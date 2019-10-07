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 Зеленський спростив в'їзд і виїзд з окупованих районів Донбасу, а також переміщення товарів в ОРДЛО, - Указ

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про спрощення в'їзду і виїзду з окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також переміщення товарів на окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі Президента України №738/2019 "Про невідкладні заходи щодо створення умов для переходу громадян і проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець в Станично-Луганському районі Луганської області та відповідних контрольних пунктах в'їзду/виїзду", датованому 7 жовтня.

"З метою створення умов для переходу громадян та проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області, забезпечення відновлення зруйнованого мостового переходу, а також належного облаштування контрольного пункту в’їзду/виїзду "Станиця Луганська" та інших контрольних пунктів в’їзду/виїзду постановляю:

  1. Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації невідкладно вжити в установленому порядку заходів, пов’язаних з відновленням до 27 листопада 2019 року зруйнованого мостового переходу через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області, а також облаштуванням контрольного пункту в’їзду/виїзду "Станиця Луганська", забезпечивши, зокрема:

налагодження ефективної взаємодії суб’єктів, залучених до ремонтно-відновлювальних робіт;

доступ виконавців ремонтно-відновлювальних робіт на відповідні об’єкти та їх безпеку;

цілодобову охорону та освітлення місць зберігання будівельних матеріалів, а також залучених до виконання ремонтно-відновлювальних робіт автотранспортних засобів та спеціалізованої інженерної техніки;

своєчасне виконання робіт щодо монтажу тимчасової мостової конструкції з метою створення зручних умов для проходу громадян на період проведення ремонтно-відновлювальних робіт мостового переходу через річку Сіверський Донець;

безперебійне функціонування контрольного пункту в’їзду/виїзду "Станиця Луганська".

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  1. Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо:

чіткого унормування питань облаштування, утримання та функціонування контрольних пунктів в’їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи контролю в’їзду/виїзду осіб, транспортних засобів та товарів, які переміщуються на тимчасово окуповані території та з таких територій, опрацювавши питання щодо доцільності здійснення функцій з облаштування, утримання та обслуговування таких контрольних пунктів в’їзду/виїзду визначеним центральним органом виконавчої влади;

опрацювання питання стосовно спрощення в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій, а також організації надання на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи контролю в’їзду/виїзду осіб, транспортних засобів та товарів, які переміщуються на тимчасово окуповані території та з таких територій, медичної допомоги, допомоги у пересуванні особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення;

забезпечення покращення умов проїзду та безпеки руху шляхом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення H-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк (на ділянці Старобільськ — Щастя) та Т1306 Сєвєродонецьк — Новоайдар", - йдеться в тексті Указу.

Зазначається, що цей Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152480
 
   
 Топ коментарі
 
ЗеЛя подонок и мразь!
А как же торговля на крови?!
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"Зеленский упростил въезд и выезд с оккупированных районов Донбасса, а также перемещение товаров в ОРДЛО"
Ну канєшна. Вєдь барига і марадьор, паршивєц едакій, на ***** работал, на краві таргавал і дєлал фсьо, штоби сдать Украіну кацапам. Наканєц-та прішол патріотічний прєзідєнт, каторий прєкратіт фсьо ета бєзабразіє!
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Не зная болезнь - невозможно ее вылечить.
С первых дней Независимости страна в очень значительной мере контролируется маланскими.
В руках хитрожопых - практически вся пресса и ТВ - они управляют сознанием биомассы.
Зебил с Беней - это все лишь вершина этого процесса, апофеоз геноцида титульной нации.
Необходимо найти пути возвращения паритета.
У них 0.2% от населения - соответственно должно быть и влияние.
И все буде добре!
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Поезда ходят на Мацкву отовсюду,а почему нельзя пустить на Лугандон?Торговля с ордой идёт по всей восточной границе Украины.На КПП -сотни украинских фур.И сода в магазине аж из Уфы.В Украине соду выпускали в Лисичанске и Фирташ в Крыму.Никто не говорит о торговле на крови с Лугандононом.Но граждане с Украины могли бы вывозить продовольственные и бытовые товары.Хотя Гречка и картоха в ОРДЛО в несколько раз дешевле..
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Кажете,і потреби не було в цьому указі ? І так на всю катушку торгували ? Жаль,на Банковій не знали...
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А где вой того быдла, которое выло про Пороха и его "торговлю на крови"?
Что, Зелемойское быдло, теперь торговля на крови это круто?
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Что Вы хотите? -- Заказ выполнен, Порох скинут. Новый заказ не поступал. Вот и тишина в том лагере.
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Следующий заказ будет на лозунги - "Губернатор Зеленский, ты зачем Украину продал!?"..
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Прослушайте срочное обращение майора очевидность

Владимир Завгородний: Дорогие жители Золотого.
Позвольте я на этой картинке объясню, почему вам сегодня приходится писать жалостливые письма на тему "Дорогой Володенька, пожалуйста не отводи войска, чтобы буряты не е@ли нас в сраки".

Зеленський спростив в'їзд і виїзд з окупованих районів Донбасу, а також переміщення товарів в ОРДЛО, - Указ - Цензор.НЕТ 9544

Это потому, что на президентских выборах и парламентских проголосовали чтобы проклятого барыгу убрать и что томос и безвиз на хлеб не намажешь, и чтобы прекратить стрелять, и чтобы колбаса по два-двацать и сериал "Сваты".
Не знаю, чего вы ожидали.
Я правда не знаю, как вы себе представляли развитие событий.
Надеюсь, отвод войск у вас получится намазать себе и на хлеб, и на пирожные, и между булками там промажьте ещё, чтобы входило легче.
https://ibigdan.livejournal.com/24201180.html
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вроде верно я тоже эту статистику сам искал и смотрел . но дело в том .что именно в Золотом проголосовали против зели
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Атвєтка вона така, приліта швидко і болісно, якщо дуже захотіти...
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Импичмент Президенту нужно начинать уже СЕЙЧАС-пока не поздно. И Начинать его должен Майдан. Надеятся на депутатов большинство которых зеленые мрази-это глупо
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Зеля пообіцяв приїхати в сіру зону в Золотому, не спіши, Майдан тебе туди етапує.
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Это просто вас лохонули,и зеленой шмарклей харкнули вам в литцо!
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От жеж мудило зеленое...

