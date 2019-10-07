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Все про:МЗС (1909) Євросоюз (2633) Пристайко (184)

 Пристайко 14 жовтня зустрінеться з главами МЗС країн-членів ЄС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 14 жовтня планує провести зустріч із главами МЗС країн-членів Європейського Союзу.

Про це Пристайко сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я буду в понеділок зустрічатися з усіма міністрами закордонних справ ЄС. Будемо пояснювати наші плани", - сказав він, кажучи про координацію позицій з партнерами в питанні протидії російській агресії.

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ засідатиме 14 жовтня в Люксембурзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дати проведення зустрічі в "нормандському форматі" ще немає, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152487
 
 
 Топ коментарі
 
шо, на покрову )) о хорошо выбранная дата как раз и мнение народа услышать европейские коллеги.
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Этого капитулянта никуда выпускать нельзя. Даже в Украине.
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в качестве министра ИД
Лугандона
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Наши планы. Чьи именно? Моня с Беней и Бурятом нарисовали?
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и что это кремлевский агент им будет рассказывать??? про то, чтобы санкции с РФ сняли???
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партия регионов развела народ при помощи сми, как детей! русские каждому их действию стоя хлопают.
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русские? а що це порода?
якшо це расияне---то зваати іх кацапи.
якщо руський люд-- то це спи.зж на стара назв українців. була така держава київська Русь, але не РОСС.
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Киев был основан, как город в 4 веке. А Киевская русь в конце 8 века, когда Рюрик из Новгорода захватил Киев. И тогда завоеватели, чтобы удержать завоеванное брали и переносили столицу в завоеванный город. То бишь Киев был оккупирован тогда! потом развалилось все это и потом еще несколько раз они завоевывали Киев. То бишь Киевская Русь - это была оккупация, если так разобраться в истории. А вообще история не правдивая наука! И одну историю 2 человека расскажут по разному, а 10 человек тоже по разному напишет про одну историю. Даже сейчас представь, что одна история происходит, а русские ее по своему напишут, а Украинцы по своему, в ЕС по своему, а США по своему. Потому нафиг историю, какая бы она не была! Нужно жить отталкиваясь от того, что сейчас, чтобы в будущем сделать Украину великой. Нужно ставить цели и идти к ним, а на историю вообще насрать потому что ей не верю! А еще зная, что какие мракобессы жили в русской империи и в СССР и куча указов есть про переписывание истории. Потому не верю вообще, а воспринимаю все, как мифы и сказки. А полагаться, как на истину нельзя! Фиг знает, кто писал эту историю - эти авторы могли и могут работать в интересах русских властей. Ну это мое отношение к истории. ты допустим прочитал википедию про историю, а кто написал это в википедии??? а на каких авторов там ссылки??? на авторов из российской академии наук??? ))) нафиг надо! они выдумывают новости и выдумывают историю!
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по багатьом пунктам можна погодитись з вами, по багатьом подискутувати, ааале не це головне. Хто придумав ( слово) назву расияне? ( ви повинні це пам'ятати, тут ніякі історики нічого не писали)).
але ніколи не було такого слова росія,

була московія, яку краще звати кацапія, чи кацпстан. і тут ніякі історики не потрібні.
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бесит этот сын КГБиста - Пристайко! Ему вся страна говорит не делай беды и не подписывай формул Штайнмаера, а он как паровоз прет и на всех плевать и надо подписать капитуляцию и снять санкции с РФ и федерализировать страну. уже тошнит от этой власти!
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шо, на покрову )) о хорошо выбранная дата как раз и мнение народа услышать европейские коллеги.
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Этого капитулянта никуда выпускать нельзя. Даже в Украине.
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Какие на хрен НАШИ планы????

Ты их озвуч, предатель Украины, подстилка Зе, а потом уже расписывайся за нас!!!
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он будет там интересы России отстаивать по Формуле Штайнмаера???
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