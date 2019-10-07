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 Через обстріли Петровського та Золотого розведення сил і засобів сьогодні не розпочнеться, - Пристайко. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що заплановане раніше розведення сил і засобів у Золотому та Петровському (Луганська обл.) у понеділок, 7 жовтня, не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок у Києві.

"Сьогодні мало б розпочатися розведення, і справді про це була домовленість у Мінську нашої переговорної команди (ТКГ. - Ред.)... На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні кілька днів тому Петровське та Золоте. А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було в тому, що розведення розпочинається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбуваються обстріли", - сказав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбат 93-ї бригади Плахотник: "Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кров'ю чотирьох моїх бійців"

Згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого та Петровського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152472
 
   
 Топ коментарі
 
Но ведь зеленский же обещал под личное обязательство, что никто не пострадает...
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Счас! Будут тупо ждать удобного момента, когда все выговорятся. А потом уже потом будет подлянка. Чисто уголовная тактика. Тем более, что половая тряпка на всё готова.
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Почему? Прям под обстрелами проводите отступление войск ВСУ, а боевики сразу же займут Золотое и вырежут все население которое помогало украинцам.
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Вы только вдумайтесь, украинская армия покидает украинские населенные пункты с украинским населением на украинской земле под предлогом какой то формулы путинской шлюхи сранмаера которая с ****** парилась в сауне
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Ща зелебобикам все правильно покажут по Г+Г, а потом медленно сварят как лягушку в кипятке.
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а Дебальцево как просрали и что ты тогда неорал лапоть
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І дякувти Богу. Сподіваюся, що і не почнеться.
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Ви же через кучму ж дали лист Сайдіку, Підтвердили, що будуте відводити наші війська? А що тепер? Будете відводити? Якраз пішов дощик і в полі бруд і все грузне, то коли війська підуть зі своєї замлі?
Це якби ми стояли під Ростовом і Воронежем, то відходили б, а так чому ми відходимо???
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Потому, что там просрали, а теперь барыг облизываем.
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Читаю сегодня новостную ленту такое чувство что 95 квартал в лице власти сегодня дает дневное шоу без сожаления чуством неприятия слушать и смотреть невозможно
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Бу-га-га😄 Зовсім не тому, що Білецький грозився туди зайти)
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Ни один смертный не способен хранить секрет. Если молчат его губы, говорят кончики пальцев; предательство сочится из него сквозь каждую пору. З. Фрейд
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Значит есть чувство самосохранения а то висел бы на елке вместе с зелей!
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Падли, Зебидло, ви виведіть звіди старих людей, жінок, все цивільне населення, а потім відступайте. Ганьба україножерам-хохмачам!!! Слава Україні! Смерть ворогам!
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Всё теперь эту мантру каждую неделю толкать будут. У хряка научились.
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Щоб вже остаточно педаль в асфільт - Зе треба зараз взяти та підлабузно-солодко публічно привітати ***** з днем ізхмиздовиповзання.
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Не 7 дзён без абстрэла трэба даваць, а мінімум 2 месяцы. Спешка патрэбна толькі пры лоўлі блох.
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Харе відбрехуватися. На ростов збирайся, ****, разом із зєльою та богданом.
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Они или наивные или идиоты. Какая может быть договоренность с бандитами и оккупантами И как это можно отводить войска со своей территории, а оккупанты остаются. Это уже не глупость, а предательство. Пора ЗЕ дегенерата и его банду отправлять в ростов на ПМЖ.
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Оці домовленості з ******, все рівно, що намагатися вилікувати божевільного.
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Ідіть зелені до бійців в окопи і прикривайте їх своєю недоторканністю. Заберіть обовязкого Богдана і Мандель. Її випускайте, як рашисти почнуть обстріл.
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Московские черви тут в миллион грязных обконченых пастей вижжат не доаольные что нет разведения. Эти самые мрази вчера тут вижжали не довольные наоборот что типа будет разведение. Ну что вам сказать ублюдкам? Пусть вся ваша сатанинская порода и каждый с вас скоро подохнет и вечно горит в аду
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Им пофиг, они из ада не вылазили. Плохо, что наши клоуны у них на поводке...
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Какая неожиданность, кто бы мог подумать, вах вах вах вах. Ну ничего, Богдан из Турции прилетит , и все порешает...
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Господи як біситься Скарабєєва у ці хвилин
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Ошибаетесь, у нее сегодня день зарплаты, пару лямов кап на карту и все карашо...
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**** твари!!! Люди в Золотом их просят - не предавайте. Эти люди на своей шкуре на порядок лучше разбираются в ситуации.
А эта лживая и тупая тварь, что-то там гарантирует!
Кто тебя гомика зелённого поддерживает в Украине? От Чопа до фронта весь украинский народ против. Ты куда потом бежать будешь? Или ты думаешь, что это Петя?
Да Петя просто пытается оседлать волну всего украинского народа, пока чмо зелёное тупо прёшь против всех. Мразь!!!!!!!!!
