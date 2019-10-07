 Ми мусимо і далі тримати тиск і санкції щодо Росії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

"Ми мусимо і далі тримати питання невизнання окупації та анексії Криму в міжнародному порядку денному, а також тримати тиск і санкції, які були введені за Крим", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Вадимом Пристайком у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він визнав, що в рамках ЄС періодично постає питання ослаблення санкцій щодо Росії за невиконання Мінських угод, але не тих, що стосуються Криму.
всьо!
прям очень жосткий тролинг)))))
незабвенный ***** алексееич, отказался от своих пороходов в пользу Украины, национализировал другие предприятия олигархов в пользу военных зааказов.
объявил военное положение, всеобщую мобилизацию, и сформировал отдельный гвардейский добробат из депутаов верховной зрады.
во главе других добробатов добровольно дети президента, премьера и невоеннообязанных нардепов.