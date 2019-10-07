 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жителя Хмельниччини спецслужбами РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними відомства, оперативники встановили, що у травні 2019 року під час перетину державного кордону на КПП "Новоазовськ" мешканця Хмельниччини затримали представники Прикордонної служби ФСБ РФ.
"Погрожуючи кримінальним переслідуванням за надумані правопорушення, представники іноземної спецслужби змусили нашого співвітчизника погодитися на конфіденційне співробітництво. Чоловік під тиском підписав згоду на співпрацю з органами ФСБ РФ, отримав псевдонім та інструкції. Зв'язок з куратором мав підтримувати через телефонний додаток. Йому наказали збирати персональну та службову інформацію про співробітників Управління СБУ у Хмельницькій області та про місця дислокації військових об’єктів у регіоні.
Проте, повернувшись додому, він проігнорував завдання, звернувся до СБУ і детально розповів про всі обставини свого вербування й отримані доручення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Хмельницький міськрайонний суд урахував те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та отримане завдання, і звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
"СБУ вкотре попереджає, що у поле зору спецслужб РФ може потрапити будь-який український громадянин, і закликає утриматись від поїздок до країни-агресора", - наголосили у відомстві.
Питання, хто дав завдання наркоману, на кого воно реально працює, що так жопу рве про продаж землі?!
І ********** це питання по всім зустрічам, які він так ненавидить, і по всіх телеканалах, витрачаючи час, що він не переносить!
Цим виродкам, дали завдання знищити Україну!
Это СБУ такой текст напечатал?
Долго, видать, бухали накануне🤕
Не закусывали совсем. В клавиши не попадают.
країнами агресора є Придністров'я, Абхазія, Білорусь і інше ОРДЛО
Кроме того - вы считаете Абхазию и Приднестровье сформировавшимися странами?
Міністр економіки Тимофій Милованов, вчитель слуг в Трускавці:
"Меня никогда не интересовала особо Украина…, Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать"
З усіх малоросів 73 обрали найяскравіших.
Прямо жоп-й чуєш наближення кінця епохи бідності.
ЗЕбіли, дайош п'ятiлетку за трi месяца...
Двое мужчин пострадали в результате конфликта в Стерлитамаке (РФ) возле ночного клуба "Синтез". Повздорили посетители, которых не пускали в заведение, и охранники.
При этом последние открыли стрельбу из травматического оружия.
Пострадавшие отправились в травмпункт. Однако, как сообщает ГТРК "Башкортостан", через некоторое время туда ввалились 7-8 неизвестных и начали избивать пострадавших у ночного клуба. В настоящее время по данному делу проводится проверка