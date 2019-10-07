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Все про:адмінреформа (6) децентралізація (248) Корнієнко (42)

 Наша мета - забезпечити Центр надання адмінпослуг у кожній громаді, - Корнієнко про децентралізацію

У парламентській фракції "Слуга народу" націлені в межах децентралізації забезпечити роботу Центру надання адміністративних послуг у кожній новоствореній громаді.

"Ми хочемо в межах децентралізації реалізувати підпроєкт "тотальної ЦНАПізації". Наша мета - забезпечити в кожній новоствореній громаді ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг. - Ред.), а в ньому реалізовувати максимально послуги, які можливо спустити на його рівень. Щоб у людини не було постійної потреби виїжджати в районний чи обласний центр", - сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко також зауважив, що в майбутньому цілком реальним є "спустити" частину послуг на старост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий адмінтерустрій поширюватиметься на всю територію України, включно з Кримом і Донбасом, - Корнієнко

"Наступний рівень, - трохи на майбутнє, але теж реально, - спустити частину цих послуг на старост. Щоб староста села міг, наприклад, видавати свідоцтво про смерть, про народження, реєструвати шлюби, реєструвати бізнес просто в селі", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152470
 
 
 Топ коментарі
 
От тільки це почали робити і багато де зробили ДО вас, і за кошти USAID, а з боку "слуг народу" поки що допомоги громадам нуль.
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с такой рожей как у корниенко - можно проводить только федерализацию..
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с такой рожей как у корниенко - можно проводить только федерализацию..
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п.с. "...староста села мог, к примеру, выдавать свидетельство о смерти, о рождении, регистрировать браки, регистрировать бизнес прямо в селе.."

уфф, старосты будут рады.. регистрировать бизнес в селе))
- А ну-ка, Параска, регистрируй свой бизнес!
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От тільки це почали робити і багато де зробили ДО вас, і за кошти USAID, а з боку "слуг народу" поки що допомоги громадам нуль.
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Чому всі узеленські не голені, як бомжари?
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Представляю эту харю в "Центре предоставления админуслуг"-кружка пива, тарань, банка из под кофе с окурками, перегар....
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Свой судья, шериф, мер и податки. А чиновникам платить по договору с громадами.И геть
вид корыта.
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Лавры Порошенко и Петренко не дают Зеле покоя
торговля пописанной бумагой, самый выгодный супермаркет
а ведь до этих уродов перерегистрация предприятия стоила 87 грн
сейчас пару тысяч.
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То це Порошенко винайшов торгівлю довідками?! От баррррига!!!
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Нее
Порох не баррыга
Порох оранжевая тварь и мразь
Эти твари уже однажды власть продали в 2010
теперь снова
А нарид всё хавает
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Які в сраці послуги?! Довідки про несудимість?
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