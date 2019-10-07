 "Загалом план дій, запропонований урядом, мене розчарував", - нардепка Василевська-Смаглюк

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Нардепка вважає, що в програмі уряду бракує конкретики, чітких термінів і цілей.

"Загалом план дій, запропонований урядом, мене розчарував. На зустрічі депутатів з урядом запитала у Гончарука:"Чому ми станемо хворіти на 10% менше серцево-судинними захворюваннями і на 20% онкологією і чому у нас повітря очиститься на 20%? Я хочу, щоб воно очистилося на 73%. Звідки взагалі такі цифри, з чого ви їх взяли? ". Це схоже на" за все хороше проти всього поганого ". І справа тут не в статистиці, саме Укрстат працює за найкращими світовими стандартами. Справа в тому, як будуть досягатися ті або інші відсотки? Де план?" - заявила Василевська-Смаглюк.

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За її словами, Гончарук пояснив, що до кожного пункту плану буде додаватися документ, який ще належить розробити. Там і буде нібито виписано, як досягти всього, що заплановано.

"Але навіщо нам програма без конкретики? У програмі хотілося побачити чіткі терміни і цілі, які законопроєкти ми повинні будемо прийняти, які нові органи створити або ліквідувати, як це взагалі має відбуватися. І, звичайно, обґрунтування всім цифрам", - зазначила нардепка.

"До мене після зустрічі підійшов Владислав Криклій з питанням:"Олю, ну чому ви нас весь час критикуєте?" Я його дуже поважаю, але чесно сказала:"Ну як можна було подати такий план? Це ж позорище". Поспілкувалась і з іншою міністеркою. Вона мені пояснила, що вони збиралися подати Гончаруку свої пропозиції до плану реалізації, але він сказав, що цього не потрібно робити. Якщо образно перевести доручення Гончарука міністрам, то все видається таким: напишіть мені твір на тему "Як я проведу наступні 5 років". Але якщо ми це приймемо, ви ж розумієте, що на рік у уряду імунітет", - розповіла Василевська-Смаглюк.

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На запитання, чому обійшли питання деокупації Криму та реінтеграції Донеччини, нардепка відповіла: "Мені здається, тому що ще незрозуміло, як має бути. Все залежить від переговорів у Нормандському форматі, як пройде наступний процес передачі полонених і так далі. І першу скрипку тут грає Офіс Президента і парламент, а не Кабмін".

За словами нардепки, в програмі уряду її "більше цікавили Мінекономіки, Мінфін, МОЗ, Мінекології, все те, про що запитують люди".

Повністю інтерв'ю з Ольгою Василевською-Смаглюк читайте тут.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради оприлюднили Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

4 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук представляв програму в Раді.