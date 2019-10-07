 Пристайко 14 жовтня зустрінеться з главами МЗС країн-членів ЄС

Про це Пристайко сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я буду в понеділок зустрічатися з усіма міністрами закордонних справ ЄС. Будемо пояснювати наші плани", - сказав він, кажучи про координацію позицій з партнерами в питанні протидії російській агресії.
Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ засідатиме 14 жовтня в Люксембурзі.
якшо це расияне---то зваати іх кацапи.
якщо руський люд-- то це спи.зж на стара назв українців. була така держава київська Русь, але не РОСС.
але ніколи не було такого слова росія,
була московія, яку краще звати кацапія, чи кацпстан. і тут ніякі історики не потрібні.
Лугандона
Ты их озвуч, предатель Украины, подстилка Зе, а потом уже расписывайся за нас!!!