 Ми мусимо і далі тримати тиск і санкції щодо Росії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

"Ми мусимо і далі тримати питання невизнання окупації та анексії Криму в міжнародному порядку денному, а також тримати тиск і санкції, які були введені за Крим", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Вадимом Пристайком у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він визнав, що в рамках ЄС періодично постає питання ослаблення санкцій щодо Росії за невиконання Мінських угод, але не тих, що стосуються Криму.

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