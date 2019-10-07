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Все про:Кабмін (3183) програма (57) Гончарук_Олексій (142) Василевська-Смаглюк (2)

 "Загалом план дій, запропонований урядом, мене розчарував", - нардепка Василевська-Смаглюк

У програмі діяльності Кабміну хотілося побачити чіткі терміни і цілі, які законопроєкти ми маємо ухвалити, які нові органи створити або ліквідувати, як це взагалі має відбуватися. І, звичайно, обґрунтування всім цифрам.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Нардепка вважає, що в програмі уряду бракує конкретики, чітких термінів і цілей.

"Загалом план дій, запропонований урядом, мене розчарував. На зустрічі депутатів з урядом запитала у Гончарука:"Чому ми станемо хворіти на 10% менше серцево-судинними захворюваннями і на 20% онкологією і чому у нас повітря очиститься на 20%? Я хочу, щоб воно очистилося на 73%. Звідки взагалі такі цифри, з чого ви їх взяли? ". Це схоже на" за все хороше проти всього поганого ". І справа тут не в статистиці, саме Укрстат працює за найкращими світовими стандартами. Справа в тому, як будуть досягатися ті або інші відсотки? Де план?" - заявила Василевська-Смаглюк.

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За її словами, Гончарук пояснив, що до кожного пункту плану буде додаватися документ, який ще належить розробити. Там і буде нібито виписано, як досягти всього, що заплановано.

"Але навіщо нам програма без конкретики? У програмі хотілося побачити чіткі терміни і цілі, які законопроєкти ми повинні будемо прийняти, які нові органи створити або ліквідувати, як це взагалі має відбуватися. І, звичайно, обґрунтування всім цифрам", - зазначила нардепка.

"До мене після зустрічі підійшов Владислав Криклій з питанням:"Олю, ну чому ви нас весь час критикуєте?" Я його дуже поважаю, але чесно сказала:"Ну як можна було подати такий план? Це ж позорище". Поспілкувалась і з іншою міністеркою. Вона мені пояснила, що вони збиралися подати Гончаруку свої пропозиції до плану реалізації, але він сказав, що цього не потрібно робити. Якщо образно перевести доручення Гончарука міністрам, то все видається таким: напишіть мені твір на тему "Як я проведу наступні 5 років". Але якщо ми це приймемо, ви ж розумієте, що на рік у уряду імунітет", - розповіла Василевська-Смаглюк.

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На запитання, чому обійшли питання деокупації Криму та реінтеграції Донеччини, нардепка відповіла: "Мені здається, тому що ще незрозуміло, як має бути. Все залежить від переговорів у Нормандському форматі, як пройде наступний процес передачі полонених і так далі. І першу скрипку тут грає Офіс Президента і парламент, а не Кабмін".

За словами нардепки, в програмі уряду її "більше цікавили Мінекономіки, Мінфін, МОЗ, Мінекології, все те, про що запитують люди".

Повністю інтерв'ю з Ольгою Василевською-Смаглюк читайте тут.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради оприлюднили Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

4 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук представляв програму в Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152469
 
   
 Топ коментарі
 
Президент Украины Зеленский поздравил голосовавших за него учителей с Днём учителя:"В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4942
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Оказывается, на время протеста, наркоман Богдан сбежал в Турцию, а наркоман Зеленский прятался у Авакова на базе Нацгвардии

P,S. А ты где прятался пидарок? Напиши сваой адресок - я буду мимо проходить тебе горлышко перережу или прострелю. Как ты хочешь сдохнуть, наркоша ЗЕчмо?
"В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп СН Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1621 "В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп СН Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6034
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Цікаво чия це повія від наркоманів? Хто в курсах відпишіться.
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мне тоже интересно, какой наркоман под такой новостью написал такой пост
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Оказывается, на время протеста, наркоман Богдан сбежал в Турцию, а наркоман Зеленский прятался у Авакова на базе Нацгвардии

P,S. А ты где прятался пидарок? Напиши сваой адресок - я буду мимо проходить тебе горлышко перережу или прострелю. Как ты хочешь сдохнуть, наркоша ЗЕчмо?
"В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп СН Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1621 "В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп СН Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6034
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там где заканчиваются аргументы - начинаются угрозы, правда ведь?)
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м-да, серьезно вас бомбит, аж страшно за вас
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я из киева. а ты?
И я не поклонник зеленой сопли. Я задолбался читать оскорбления в интернете, особенно на адрес тех людей, которые такого не заслуживают. Особенно от тех, кто кроме оскорблений, ничего по существу сказать не может. Но время расставит все по местам.
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Вам краще "чи не правда"?) можете заканчивать этот спектакль с угрозами расправы. Всем со стороны все видно и понятно, кто есть кто))
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благодаря вам пополнил список оскорблений, спасибо)))
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Напомнило песню )) - Не..Ну все понятно...Но шо конкретно ? )))
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Авжєж...
Цікаво спостерігати за "еволюцією" ЗЕботів від "торгівлянакровізокупантомредути" до "винехочетезакінченнявійни!", "штанмайєар і розведення-це мир"...Як таке вкладається і співіснує в головах?...
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кабміну не вистачає чарівної палички.
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Чого цієї курки так багато сьогодні?
Кому воно треба...
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Где план?" - заявила Василевская-Смаглюк.

Здається вже скурили "В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6949
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Правильно . Деньги с налогов не должны иди на образования, а на пенсии для евреев в Израили
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Суть: "лавухи нетутя - кудой прешься, нищеброд? на складьі иди, тама грузчики надоть!"
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Вот умеете Вы всю суть проблемы простыми словами изложить! "Загалом план дій, запропонований урядом, мене розчарував", - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8018
+100500!!! "Загалом план дій, запропонований урядом, мене розчарував", - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1216
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Президент Украины Зеленский поздравил голосовавших за него учителей с Днём учителя:"В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4942
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Чувствуют крыси что корабль пойдёт на дно и бежать ?
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Буга-га... Якби повітря очистилося на 73%. Про що це вона? Співпадіння?
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Элементарные истины, кторые Ганчарук не воспринимает и от этого пустота.
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Не читаючи жодне з варнякань цієї мавпи: ти - ідіотка, кругла і повна, бо злигалася з кодлом.
Вступити в служки уродів - діагноз, який не лікується, істоти вляпалися на все життя.
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Беня дал денег Бутусову или что? Чего её целый день тут нам парят. Она голосует на каждом важном голосовании одинаково с дубинским и бужанским и часто противоположно всей остальной зеленой фракции, потому что эта компашка часть от беня-аваков
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Эти с 1+1 прям отряд диверсантов в слуге народа)))
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всю программу можно назвать популизм для лохов
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