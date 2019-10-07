 Зеленський вивів із наглядової ради "Укроборонпрому" Арахамію і призначив туди Єрмака і Смілянського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №734/2019.
"Призначити членами наглядової ради державного концерну "Укроборонпром": Єрмака Андрія Борисовича - помічника президента України; Смілянського Ігоря Юхимовича - генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта"(за згодою)", - йдеться в указі.
Цим же указом Зеленський розпорядився припинити повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" лідера парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
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И нужны ли эти области Украине, в качестве "особых районов" ?
И кто будет платить $ 200 миллиардов за их восстановление ?
Транспортные компании из Жовківського району Львівської області уже обеспокоены нарастающей конкуренцией.
Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание:
МОРЕМ временно не шлем коммерческие партии и товары дороже 100 евро.
Морские отправки возможны только с официальным прохождением таможни.
О изменениях будем сообщать дополнительно.
Спасибо за понимание.
Уважаемые клиенты!
В связи с усилением контроля со стороны таможенной службы просьба добавить скан копии ваших паспортов и скан копии паспортов ваших получателей в личный кабинет (1 на каждую посылку которая отправляется еженедельно)
В случае не добавления скан копии паспорта или добавления копии несоответствующей оригиналу - ответственность за прохождение таможни ложится на клиента.
В случае если у вас не хватает получателей либо нет возможности их добавить обратитесь пожалуйста к вашему менеджеру для решения вопроса.
Далее идет переписка Волкера с Сондландом, показывающая, что условием проведения встречи в верхах является публичное заявление Зеленского о требуемых расследованиях.
[09.08.19, 17:35:53] Гордон Сондланд: Моррисон может назначить даты, как только Ермак подтвердит.
[09.08.19, 17:46:21] Курт Волкер: Отлично! Как ты этого добился?
[09.08.19, 17:47:34] Гордон Сондланд: Я не уверен, что я этого добился. Я думаю, что президент (Трамп - И.А,) сначала действительно хочет получить то, чего он хочет.
[09.08.19, 17:51:18] Гордон Сондланд: Во избежание недоразумений, может быть полезно попросить Андрея подготовить черновой вариант заявления, чтобы мы могли точно видеть, что они предлагают охватить (в «расследовании» - И.А.). Даже если Ze даст пресс-конференцию, они могли бы просуммировать все в кратком заявлении. Что думаешь?
[09.08.19, 17:51:42] Курт Волкер: Согласен!
> Далее обмен посланиями Волкер - Сондланд - Джулиани. На этот диалог следует обратить особое внимание. В нем Волкер, официальный спецпредставитель США, спрашивает частное лицо Джулиани, о том, что он, официальный спецпредставитель США, должен сказать лидеру иностранного государства, чтобы частное лицо Джулиани было этим удовлетворено. Другой официальный представитель США Сондланд одобряет действия своего коллеги.
[09.08.19, 11:27] Курт Волкер: Привет, господин мэр! Прошлой ночью был хороший разговор с Ермаком. Он был доволен вашим звонком. Говорит, что Z сделает заявление. Можем ли мы все созвониться, чтобы обговорить, какие советы я должен дать Z о том, что он должен сказать? Хочу быть уверенным, что мы сделали все правильно. Спасибо!
Гордон Сондланд: Хорошая идея, Курт.
Руди Джулиани: Да, вы можете позвонить сейчас
> Диалог Волкер - Ермак через два дня.
[10.08.19, 16:56:15] Андрей Ермак: Привет, Курт. Пожалуйста, дайте мне знать, когда вы можете поговорить. Я думаю, что можно сделать это заявление и упомянуть все эти вещи, которые мы обсуждали вчера. Но это будет логично сделать только после того, как мы получим подтверждение даты (визита Зеленского в Вашингтон - И.А). Мы хотим сообщить о дате визита, о наших ожиданиях от визита и наших гарантиях в связи с визитом. Давайте обсудим.
[10.08.19, 17:01:32] Курт Волкер: Хорошо!
[10.08.19, 17:02:18] Курт Волкер: Я согласен с вашим подходом. Давайте составим заявление и используем его текст, чтобы получить дату, и тогда PreZ сможет сделать его (заявление - И.А.)
[10.08.19, 17:26:17] Андрей Ермак: Хорошо
[10.08.19, 17:38:43] Курт Волкер: Отлично. Гордон (Сондланд - ИА) также может присоединиться.
[10.08.19, 17:41:45] Андрей Ермак: Отлично
[10.08.19, 17:42:10] Андрей Ермак: Как только у нас будет дата визита, мы проведем брифинг для прессы, объявим о предстоящем визите и наметим наше видение перезагрузки отношений США и Украины, включая, среди прочего, Бурисму и расследование вмешательства в выборы.
[10/10/19, 5:42:30 PM] Курт Волкер: Звучит отлично!
> Волкер - Сондланд, обсуждают еще через три дня, что должен сказать украинский президент. Волкер предлагает текст заявления Зеленского, в соответствии с которым Украина должна по сути взять на себя обязательство о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года и о поиске «доказательств», реабилитирующих Россию и Манафорта по делу о Рашагейте.
[13.08.19, 10:26:44] Курт Волкер: Особое внимание следует уделить проблеме вмешательства в политические процессы США, особенно в связи с предполагаемым участием некоторых украинских политиков. Я хочу заявить, что это недопустимо. Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех имеющихся фактов и эпизодов, в том числе связанных с Бурисмой и выборами в США в 2016 году, что, в свою очередь, предотвратит повторение подобной проблемы в будущем.
[13.08.19, 10:27:20] Гордон Сондланд: Отлично. Отправим Андрею после нашего разговора
https://charter97.link/ru/news/2019/10/6/350863/
борделіКварталі.