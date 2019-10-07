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Все про:МЗС (1909) нормандська четвірка (608) Пристайко (184)

 Дати проведення зустрічі в "нормандському форматі" ще немає, - Пристайко

Дату проведення зустрічі лідерів держав "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) ще не визначено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Дати Нормандського формату ще немає", - сказав Пристайко журналістам на пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок у Києві.

Водночас, за його словами, всі сторони переговорного процесу готові до зустрічі.

"Усі умови виконані. Шукаємо прийнятну дату. Дати вже обговорюються, але я б не хотів їх озвучувати, поки не буде узгодження всіх сторін", - розповів Пристайко.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі питання щодо Донбасу будуть обговорюватися на зустрічі в нормандському форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський робить маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори" - Яременко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152471
 
 
 Топ коментарі
 
Не успеют добежать - судьба Чаушеску всё-таки правильнее. Янек хоть до войны сбежал, А зебобики за налоги укринцев собираются им еще ярмо на шею повесить
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У партии слуга народа появилось новое прозвище- ростовчане.
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Румыны собирались миллионами на Майданы . Нельзя недооценивать украинцев, Израильские холуи .
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Моника -так значит завтра на том же месте в тот же час?
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Будет. А Порошенко туда тоже в своих кавайных джинсиках припрётся?
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У партии слуга народа появилось новое прозвище- ростовчане.
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Не успеют добежать - судьба Чаушеску всё-таки правильнее. Янек хоть до войны сбежал, А зебобики за налоги укринцев собираются им еще ярмо на шею повесить
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Румыны собирались миллионами на Майданы . Нельзя недооценивать украинцев, Израильские холуи .
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Звичайно що нема, бо якщо ви і надалі будете пропіхувати план капітуляції, то до вас с шмаркачем прийде північний звір (пісец)
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Хоть бы ее и не было. Это будет не "нормандский формат",а "формат опускания паяца".
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Что б даты встреч четко были кацапье надо пороть по -настоящему.У этих кремлевских скотов есть только инстинкты.
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С нетерпением ожидаю эту встречу...уже и попкорн купил...прикольно будет посмотреть как зебобик в очередной раз лизнет ботинок *****...
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Ему не до того будет, после 14-го... Там чемоданы паковать нужно будет начинать... Опыт в 2013-м, получен, и всё будет разворачиваться, намного быстрее...
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" Торопьіжка бьіл голодньій , проглотил утюг Холодньій!".
Замполит , пиши про острьіе закуски , интереснее получается...
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Волк, медведь и лиса приглашают зайца-зеленского на обед. Вот типа вся суть нормандского формата.
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Добро пожаловать возвращение Украины в советский союз
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Все нормальньіе лидерьі согласовали дату саммита , кроме Пуйла. Тот собирает грибьі с Шойгу в тайге и боится. Но , ведь , как говорят на Расее :"ТРОЕ одного НЕ ЖДУТ!".
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Он не считает их равными себе. Уважает Трампа и китайского лидера, может Эрдогана ещё, тот заставил уважать
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Так , что , предлогаете Єрдогана в Нормандию ? РФ-ия єкономический карлик , и Пуйло єто понимает. Повьікобенивается и приедет , никуда не денется. Кстати , где мой привьічньій оппонент по саммиту , МАРИКУЦА , прогуливает ?
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Зараз коцапи допишуть у формулу , що можна й під обстіри продовжувати розводняк
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А Яременко розшифрує - що вже у формулу зайшли вихода нєт
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Пристайко, теж зелкний клован, а народ думав , що ти українець.
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зе-зрадники ще не всі забаганки кремлівського фюрера виконали ?
Вам же, зе-дебілам, Лукашевич сказав: коли відведете наші війська з Золотого та Петровського - МОЖЛИВО, тоді х**ло подумає ...
Але після цього вам, лохам, виставлять нові умови. То знову плазуватимете, гади.
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ЧТО ТО МНЕ КАЖЕТСЯ НИКАКОЙ ВСТРЕЧИ И НЕ БУДЕТ! БУДУТ ВЫДВИГАТСЯ НОВЫЕ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПУЙЛА ДЛЯ ВСТРЕЧИ! И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ УЖЕ И ВСТРЕЧА НЕ НУЖНА БУДЕТ.
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