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Все про:законопроект (790) Гетманцев (29)

 "Обов'язково врахуємо", - Гетманцев про зауваження бізнесу в податковій реформі

До голосування за скандальний законопроєкт №1210 у другому читанні до нього будуть внесені зміни, що враховують численні зауваження та пропозиції експертів та бізнесу. Сам документ потребує суттєвого доопрацювання.

Як повідомляє Обозреватель, про це у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив один із ініціаторів податкових змін, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У першому читанні не можуть бути враховані зауваження. Справді, ми погоджуємося з тим, що законопроєкт потрібно істотно переробити. По-перше, він великий. По-друге, він присвячений кільком значимим моментам, і деякі його норми є засуворими для нашого бізнесу. Ми це почули і обов’язково врахуємо. Тому робота триває", – зазначив Гетманцев.

За його словами, 4 жовтня скандальний законопроєкт не встигли винести на розгляд парламенту. Тож голосування за податкові нововведення відбудеться пізніше.

"Ми це зробимо через тиждень, я переконаний. А втім, ми перебуваємо у постійному діалозі з бізнесом. І ті нарікання, про які говорять, ми вже зняли, врахувавши ці правки, – ще не офіційно, але в тій таблиці, що ми її готуємо до другого читання. І ми зможемо внести зміни, коли він буде проголосований у першому читанні", – підкреслив Гетманцев.

Водночас він розкритикував тих, хто говорив про згубний вплив для промисловості й економіки загалом підвищення рентної плати на залізну руду, яка вдесятеро перевищуватиме відповідну в Росії та призведе до витіснення української металургії на світовому ринку.

Як повідомлялося, деякі експерти та представників бізнесу різко розкритикували заплановані податкові нововведення, передбачені законопроєктом №1210, як такі, що спровокують скорочення виробництва та експорту на 70%, збільшення рівня безробіття та скорочення доходів бюджету на мільярди гривень замість очікуваного їхнього збільшення.

Обовязково врахуємо, - Гетманцев про зауваження бізнесу в податковій реформі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152477
 
 
 Топ коментарі
 
Мне это напомнило фразу при звонках в Call-center "Нам очень важен ваш звонок". Это гораздо тактичнее, чем говорить прямо: "Нам пох#й!"
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почему тошно жить у нас в стране? ---от нестабильности. нельзя каждый год, или по несколько раз в год менять правила игры. никогда наши бараны не поймут этого. Это карма.
Сегодня и много!
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Тому Гетманцеву потрібно пояснити, що облік осіб, які особливо нашкодили Україні вже почався і у нього є шанс туди не потрапити. Поки що є.
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Столько умных, образованных, талантливых людей в Украине! Так не же...понабирали особей "трускавецкий Риксос"...свадебных фотографов, качков, тищенок, гетьманцевых, гончаруков, маркаровых , арахмундий, богданов, миловановых....*** ,издевательство! Слугт Сороса и внешнего управления..Всё продать что осталось и не продано в 90-ые...доллар уронили в три раза, обесценили, банкротят...Землю, стратегические объекты...Ублюдки.
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Дании́л Алекса́ндрович Ге́тманцев (укр. Данило Олександрович Гетманцев, родился 26 апреля 1978 года в Киеве) - доктор юридических наук, профессор, адвокат, почётный президент юридической компании Jurimex[1], эксперт TaxLink[2], президент Ассоциации налоговых советников[3], член Европейской ассоциации налоговых профессоров (European Association of Tax Law Professors - EATLP)[4].

Типичный *****-дэржавнык.
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А действия его антигражданские. Упырь от внешнего управления. скользкий тип. Эти регалии ничего не стоят. Реальные действия у человека во власти! Вот реально проверка личности.
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у всех дэржавныков антигражданские действия.
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Сколько гонора, чванливости. высокомерия у этих особей....НИКТО, а строят из себя...Уже не Слуги народа, Господа Уроды. Дубинский правильно сказал - Слуги МВФ!
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Мне это напомнило фразу при звонках в Call-center "Нам очень важен ваш звонок". Это гораздо тактичнее, чем говорить прямо: "Нам пох#й!"
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посмотрим какие будут коррективы и будут ли вообще, прослеживается явная тенденция отрасли ради одного олигарха, который сможет скупить все за гроши, а потом закон изменят тоже под себя
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почему тошно жить у нас в стране? ---от нестабильности. нельзя каждый год, или по несколько раз в год менять правила игры. никогда наши бараны не поймут этого. Это карма.
Сегодня и много!
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Тому Гетманцеву потрібно пояснити, що облік осіб, які особливо нашкодили Україні вже почався і у нього є шанс туди не потрапити. Поки що є.
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ничего себе он начал задумываться или это все игра на публику,а по итогу будут учтены только интересы Коломойского? уже сейчас отрасль начинает страдать из-за действий новой власти, повышение ренты, прямой толчок к ее уничтожению
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Ага,знаем мы как у нас эти "учтем" учитываются. Сказали что все будет зашибись,а делают по своему.
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С каким это ты бизнесом находишься в постоянном диалоге? Где фактическое место диалога? - Я тоже хочу высказать пару десятков пожеланий придуркам, которые основным трендом своей "деятельности" сделали постоянные перемены в правовом поле, причем в турбо-режиме. "Самое худшее - жить во время перемен" -вы забыли об этом, зелепуталы? Или это целенаправленная политика сделать жизнь украинцев невыносимой из-за постоянных перемен? Мы что, вместо того чтобы наслаждаться и так короткой жизнью должны круглосуточно за тысячами зебильных перемен следить? Инфантилы конченые, сначала медицину вместо экономики надо было выучить в Трускавце, что людям хорошо, а что плохо, чтобы своими делами не навредить людям. А вы даже экономику не поняли, туя*бни..
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