продаже валюты в мобильных приложениях онлайн.
А чтобы финучреждениям было не с руки обманывать государство, нардеп предлагает также установить новый штраф - за невыдачу расчетного документа плательщикам сбора на развитие спорта.https://ubr.ua/finances/taxes/v-ukraine-khotjat-vvesti-novyj-naloh-na-obmen-valjuty-3887222
Тобто не мрій про зниження ціни на комуналку.
https://biz.censor.net.ua/news/3152485/zelenskiyi_poruchil_uprostit_torgovlyu_s_okkupirovannym_donbassom
Тепер можна і в Латвію.
Уверен что после посещение Зеленским Латвии та снимет санкции с Рашки
на сторінці в соціальній мережі політика зазначено, що вона заміжня....
момент із нардепом від фракції "Слуга народу" Юлією Грішиною...
"Мы должны продолжать держать давление и санкции в отношении России, - глава МИД Латвии Ринкевич "
Зате за межу зібрався моментально. Питання - нахріна?
...
Мы должны продолжать держать давление и санкции в отношении России, - глава МИД Латвии Ринкевич
Підозріло...
можешь не вернуться...
занимайся своей страной..
вон, контра голову начала поднимать...