 Зеленський наступного тижня планує відвідати Латвію, - Пристайко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз плануємо візит президента до Риги. Я думаю, це може статися вже наступного тижня", - сказав він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми мусимо і далі тримати тиск і санкції щодо Росії, - глава МЗС Латвії Рінкевич