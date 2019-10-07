EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  2001  81
Матеріали за темою:
Все про:громадянство (588) депортація (183) Саакашвілі Міхеіл (1332) Військова прокуратура (586)

 Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року

Головна військова прокуратура розслідує видворення з України колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в лютому 2018 року.

Про це повідомила пресслужба прокуратури в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"До Генеральної Прокуратури надійшла заява від колишнього Президента Грузії Міхаіла Саакашвілі, заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвілі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 18 лютого 2018 року. Відповідно до вказаної заяви відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Грузина, якого сьогодні ліквідували під Києвом, прислали збирати інформацію про мене, - Саакашвілі

Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року 01

Нагадаємо, 26 липня Президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив громадянства України екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі. Пізніше нардеп і позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про те, що Генеральна прокуратура Грузії передала Україні факти, які не були відомі їй під час надання Міхеілу Саакашвілі українського громадянства. 10 вересня політик перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, які прорвали кордон.

12 лютого 2018 року політик був затриманий людьми в камуфляжній формі в одному із закладів Києва. Пізніше спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули в країну попереднього перебування (до Польщі - Ред.), під час його затримання в Києві українські прикордонники були змушені захищатися і застосувати силову підтримку.

Прикордонна служба Польщі поінформувала, що М.Саакашвілі прийнятий на території Польщі на підставі заяви Державної міграційної служби України про реадмісію.

Саакашвілі заявив про намір відновлювати своє українське громадянство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152460
 
   
 Топ коментарі
 
Зачит скоро Порошенко подпалит свой дом и сломает ногу как Гонатрева.
 показати весь коментар
 
а как же Порошенко все украл??? Шо оказалось враньем? Максимум шо накопали это Саакашвили?
 показати весь коментар
 
Зелебобики на этом всю кампанию построили, называя Пороха барыгой и мародером, наживающимся на войне. Хотя по сути из этих говнометателей торчат уши бывших рыгов под умелым руководством кремлевких прпагандонов. Путлер реально ворует миллиардами, но лапти готовы умереть на а своего царя. А украинцам показали мультики про свинарчуков и наивные украинцы поменяли самого эффективного за все годы независимости Украины президента на зеленое чмо, готовое прогибаться под сильных мира сего.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а как же Порошенко все украл??? Шо оказалось враньем? Максимум шо накопали это Саакашвили?
 показати весь коментар
 
 
Приведите, плз цитату того, где Порошенко обвиняют в том, что он ВСЕ украл.
 показати весь коментар
 
 
вам привести цитаты всех зубожилых и зебилов за последние 3 года, которые они щедро насыпают на всех форумах, в соцсетях и в живом общении?
 показати весь коментар
 
 
+так этот еврей что вместо военного прокурора сказала что ЗАПРЕТИЛ ВОЕННЫМ ПРОКУРОРАМ БРАТЬ НЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА и нате вам....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зелебобики на этом всю кампанию построили, называя Пороха барыгой и мародером, наживающимся на войне. Хотя по сути из этих говнометателей торчат уши бывших рыгов под умелым руководством кремлевких прпагандонов. Путлер реально ворует миллиардами, но лапти готовы умереть на а своего царя. А украинцам показали мультики про свинарчуков и наивные украинцы поменяли самого эффективного за все годы независимости Украины президента на зеленое чмо, готовое прогибаться под сильных мира сего.
 показати весь коментар
 
 
Pacersoft Assa
Всё правильно говоришь, единственное в чём Петя прокололся- это зря он Сааку выгнал, теперь Саака злой на него, и ушёл к Зе.
Но по-любому, Сааку надо двигать в премьеры, а не эти зелёные, совсем как ватники))
 показати весь коментар
 
А чо как,они и есть самые ватные ватники
 показати весь коментар
 
нафиг он в премьерах не нужен. Яценюка еще можно, но не Сааку.
 показати весь коментар
 
