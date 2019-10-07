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Все про:бізнес (372) митниця (576) Нефьодов (88) Василевська-Смаглюк (2)

 "Ніде правди діти. Я могла б уже за місяць роботи у ВР нелегальною мільйонеркою стати", - нардепка Василевська-Смаглюк

До народних депутатів ходять бізнесмени і просять за щось проголосувати, а за щось не голосувати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами Ольги Василевської-Смаглюк, недовиконання бюджету становить близько 20 млрд грн.

"Я на зустрічі з прем'єром питала, чи правда, що у нас недовиконання бюджету 100 мільярдів. Гончарук мені сказав: ні, не 100, але є", - розповіла нардепка.

На запитання інтерв'юера, на скільки недовиконано бюджет, Василевська-Смаглюк відповіла: "Він не уточнив. Мені здається, що це 20 мільярдів з приватизації, яка цілком провалена. А також ОВДП і недоотримання коштів за імпортним ПДВ за курсом 28, а не 24 гривень за долар. Крім того, у мене сусід-імпортер, не заглиблювалась, які саме товари він возить, але скаржиться, що все стоїть, нічого не рухається".

"Я митницею зараз не щільно займаюся, тому боюся сказати, наприклад, що Нефьодов не діє. Тут два варіанти: або перепідпорядкувати потоки, або налагодити роботу. Я думаю, до Нефьодова зараз стрункими лавами йдуть контрабандисти. Як і до народних депутатів теж ходять бізнесмени і просять за щось голосувати, а за щось не голосувати. Ніде правди діти. Я могла б уже протягом місяця роботи у ВР нелегальною мільйонеркою стати", - поділилася нардепка.

Читайте також: На "1+1" були журналісти, які не сприймали Зеленського і гнівалися на тих, хто робить про нього сюжети, - нардепка Василевська-Смаглюк

За словами нардепки, потрібно міняти не тільки керівний склад митниці, а й саму систему.

"Не все залежить від митниці. Подивимося, які функції залишаться у СБУ після реформи. Чи буде там департамент "К", функціонал з розслідування економічних злочинів. Судячи з того, що призначений Бухарєв, все буде. Судячи з презентації законопроєкту щодо СБУ - не буде", - зазначила Василевська-Смаглюк.

Повністю інтерв'ю з Ольгою Василевською-Смаглюк читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152464
 
