 "Ніде правди діти. Я могла б уже за місяць роботи у ВР нелегальною мільйонеркою стати", - нардепка Василевська-Смаглюк

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами Ольги Василевської-Смаглюк, недовиконання бюджету становить близько 20 млрд грн.

"Я на зустрічі з прем'єром питала, чи правда, що у нас недовиконання бюджету 100 мільярдів. Гончарук мені сказав: ні, не 100, але є", - розповіла нардепка.

На запитання інтерв'юера, на скільки недовиконано бюджет, Василевська-Смаглюк відповіла: "Він не уточнив. Мені здається, що це 20 мільярдів з приватизації, яка цілком провалена. А також ОВДП і недоотримання коштів за імпортним ПДВ за курсом 28, а не 24 гривень за долар. Крім того, у мене сусід-імпортер, не заглиблювалась, які саме товари він возить, але скаржиться, що все стоїть, нічого не рухається".

"Я митницею зараз не щільно займаюся, тому боюся сказати, наприклад, що Нефьодов не діє. Тут два варіанти: або перепідпорядкувати потоки, або налагодити роботу. Я думаю, до Нефьодова зараз стрункими лавами йдуть контрабандисти. Як і до народних депутатів теж ходять бізнесмени і просять за щось голосувати, а за щось не голосувати. Ніде правди діти. Я могла б уже протягом місяця роботи у ВР нелегальною мільйонеркою стати", - поділилася нардепка.

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За словами нардепки, потрібно міняти не тільки керівний склад митниці, а й саму систему.

"Не все залежить від митниці. Подивимося, які функції залишаться у СБУ після реформи. Чи буде там департамент "К", функціонал з розслідування економічних злочинів. Судячи з того, що призначений Бухарєв, все буде. Судячи з презентації законопроєкту щодо СБУ - не буде", - зазначила Василевська-Смаглюк.

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