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 Політика України
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Все про:Кулеба Дмитро (139) Формула Штайнмаєра (75)

 "Угода щодо Донбасу і мир з Росією - це різні речі", - Кулеба

Досягнення домовленостей щодо врегулювання ситуації на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не варто розцінювати як встановлення миру з Росією.

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив на зустрічі з бізнес-спільнотою в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Залишиться Крим, агресія Росії проти України почалася з окупації Криму, незаконної. Донбас, угода по Донбасу і мир із Росією - це різні речі",- сказав Кулеба.

На його переконання, у цьому питанні українці мають бути реалістами та чітко усвідомлювати, що РФ і надалі намагатиметься заважати Україні у розвитку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс України в ЄС залишається незмінним. "Розворот" в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним, - Кулеба

"Стратегічна мета Росії - розворот України, наша стратегічна мета - продовження курсу. Це як ваші конкуренти, їх мета задавити вас на ринку, але це не означає, що ви будете сидіти, склавши лапки, і говорити, окей, задавили, так задавили. Кожен веде свою гру, і тут сили асиметричні", - сказав урядовець.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованій території Донецької та Луганської областей не будуть проводитися, поки там перебуватимуть військові РФ.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152466
 
   
 Топ коментарі
 
К власти пришли аферисты высочайшей квалификации. Столько еще интересного впереди.
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2019 - 102,57 млрд.

2020 - 102.55 млрд.
Вперше за 5 років бюджет МО не зростає, з урахуванням інфляції зменшується.
Все що потрібно знати про оборону країни від зебілів.
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А они никуда и не уходили с 1990 года.
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К власти пришли аферисты высочайшей квалификации. Столько еще интересного впереди.
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А до них були святі правидники під керівництвом Святого Петра, так?
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Реакция на фразу "При Порохе такого не было"

1. ааа, очередной порохобот! Вали куда подальше.
2. да нее, всё норм, это порохоботы опять Зелю обсирают
3. смешно, конечно, но и правда не было...
4. уже не смешно ни куя! Хватит такое творить в стране!
5. бл-ть да это же полный п-ц! Верните суки Пороха!
"Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2441 "Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5558
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Полагаете, население уже дозрело до 5-го пункта ? Вряд ли. Они скорее всего застряли на 3-м.
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Да мне кажется пункт 4 уже.
Но проблема в том, что когда будет 5 пункт будет уже поздно что-то менять...
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Никто и не сомневается в том,что вековой враг будет гадить. Но у этого гада есть одно больное место - коррупция и самодурство. И чтобы победить его,нужно самим от этого избавиться.
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чёт не понял а что с Россией война ?? а военное положение объявят ? а когда бомбить будут ?
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Кулеба - наивный идиот. Поставишь подпись под формулой и все века тебя будут проклинать украинцы как проклинают Хмельницкого
И выражение появится " ШО ТЫ КУЛЕБИШЬ, предатель. Или НЕ КУЛЕБЬ "
А Беня тем временем денежки считает 😀😀😀
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2019 - 102,57 млрд.

2020 - 102.55 млрд.
Вперше за 5 років бюджет МО не зростає, з урахуванням інфляції зменшується.
Все що потрібно знати про оборону країни від зебілів.
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Вчера в теме Впомощь кабмину изучала танки

"Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5870
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Из современных танков достойные последний Леопард и Меркава. Есть ещё кацапская Армата, но она немного не подходит. "Угода щодо Донбасу і мир з Росією - це різні речі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6806
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И кто же украинцам мешает делать такие танки ?
КОЛАБАРАЦИОНИСТЫ ОТ ПАРТИИ СЛУГ
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Так вопрос не в производстве (хотя и там тоже есть сложности), а в деньгах. Оплот помните? Вроде хороший танк, а денег на серийное производство нет.
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Меркаву, в отличии от Леопарда, никто в мире не покупает. Это танк исключительно для своего региона. Не уверен что он в мороз хорошо заводится будет и преодолеет грязь из нашего чернозёма
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ПРАВИТЕЛЬСТВА ЦИВВИЛИЗОВАННЫХ СТРАН ТРАТЯТ НАЛОГИ ГРАЖДАН НА ИХ ЗАЩИТУ.
А в Украине на беню из израиля
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ХОЧЕШЬ МИРА - ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ.
НОзеленык бобики хотят выступать на сцене хремля с белым флагом
и надеются еще выжить
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договоренности с кацапстаном о судьбе територии Украины...хм...
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Звісно, ідіоте. Миру з рашкою ніколи не буде. Буде наша капітуляція вашими ручками.
ВИРОДКИ !
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Соглашение по дамбасу и все? А разве ето не соглашение по всей Украине? Фактически ето соглашение на федерализацию всей Украины и в результате разворот Украины на 180 градусов. С дня подписания Украина становится федеративной республикой и без согласия днр и лнр не имеет права вступать ни в ЕС ни в НАТО.
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Конечно, ведь это - возвращение блудных сыновей, которые решили почудить, это не агрессия паРаши....
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Трепло поганое, ответь: кто будет платить $ 200 лярдов за восстановление Донбасса ?
И кто виноват в гибели 13 тысяч солдат и офицеров ВСУ ? Шахтёры и парикмахеры донецкие что ли ?
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Надо всем выходить на майдан и требовать отставки всех этих жуликов!!!
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Надо остановить предательство, а вместо этого Кулеба наводит тень на плетень. Типа :"Вы отходите, а я вас прикрою, от этой разъярённой толпы".
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Кулеба продав душу зебене, з кацапами миру небуде ніколи, поки ми їх не знищемо, ця орда про це знає, фуйло буде воювати завжди поки не здохне, куплені зебіли вводять людей в оману.
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