 Через обстріли Петровського та Золотого розведення сил і засобів сьогодні не розпочнеться, - Пристайко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок у Києві.
"Сьогодні мало б розпочатися розведення, і справді про це була домовленість у Мінську нашої переговорної команди (ТКГ. - Ред.)... На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні кілька днів тому Петровське та Золоте. А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було в тому, що розведення розпочинається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбуваються обстріли", - сказав Пристайко.
Згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого та Петровського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.
Це якби ми стояли під Ростовом і Воронежем, то відходили б, а так чому ми відходимо???
А эта лживая и тупая тварь, что-то там гарантирует!
Кто тебя гомика зелённого поддерживает в Украине? От Чопа до фронта весь украинский народ против. Ты куда потом бежать будешь? Или ты думаешь, что это Петя?
Да Петя просто пытается оседлать волну всего украинского народа, пока чмо зелёное тупо прёшь против всех. Мразь!!!!!!!!!
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Возвращение пленных был первый шаг, а второй шаг - подписание позорной капитуляции.
Получается, что первый шаг нужен был всего лишь для придания веса и образа "мыротворца" для фактических предателей. Первый шаг нужен был всего лишь для маскировки предательства.
Зе или полный кретин,что я не исключаю или же явный предатель Украины.
Вот посудить зачем нам разведение войск? Что бы завтра туда зашли орки и убили проукраински настроенных граждан??Ведь ему потом не отвертеться это его инициатива.Пороха тут не обвинить уже.И получиться что у него будут не одна "Катерина Гандзюк" а десятки не дай Бог.И Путин прекрасно это понимает и будет давить и дальше.Зачем себя так подставлять и страну??? Ради встречи в нормандском формате где Монике будут ху.м по губам водить? Он реально думает что он сможет склонить пуйла сделать нам уступки?Смешно.
У нас щас положение намного лучше чем в 2014_15 годах,нам спешить не стоит надо наоборот давить тем что без вопроса отвода войск с ордло Рашке не светит контракт на поставку газа в ЕС.А он им по зарез надо!Или если они не согласны то мы не согласны на контракт менее 10 лет и точка.И встреча по продлению контракта состоится сразу после встречи в нормандском формате!На десерт сказать мы подготовим законопроект который считает части Донецкой луганской области и Крыма оккупированными Россией и до полного восстановления суверенных прав Украины над моими территориями Украина возлагает все финансовые вопросы решать оккупанты.И подсчитывает убытки и подаём в суды. Вот так почему ему не заявить ?А все уступки и подачки к добру не приведут.
По поводу Ахмета Пинчука и до.собрать всех и сказать ребята 25-30% своего бабла дать государству немедленно для закупки вооружения самолётов кораблей и систем ПВО.Иначе никакого бизнеса у вас в стране не будет...
Шаурма Зеленского
@Shaurma_Ze
Завтра люди Порошенко будут «шатать» Золотое. Туда уже заехали машины с киевскими номерами, плюс ждут автобусы с «титушками». Поражает импотенция новой команды…