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Все про:контррозвідка (122) СБУ (4782) ФСБ (778)

 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жителя Хмельниччини спецслужбами РФ

Контррозвідники СБУ продовжують викривати спроби вербування українців спецслужбами РФ для здійснення розвідувально-підривної діяльності на шкоду державній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, оперативники встановили, що у травні 2019 року під час перетину державного кордону на КПП "Новоазовськ" мешканця Хмельниччини затримали представники Прикордонної служби ФСБ РФ.

"Погрожуючи кримінальним переслідуванням за надумані правопорушення, представники іноземної спецслужби змусили нашого співвітчизника погодитися на конфіденційне співробітництво. Чоловік під тиском підписав згоду на співпрацю з органами ФСБ РФ, отримав псевдонім та інструкції. Зв'язок з куратором мав підтримувати через телефонний додаток. Йому наказали збирати персональну та службову інформацію про співробітників Управління СБУ у Хмельницькій області та про місця дислокації військових об’єктів у регіоні.

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Проте, повернувшись додому, він проігнорував завдання, звернувся до СБУ і детально розповів про всі обставини свого вербування й отримані доручення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Хмельницький міськрайонний суд урахував те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та отримане завдання, і звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

"СБУ вкотре попереджає, що у поле зору спецслужб РФ може потрапити будь-який український громадянин, і закликає утриматись від поїздок до країни-агресора", - наголосили у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152462
 
   
 Топ коментарі
 
А зебілам все формула Штанмайера довподоби Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 9321 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 7559
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а шо не так?
країнами агресора є Придністров'я, Абхазія, Білорусь і інше ОРДЛО
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портнова когда разоблачит вместе с разумковим и богданкой-буряткой?!
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Пздц, блд!
Питання, хто дав завдання наркоману, на кого воно реально працює, що так жопу рве про продаж землі?!
І ********** це питання по всім зустрічам, які він так ненавидить, і по всіх телеканалах, витрачаючи час, що він не переносить!
Цим виродкам, дали завдання знищити Україну!
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А шош ти казав що лавочник мій гетьман, називаючи мене порохоскотом?
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А зебілам все формула Штанмайера довподоби Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 9321 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 7559
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може вже пора починати викривати кадровиків ФСБ на нашій теріторії, а не їх жертв?
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"воздержаться от поездок в страны-агрессора"
Это СБУ такой текст напечатал?
Долго, видать, бухали накануне🤕
Не закусывали совсем. В клавиши не попадают.
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а шо не так?
країнами агресора є Придністров'я, Абхазія, Білорусь і інше ОРДЛО
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Согласен, но тогда будет "в страны-агрессоры"
Кроме того - вы считаете Абхазию и Приднестровье сформировавшимися странами?
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Чому Цензор не озвучує:
Міністр економіки Тимофій Милованов, вчитель слуг в Трускавці:
"Меня никогда не интересовала особо Украина…, Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать"
З усіх малоросів 73 обрали найяскравіших.
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Відразу відчуваєш, що на підході економічні реформи, зростання економіки та збільшення ВВП на 40%. ....
Прямо жоп-й чуєш наближення кінця епохи бідності.

ЗЕбіли, дайош п'ятiлетку за трi месяца... Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жителя Хмельниччини спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 1558
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портнова когда разоблачит вместе с разумковим и богданкой-буряткой?!
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"...в очередь, сукины дети"(с) - сразу после зе..
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Вообще то надо было информацию давать, да только не ту. Указывать ложные сообщения о размещении аэродромов, ракетных баз, подземных центрах управления и тд.
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//// бинго Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жителя Хмельниччини спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 3036...
Двое мужчин пострадали в результате конфликта в Стерлитамаке (РФ) возле ночного клуба "Синтез". Повздорили посетители, которых не пускали в заведение, и охранники.
При этом последние открыли стрельбу из травматического оружия.
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