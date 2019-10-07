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Все про:Латвія (244) санкції (2393) Рінкевич Едгар (25)

 Ми мусимо і далі тримати тиск і санкції щодо Росії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич підкреслив, що санкції щодо Росії за окупацію Криму мають бути збережені.

"Ми мусимо і далі тримати питання невизнання окупації та анексії Криму в міжнародному порядку денному, а також тримати тиск і санкції, які були введені за Крим", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Вадимом Пристайком у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він визнав, що в рамках ЄС періодично постає питання ослаблення санкцій щодо Росії за невиконання Мінських угод, але не тих, що стосуються Криму.

Також читайте: Глава МЗС Латвії Рінкевич сьогодні відвідає Київ для обговорення підтримки України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152484
 
   
 Топ коментарі
 
Видете, они должны и будут. А один парень из Кривого Рога, выбрал для себя самый простой жизненный принцип и он никому ничего не должен Мы должны продолжать держать давление и санкции в отношении России, - глава МИД Латвии Ринкевич - Цензор.НЕТ 1514
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Вибори на дамбасі пройдуть- санкції відмінять.
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Те відчуття, коли за твою країну більше непокояться сусіди, аніж власний президент(((
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Видете, они должны и будут. А один парень из Кривого Рога, выбрал для себя самый простой жизненный принцип и он никому ничего не должен Мы должны продолжать держать давление и санкции в отношении России, - глава МИД Латвии Ринкевич - Цензор.НЕТ 1514
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Це ви должні, а зеклован указ про полегшення переміщення товарів підписав.
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Вибори на дамбасі пройдуть- санкції відмінять.
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Германія, Франція та Італія на це і розраховують.
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якщо припиниться стрілянина, Україна буде контролювати території та кордон , то це слід підтримати!
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Может мне нужно не чешское налоговое законодательство учить, а латвийское?
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У мене знайомий переїхав до Латвії. Він там працює і говорить, що дуже задоволений.
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Треба дякувати Латвії за її чіткі та стійкі переконання та розуміння цієї війни.
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Те відчуття, коли за твою країну більше непокояться сусіди, аніж власний президент(((
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Коломойский говорит, что надо с РФ санкции снять. Зеленский выполняет!
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Да уж глядя на происходящее то новому руководству Украины теперь только мешать будут Литва, Латвия, Этония и Польша. Ибо мы уже вазелин прикупили и начинаем пристраиваться в позу перед рашкой
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Новая власть Украины на врага работает в турбо режиме! Единственное, что их сможет остановить это майдан миллионный!!!
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Зеленский уже снял все санкции с *********, нагнулся и расставил булки перед ******. Говорит лишь бы не стреляли.
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Зеленський спростив в'їзд і виїзд з окупованих районів Донбасу, а також переміщення товарів в ОРДЛО, - Указ

прям очень жосткий тролинг)))))
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та никаких санкций нет. все это филькина грамота. санкции были к Кубе. а тут так позвиздеть,
незабвенный ***** алексееич, отказался от своих пороходов в пользу Украины, национализировал другие предприятия олигархов в пользу военных зааказов.
объявил военное положение, всеобщую мобилизацию, и сформировал отдельный гвардейский добробат из депутаов верховной зрады.
во главе других добробатов добровольно дети президента, премьера и невоеннообязанных нардепов.
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