 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жителя Хмельниччини спецслужбами РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, оперативники встановили, що у травні 2019 року під час перетину державного кордону на КПП "Новоазовськ" мешканця Хмельниччини затримали представники Прикордонної служби ФСБ РФ.

"Погрожуючи кримінальним переслідуванням за надумані правопорушення, представники іноземної спецслужби змусили нашого співвітчизника погодитися на конфіденційне співробітництво. Чоловік під тиском підписав згоду на співпрацю з органами ФСБ РФ, отримав псевдонім та інструкції. Зв'язок з куратором мав підтримувати через телефонний додаток. Йому наказали збирати персональну та службову інформацію про співробітників Управління СБУ у Хмельницькій області та про місця дислокації військових об’єктів у регіоні.

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Проте, повернувшись додому, він проігнорував завдання, звернувся до СБУ і детально розповів про всі обставини свого вербування й отримані доручення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Хмельницький міськрайонний суд урахував те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та отримане завдання, і звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

"СБУ вкотре попереджає, що у поле зору спецслужб РФ може потрапити будь-який український громадянин, і закликає утриматись від поїздок до країни-агресора", - наголосили у відомстві.