Такое впечатление, что 73% выбрали реального такого сепара, работающего на Роисю и Донбабве, а не Украину.
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Это чтобы сюда ехала разная мразь?
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Клоун піклується про ордловців, молодець
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Нарколига фонтнний спонсор сепаратизму..гівно прокацапське! Зебілоїди ви дегенерати!
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ППЦ, террористам открыли двери, Заходи делай что хочешь...
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Как на ремонт моста в Николаеве, так денег нет и не будет. Пока не рухнет.
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всё правильно. мои знакомые старики с той стороны сталкиваются с огромными тяготами при пересечении.
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так не будь мудаком и забери их к себе.
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я, конечно, не мудак. а вот ты, конечно, мудак. так не будь мудаком и забери их к себе.
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ты в своем уме? нахер мне нужны твои знакомые?
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я, конечно, в светлом уме. а ты - нет. нахера моим знакомым пенсионерам ехать сюда, если там и них там дом, сад, огород и скот с которого они живут. Бутылки собирать?
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+ пенсия рашистская. Хорошо устроились.
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А украинской после 40 лет работы нет. позавидовал? - Поезжай туда - поживи. Тоже устройся хорошо.
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Со стариками не всё так просто... а что я там, а кто я там, а что у меня там...
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Вопрос стоит так: или удобства сейчас или Украина завтра...
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ты не на той стороне живешь и права голоса за обычных жителей ордло не имеешь.
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Окацапленный, так дуй в свою паРашу, а не тяни паРашу в Украину...
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Тогда ты - зеб, но это и есть окацапленное и вы за одно с лугандонцами и крысчанами голосовали бы за внутриМКАДовские зарплаты, если бы паРаша дошла до вас. Вы одной крови - давай мне разу халяву за то, что я опустил бюллетень в урну. Инфантилы, одним словом.
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даже читать не стал. потому, что это ты снова не мне не обо мне, а само себе о себе: "тогда ты - зеб, но это и есть окацапленное и вы за одно с лугандонцами и крысчанами голосовали бы за внутриМКАДовские зарплаты, если бы паРаша дошла до вас. Вы одной крови - давай мне разу халяву за то, что я опустил бюллетень в урну. Инфантилы, одним словом."
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снова ты сам себе о себе написал "Какой же ты ещё ребёнок". 5:0 в мо пользу. Ты - лузер.
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Зеленский издал указ ? Да он половины не понимает что там написано ! Подмахнул что Богдан принес и фсьо !
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Поспішають негідники. Плани у них великі, а графік виконання вже тисне...
Цей маленький подарунок - на день народження *****.
Великий подарунок ***** і кацапам - повну капітуляцію України - до Нового року.
А потім гайда на екзотичні острови до Ростова - доживати на зароблені у ***** гроші.

Зеленський спростив в'їзд і виїзд з окупованих районів Донбасу, а також переміщення товарів в ОРДЛО, - Указ - Цензор.НЕТ 9655
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смешно наблюдать как порохотвари выпрыгивают из штанов визжа "торговля на крови"! а что вы трындели, когда ваш петя пытался уголек ахметова из "лугондона" разблокировать?? полистайте комментарии на "цензоре" трехлетней давности - все(!) порохотвари, как один были "за" торговлю с "лугондоном"!
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Не, вы посмотрите только на этого двуличного зебиленка!)) Значит, то, что зебилье пять лет лило зраду - "торговля на крови", а сейчас позатыкалось, его не волнует))
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я и сейчас против того что б ахметов и прочая шушара типа порошенки набивала свои карманы на крови наших ребят! никаких эшелонов и сотен фур - только бабки на автобусе с мешком!
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Не *****! Основной посыл твоего бреда:" Петя пытался.." А ваЗЕлин сделал! Понимаешь? Так что- не *****, говнюк хитрожопый! Зеля- предатель и прокремлевская мразь, которую нагнули все, а он нагнул украинцев. Гнида.
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я так понимаю 8% жалких отмороженных подонков в Украине, мечтаю о "маленькой победоносной гражданской войне"?? "петра на царствие", не будет тупоголовый бот!
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ПНХ порохнявая вонючка!
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Я себе решу как нибудь без мотороловца гнилого, шо мне делать и куда ходить.
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это просто пиз...ц…. как конкурировать нашим предприятиям с лугандоном где налоги вообще не платятся, а транспортные прям в окопе будут рисоваться на коленке, как их проверять будут? так на одном возмещении НДС будет жопа, наверно сразу весь бюджет страны туда поедет…
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Зеленский - маньяк убийца. Эта тварь узаканивает торговлю на крови. Бандит.
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а как же бизнес на крови?
вот уже зеленая гнида!
ну как же можно было быть настолько тупым и не понимать, что зе - это российское чмо
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я от сиджу і думаю зараз, кого я більше ненаведжу - тих ЗЕбілів, які голосували за клоуна, чи самого клоуна, який пляше під дудку *****
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Про ,,бизнеснакрови,, ни одна форумная цензорная зеленая маднавошка не вспоминает.
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украинци нас хакнули изнутри, какие то буратины, это писец
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