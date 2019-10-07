 Наша мета - забезпечити Центр надання адмінпослуг у кожній громаді, - Корнієнко про децентралізацію

"Ми хочемо в межах децентралізації реалізувати підпроєкт "тотальної ЦНАПізації". Наша мета - забезпечити в кожній новоствореній громаді ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг. - Ред.), а в ньому реалізовувати максимально послуги, які можливо спустити на його рівень. Щоб у людини не було постійної потреби виїжджати в районний чи обласний центр", - сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Корнієнко також зауважив, що в майбутньому цілком реальним є "спустити" частину послуг на старост.
"Наступний рівень, - трохи на майбутнє, але теж реально, - спустити частину цих послуг на старост. Щоб староста села міг, наприклад, видавати свідоцтво про смерть, про народження, реєструвати шлюби, реєструвати бізнес просто в селі", - сказав він.
уфф, старосты будут рады.. регистрировать бизнес в селе))
- А ну-ка, Параска, регистрируй свой бизнес!
вид корыта.
торговля пописанной бумагой, самый выгодный супермаркет
а ведь до этих уродов перерегистрация предприятия стоила 87 грн
сейчас пару тысяч.
Порох не баррыга
Порох оранжевая тварь и мразь
Эти твари уже однажды власть продали в 2010
теперь снова
А нарид всё хавает