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Все про:Байден (152) Зеленський (3069) розслідування (1549) США (5591)

 Зеленський заявив про готовність створити спільний зі Штатами слідчий комітет у справі Байдена, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати зі Штатами і спільно розслідувати справу сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, якщо американська прокуратура звернеться з відповідним офіційним запитом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю японському агентству Kyodo. Видання передає слова Зеленського.

"Він (Зеленський. - Ред.) також сказав Трампу, що якщо прокурори США зажадають співпраці для проведення розслідування, заснованого на міжнародному праві, відповідно до внутрішнього законодавства Україна може почати розслідування шляхом створення спільного слідчого комітету", - пише Kyodo.

За твердженням агентства, Зеленський також додав, що згідно з Конституцією України президент не має повноважень доручати генеральному прокурору або слідчим органам розглядати конкретні справи.

Зеленський, крім того, заперечує, що президент США Дональд Трамп підштовхував його до розслідування проти Байдена.

"На мене ніколи не чинили тиску, і не було жодних умов для проведення зустрічі з Трампом або отримання зброї натомість", - сказав Зеленський.

Зеленський також сказав, що "Україна не має бути втягнута в скандали, пов'язані з президентськими виборами", зазначивши, що кожна сторона публікує інформацію в особистих інтересах.

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Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152467
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленскому сейчас только планы на будущее строить.
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Дурень.. А раптом Байден переможе ?
Куди ти сунеш, блазню ?
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МОНИКА!
Трамп уже сказал на весь мир...что с тобой даже говорит не хотел!)))

Заставили...
Геополитик ты наш..
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Зеле мало, что попал в скандал по импичменту, так еще решил посратсья с демократами.

маладца.
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Іншими словами, Вовочка буде, зі своїм кишеньковим прокурором, виконувати замовлення Трампа. Байден, будучи президентом Америки, віддячить. Добре, якщо тільки Воніці
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Зеленского используют как половую тряпку.
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Ось цим і підтвердив, що грає на стороні путіна. Заліз по шиї у скандал. У нас була підтримка і демократів і республіканців, а тепер підтримка вас, пане президенте, тільки кацапів. Ось що стається після зустрічі некомпетентної особи!
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Зеленский подставляет всю Украину! Значит его договор с трампоном был!
Вашингтон Пост за 4 октября! Очень зря, что наши СМИ не пишут о чем договоренность трампона с зеленским!
10/10/19, 5:42:30 PM] Курт Волкер: Звучит отлично!

> Волкер - Сондланд, обсуждают еще через три дня, что должен сказать украинский президент. Волкер предлагает текст заявления Зеленского, в соответствии с которым Украина должна по сути взять на себя обязательство о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года и о поиске «доказательств», реабилитирующих Россию и Манафорта по делу о Рашагейте.
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Там много чего интересного есть про сговор зеленского и ко с трампом!
Урод! Просто УРОД!
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Щеля, "следственный комитет" - это за поребриком.
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так ему от туда текста и пишут. пуйло задачи ставит. он старается как может
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Не вина в том, что Зеленский молод и не опытен, вина лежит на тех Гарантах, которые вместо того, чтобы приложить максимум усилий для защиты суверенитета Украины и обуздания агрессора, пытаются, к тому же, ещё и шантажировать страну и без того, находящуюся в трудном положении.
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Вже наступного року президентом США стане Байден - і тоді ЗєлєБєням стане неперелюбки. Вони не розуміють, що творять, ідіоти.
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Трамп утонет, и утянет Зеленского за собой.
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И правильно, и то и другое, это порождение кремля, инфантильное,узуродованное и не ликвидное. Так что чем быстрее тем лучше.
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Сказаное на английском "one hundred percent",что значит fully можна ведь перевести и как слово "вполне".Но зачемь?Ведь политика(депутата)за высказывания даже привлечь к ответственности -закон не позволяет.
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всё правильно сказал. с какао-боты - плесень.
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55% американских избирателей за импичмент Трампа.
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