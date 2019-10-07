 Стан трьох постраждалих у катастрофі Ан-12 біля Львова - стабільний, загрози життю немає, - головлікар

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на інформацію головного лікаря 8-ї міської клінічної лікарні Василя Обаранця.

"Станом на сьогоднішній ранок стан постраждалих - середньої важкості, стабільний, загрози життю немає", - йдеться в повідомленні.

Як розповів головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець, двоє постраждалих продовжують лікування в травматологічному відділенні, їхній стан стабільний, середньої важкості, з позитивною динамікою. Третій постраждалий зараз перебуває в реанімації, його стан також стабільний, він притомний, загрози його життю немає.

Пацієнти - під постійним наглядом, отримують всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, транспортний Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" здійснив аварійну посадку на ґрунт на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці, перед тим зникнувши з радарів. На борту перебувало вісім осіб, з них сім членів екіпажу і одна особа, яка супроводжувала вантаж. Літак здійснював чартерний вантажний рейс №UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) - Стамбул (Туреччина) і мав здійснити посадку в аеропорту "Львів" на дозаправку. У ЗМІ повідомляють, що термін експлуатації літака - 51 рік.

Унаслідок аварійної посадки загинули п'ятеро людей.

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