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"При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых - возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе. Думаю, это заявление Путина - один из шагов в рамках этого пакта, а самым первым шагом был обмен пленными в начале сентября. Путин любит такие иезуитские ходы: я подверг критике телеканалы, но они независимы, поэтому не выполнили то, что я сказал. Это полная ерунда, но он любит такие закидоны. Типа, мне телеканалы не подчиняются. Он так все время делает - у него независимый суд, прокуратура. "Они сделали наоборот? Ну, что я могу сделать. Я президент простой", - отметил Белковский. -сайт Гордона
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***** в ацтавку??? Да ві шо? савсєм юшку зі щуки їли?
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його ще добивати доведеця як того расПутіна
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Бред какой то. Для любого диктатора его тотальная власть и есть единственная гарантия безопасности. Какой уход в отставку?!!
Возвращение пленных был первый шаг, а второй шаг - подписание позорной капитуляции.
Получается, что первый шаг нужен был всего лишь для придания веса и образа "мыротворца" для фактических предателей. Первый шаг нужен был всего лишь для маскировки предательства.
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Бєлковскій - старий кгбешний сексот. Коли хто не пам'ятає, це власне він з подачи КГБ розпочав кампанію проти Ходорковського, яка скінчилась тим, що Ходорковського посадили, а його підприємства віддали Путіну й Сєчіну.
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ну если посмотреть на реакцию днр и лнр а там сейчас .....путин нас сливает ....то эти обстрелы не прекратятся никогда.
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Да не нужно им никакое урегулирование, все это блеф. Будут жилы тянуть из Украины до последнего, плохо что наша новая ЗЕкоманда никак этого не поймет, или просто не хочет понимать.
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согласен. им не нужно . не согласен что президент не понимает . понимает. но есть эти .....кие минс1 и минск2 и как бы взятые украинской властью обязательства . поэтому мы должны доказывать что не наша вина в том что они не выполняются.
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ПреЗЕдент все понимает, наверно поэтому у всех фигурантов, от Ермака до нового МО, бизнес в РФ...
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какой ? обычно пишут такой то бизнес например липецкая фабрика или поставка на Украину сжиженного газа и дизельного топлива фирмы роснефть.
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Одно из двух, или бизнес в РФ Коломойского, или совместные проекты квартала, по съемкам сериалов и прочей херни, все есть в нете, Гугл в помощь.
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думаю ніхто нічого не розведе. любий процес хтось повинен не просто наблюдати, а контролювати. поки такої організації немає.
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Боеприпасами помогать боевикам в Минске ещё не договаривались?
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Тут картина маслом выходит.
Зе или полный кретин,что я не исключаю или же явный предатель Украины.
Вот посудить зачем нам разведение войск? Что бы завтра туда зашли орки и убили проукраински настроенных граждан??Ведь ему потом не отвертеться это его инициатива.Пороха тут не обвинить уже.И получиться что у него будут не одна "Катерина Гандзюк" а десятки не дай Бог.И Путин прекрасно это понимает и будет давить и дальше.Зачем себя так подставлять и страну??? Ради встречи в нормандском формате где Монике будут ху.м по губам водить? Он реально думает что он сможет склонить пуйла сделать нам уступки?Смешно.
У нас щас положение намного лучше чем в 2014_15 годах,нам спешить не стоит надо наоборот давить тем что без вопроса отвода войск с ордло Рашке не светит контракт на поставку газа в ЕС.А он им по зарез надо!Или если они не согласны то мы не согласны на контракт менее 10 лет и точка.И встреча по продлению контракта состоится сразу после встречи в нормандском формате!На десерт сказать мы подготовим законопроект который считает части Донецкой луганской области и Крыма оккупированными Россией и до полного восстановления суверенных прав Украины над моими территориями Украина возлагает все финансовые вопросы решать оккупанты.И подсчитывает убытки и подаём в суды. Вот так почему ему не заявить ?А все уступки и подачки к добру не приведут.
По поводу Ахмета Пинчука и до.собрать всех и сказать ребята 25-30% своего бабла дать государству немедленно для закупки вооружения самолётов кораблей и систем ПВО.Иначе никакого бизнеса у вас в стране не будет...
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"железяк взрывучих", в районах Петровского и Золотого, на полях, полно... Пусть сапёры по ночам, каждые пять -шесть дней, их подрывают... И так - "до морковкина заговенья"... Отсчёт ведь, через семь дней тишины, ведётся... Это пусть "с той стороны" доказывают, что "они не стреляют"...
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Билецкий молодец - поломал планы кремлядей и ********...
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Уберите этого бородатого дурака а то я приеду в Киев!
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теперь там ещё долго будут взаимные перестрелки, чтоб войска не разводить.
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"Дому терпимости СН" пора открывать представительство с зоне "разведения". Моника и Пристайло будут приняты в штат вне конкурса.
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Шаурма Зеленского

@Shaurma_Ze

Завтра люди Порошенко будут «шатать» Золотое. Туда уже заехали машины с киевскими номерами, плюс ждут автобусы с «титушками». Поражает импотенция новой команды…
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Вся эта показуха с отводом ВСУ она согласована ЗЕбилами с нашим лютым кровавым врагом оккупантом ...В течении этой недели российские фашисты оккупанты и кровавые нелюди убийцы выберут один денёк и не постреляют. И когда наши деморализованные разваливающиеся войска выгонят с обороняемых позиций тв голое поле, как только они позорно отступят и оставлять свою родную землю в жертву врагу оккупанту . Так сразу начнутся ещё более жёсткие обстрелы а оставленные территории будут моментально заняты врагом. Следом последуют новые жёсткие требование отступление по всей линии фронта, вглубь Украины возможно до Харькова , Запорожья, Днепра .. Это просто продажная капитуляция устроенная нашей проклятой продажной властью эти уродами Иудами Слугами кремлёвских фашистов оккупантов.
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