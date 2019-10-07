 "Угода щодо Донбасу і мир з Росією - це різні речі", - Кулеба

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив на зустрічі з бізнес-спільнотою в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Залишиться Крим, агресія Росії проти України почалася з окупації Криму, незаконної. Донбас, угода по Донбасу і мир із Росією - це різні речі",- сказав Кулеба.
На його переконання, у цьому питанні українці мають бути реалістами та чітко усвідомлювати, що РФ і надалі намагатиметься заважати Україні у розвитку.
"Стратегічна мета Росії - розворот України, наша стратегічна мета - продовження курсу. Це як ваші конкуренти, їх мета задавити вас на ринку, але це не означає, що ви будете сидіти, склавши лапки, і говорити, окей, задавили, так задавили. Кожен веде свою гру, і тут сили асиметричні", - сказав урядовець.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованій території Донецької та Луганської областей не будуть проводитися, поки там перебуватимуть військові РФ.
Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.
Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.
1. ааа, очередной порохобот! Вали куда подальше.
2. да нее, всё норм, это порохоботы опять Зелю обсирают
3. смешно, конечно, но и правда не было...
4. уже не смешно ни куя! Хватит такое творить в стране!
5. бл-ть да это же полный п-ц! Верните суки Пороха!
Но проблема в том, что когда будет 5 пункт будет уже поздно что-то менять...
И выражение появится " ШО ТЫ КУЛЕБИШЬ, предатель. Или НЕ КУЛЕБЬ "
А Беня тем временем денежки считает 😀😀😀
2020 - 102.55 млрд.
Вперше за 5 років бюджет МО не зростає, з урахуванням інфляції зменшується.
Все що потрібно знати про оборону країни від зебілів.
КОЛАБАРАЦИОНИСТЫ ОТ ПАРТИИ СЛУГ
А в Украине на беню из израиля
НОзеленык бобики хотят выступать на сцене хремля с белым флагом
и надеются еще выжить
ВИРОДКИ !
И кто виноват в гибели 13 тысяч солдат и офицеров ВСУ ? Шахтёры и парикмахеры донецкие что ли ?