 
 Топ коментарі
 
Це вже нові бариги пропонують такі хабарі?
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виглядає, як анонс прайсу послуг. Я могли би стати, якби мені хто дав.
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ЗеБоты, вы за таких слуг голосовали?
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Це вже нові бариги пропонують такі хабарі?
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Схоже на те.Але ж як стараються,поспішають.Може чогось бояться?.
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А где силовые структуры расследующие такие глупые заявления?
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Силові структури? У наркомана Моніки Зеленскі? Ти з глузду з'їхав?
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Они еще при Педро должны были всех коррупционеров пересажать.
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Тяжко хвора людина..... типовий розлад особистості...
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Вспомни порошенковских генпрокуроров. Бандит на бандите.
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ЗЕчмо, 25% вам кажуть - не принижуйся, веди себе гідно і відповідно посаді.
73% кажуть - нє, будь і далі посміховиськом і підставляй зад олігархам та росії.
То хто з них реальний прихильник *****?
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Ні, складається враження, що натякають "валіть до Нефьодова - домовлятейся"
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а я думал евреии умные а нет язык как помело у дурочки.... по факту ГОССЛУЖАЩИЙ НАРДЕП ПРИЗНАЕТСЯ ЧТО ЗА МЕСЯЦ ОНА СТАЛА БЫ МИЛЛИОНЕРШЕЙ И ДЖУМАЮ НЕ ГРИВНЕВОЙ..маладца Зебобик ты наш поборол посадил измеил у Порошнко миллионерами становилмись за 3-5 лет а тут за месяц интересно каков тарифы у Здебилов и откаты все 1000% и все равно выгодно отобьешь затраты и с наваром гешефтом останешься.... "Ніде правди діти. Я могла б уже за місяць роботи у ВР нелегальною мільйонеркою стати", - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1562
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Бухарев руководит внешней разведкой или что-то поменялось?...Как он может решать вопросы по "К"ашникам и экономическому блоку в СБУ?...
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Он уже в СБУ
...Председатель Службы внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября 2019 года)[1][2]. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (с 11 сентября 2019 года)[3]. Член СНБО (с 15 июля 2019)[4].
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Это на чьё место бабу готовят ? Гончарука или Разумкова ?
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Золотце ж ты мое, если ты не берешь, коллегам твоим больше достанется...
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виглядає, як анонс прайсу послуг. Я могли би стати, якби мені хто дав.
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Торік воно писало, що цілком нормально, коли наші випускники вчаться в московських університетах, бо там рівень освіти вище. На її думку, розумні та амбітні не мають перейматися такими дрібницями, як війна. Типовий представник нинішньої влади.
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Мене турбує, що вони дуже поспішають, в ускореному режимі лягти під росію, в ускорен.режимі розпродати землю, приватизація підприємств бігом, зняти мараторій на вивіз лісу бігом.таке враження що їм дедлайн поставили, а от чого, поки не зрозуміло.
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Те ж саме було й при Янику. Рашковани урок засвоїли і цього разу вирішили часу не гаяти і брати нахрапом, причому в цілодобовому режимі "Ніде правди діти. Я могла б уже за місяць роботи у ВР нелегальною мільйонеркою стати", - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4250ЗЕбіли Україну здають не по годинах, а по хвилинах і секундах. І тільки сліпий цього не бачить "Ніде правди діти. Я могла б уже за місяць роботи у ВР нелегальною мільйонеркою стати", - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4957
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Могла бы. Если хочется сесть за решетку. За это ведь садят. Тогда к чему этим козырять ? - Это как бывшая нищебродка,постоянно говорит,какое ей муж дорогое платье купил.
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Оце ще вроді Грушевський казав, що найбільша біда України це люди при владі яким Україна не треба.

Так Дон Эскобар?
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и смех и грех, сказал поп затягиваясь косячком.
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И тут гнилозубый наркоман маргинал малорос Игорь Д вернулся в реал...
[...]
а кто не захочет работать клоуном у ********* - будет работать ********* у клоунов...
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так і не приховуй гріха, розповідай: хто приходить, до кого приходить? адреси, явки, паролі...
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А слабо до відповідних органів писульку кинути. Пару "гостей" потрусять, решта може і схаменеться, а може просто більше приносити буде ггг. Це ж наші люди
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Воруют суки по новому,к бабке не ходи!!!
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Ще один місяць роботи "слуг урода" у Верховній Раді і все населення України стане мільярдерами. І тоді щоб сходити до магазину за сірниками та сіллю доведеться винаймати велорикшу. Ну, а для більших закупівель то вже мабуть доведеться винаймати з десяток зє-баранів . І нарешті здійсниться обіцяний зє-вівцям Кінець Епохи бідності 😕
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принципиальная? тогда почему ни один взяткодатель не словлен за руку?
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Не, деньги ее не интересуют: "Повалюся, покачуся Івасикого м"яса попоївши"
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Хай несунами сбу займеться,бо так і буде Україна корумпована.
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Я могла бы уже за месяц работы в ВР нелегальным миллионером стать. Шо я дура что-ли? Я потерпела чутка и за день стала миллиардером
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Закінчила Київський міжнародний університет (фах «Журналістика»), Національну академію статистики, обліку та аудиту (спеціалізація «Бухгалтерський облік»). З 2019 р. - навчається в аспірантурі цієї академії.
Працювала кореспондентом всеукраїнської газети «День» (освітлювала питання соціально-економічного життя України).
Спеціальний кореспондент, журналіст-розслідувач каналу "1+1"

Дасвидос, подстилка Коломойского!!!
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за такие высказывания кто то должен ответить.или за клевету или за предложение взятк. а вот так ...издеть какая я чесная не надо. где наши сбу и гбр??
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интересно, за что готовы давать, какие им законы нужны.
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Один из способов отвести от себя подозрение-это использовать гипотетические сентенции в отношении того,что уже сделал.
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