Точно. И не далее, как вчера, муж Моники - бурят Богдан настрочил, что Майдан собрали на наворованные деньги, явно намекая на Пороха.
 показати весь коментар
 
 
бородата тьотя Дубинський так папірчики на камеру розкладав, де все зафіксовано, все доведено. Ось і лєнка шарпата тут на це посилалася. ДЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ??? За нашим КПК справи порушують по будь-яким заявам від будь-кого. Де офіційні підозри, гоша?
 показати весь коментар
 
 
Иван Д... есть известный, даже детям, способ отвести от себя проблемы--нужно что бы оппонент занимался не тобой, а все время тратил на решение свои собственных. И я лично неоднократно пользовался. Например НМ района тормознула у тебя несколько вагонов товара, просит документы, разрешения, подтверждения, сертификаты и т.д. Вместо этого ты начинаешь жаловаться в Обл, гор, рай прокуратуры, Обл НМ, Обл НА, милицию... Их начинают тягать, вызывать, ходить, отписываться. Точно этим занимается Бурят, Портной и Трубадур, отмазывая глупую Монику.
 показати весь коментар
 
 
При том, чтобы похоронить это дело, ибо оно не относится к компетенции Военной Прокуратуры
 показати весь коментар
 
Виходить шо кловун порохобот, бо йому це вигідно?
 показати весь коментар
 
 
Когда в противоправных действиях участвуют военные, то этими делами занимается военная прокуратура, так это в Украине, а не в РФ.
 показати весь коментар
 
 
Не тим займається т. зв. прокуратура, краще б привітали путіна з 67 днем народження і побажали,щоб цей день народження для х#йла був останнім! Военная прокуратура открыла производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года - Цензор.НЕТ 2682
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зачит скоро Порошенко подпалит свой дом и сломает ногу как Гонатрева.
 показати весь коментар
 
 
Не обращай внимания, ему лишняя хромосома мешала придумать нормальный ник, да и деды выпивая заложили пакет генов пьяных.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
как у весей ботовской порохосрани.
 показати весь коментар
 
 
Вот тут и образовалась пара Gena Vass и Игорь Д (+4 быквы). Можете делать приятное друг другу.
 показати весь коментар
 
 
Это только вершина айсберга. Саакашвили всегда был питбулем против кацапов и мошенников. Они хорошо знают его хватку. И США знает. Думаю без них не обошлась эта подача заявления. А значит парашенко списан как ненужный хлам и пойдет в расход.Положив тем самым начало деолигархизации.
 показати весь коментар
 
 
Балаболкой Мишаня был, балаболкой и останется...
 показати весь коментар
 
 
Там ще з мінером прикордонного переходу "Шегіні" потрібно розібратися..
 показати весь коментар
 
 
А шо с крадиями? Шо з КолоМойским? Шо с договорняками с Путлером? Михо??? Где Майдан против капитуляции и договорняков с Россией??? Где все это???
 показати весь коментар
 
 
А военная прокуратура не хочет открыть дело по факту незаконного пересечения границы Ссакой и Капительман? (Так называемый "прорыв границы")
 показати весь коментар
 
 
"Так называемый "прорыв границы". Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 1999 Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 1999 Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 1999 У кого называемый, у пороховатных дегенератов?
 показати весь коментар
 
 
і що ви хочете цим довести??? що цей непотріб постраждав???як відкрили справу так і закривайте!!! Не тратьте час і гроші!!!
 показати весь коментар
 
Надеюсь, что по факту незаконного пересечения им украинской границы тоже что-то "открыли".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
откроют когда Петю поймают на румынской гранце с панамским паспортом.
 показати весь коментар
 
 
Ну никто тебе не даст трогать Петю) смерть ваша уже к вам бежит навстречу, а оно все Петя и Петя..
 показати весь коментар
 
Когда Петя будет сидеть в тюрьме, а это обязательно случится, трогать его буду сокамерники без разрешения. Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 8212
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это правильно. Прошлого кума Педро, которого тот по блату пристроил на тёплое место генпгокугога, давно уже заждалась камера в Лукьяновке. Да и он по ней соскучился, чо уж там.
Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 4772
 показати весь коментар
 
