 Пристайко 14 жовтня зустрінеться з главами МЗС країн-членів ЄС

Про це Пристайко сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я буду в понеділок зустрічатися з усіма міністрами закордонних справ ЄС. Будемо пояснювати наші плани", - сказав він, кажучи про координацію позицій з партнерами в питанні протидії російській агресії.

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ засідатиме 14 жовтня в Люксембурзі.

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