 
то есть афшоры, свинарчуки, илловайск это вы все напиЗЕдели? И единственное в чем вы реально можете обвинить пороха это выдворение из страны карлсона?
 показати весь коментар
 
 
Идиот! В этом конкретном эпизоде заявление подал Саакашвили, что касается лично его. По другим эпизодам заявления будут подаваться другие люди, или дела будут заводится вообще без заявлений. Кстати, по данному эпизоду конкретно Пороха никто не обвиняет, там круг подозреваемых. Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 4569
 показати весь коментар
 
ОЧередной заголовок в прессе а потом как обычно болото , зеленая болотная вода и вонь застоя
 показати весь коментар
 
 
Це файно,ще один цвях в труну брехливого Мародера.
 показати весь коментар
 
 
Еще нужно разобраться, кто это останавливал поезда, не пуская на территорию Украины и кто "минировал" переходы на границе с Польшей.
Не обосранная свинья Поросенко ли это был?
 показати весь коментар
 
 
Не притворяйся, противоправные действия совершили военные. Любое преступление совершенное военными расследует военная прокуратура.
Шо не служил что-ли???
 показати весь коментар
 
 
А каким боком военная прокуратура? Ее вроде упразнили, во всяком случае по словам народной власти она не должна была вмешиваться в гражданские дела, шо опять вранье? Да сколько-же можно врать?
 показати весь коментар
 
Кто в этом участвовал? СБУ и погранцы. Поэтому и военная прокуратура. Где тут гражданские? Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 8929
 показати весь коментар
 
 
СБУ не входит в юрисдикцыю военной прокуратури. Погранцы выполняли действующий на то время указ президента.
 показати весь коментар
 
Ой, Михо!
Из какой жопы выскочил, а свеженький как огурчик!
 показати весь коментар
 
А каи делом военная прокуратура с Сакашвилю? Или ето очередной высер дл 73%?
 показати весь коментар
 
 
Ні. Український народ просто підвісить Зеленського. За шурундули на ялинці.
 показати весь коментар
 
 
не розписуйся за весь народ, соєвий, вас тільки 8%
 показати весь коментар
 
 
Тогда к мародёру добавится ещё одна статья,хотя она у него уже есть(майдан),за заказное убийство
 показати весь коментар
 
 
Пишуть про баригу, якогось, це мабуть про Коломойського, бо хто, крім нього, купує у расії електроенергію, хто торгує "на крові"?
 показати весь коментар
 
 
научились кацапским уловкам, типа поменять сдачу страны на миху не катят -перед смертью не надышитесь, зешобла-тут не кацапстан
 показати весь коментар
 
 
пора соевому на нары - лишних полгода на своде ходит, его уже таксисты возить брезгуют
 показати весь коментар
 
 
Все продовжується істерика з приводу «закрити Пороха»... Дятли вважають, що тим зупинять протестний рух???
 показати весь коментар
 
 
Воно ж збиралося в Грузію повертатись ! Чи на білет вирішив підзаробити ?
 показати весь коментар
 
Карлсон зробив з Грузією теж саме, що зараз шмаркля намагається зробити з Україною - признати цаповий анклав в Україні, піти на умови кремля й, по суті, здати країну пуйлу... Звідти й співпраця... Й інтерес карлсона завалити Україну й приїхати у Грузію з гаслом - «бачите, навіть Україна не встояла, а що могла маленька Грузія»... Але маленька Фінляндія колись змогла, тому що була єдина проти ворога...
 показати весь коментар
 
Так життя побудовано--той хто краде сам,найбільше кричить про злодіїв, лодирю і тупому не подобається розумний і роботящий (а значить не бідний. А Порошенко єдиний з українських президентів, який не став на коліна перед путіним-фашистом. На його дескритацію кинута вся пропаганда московії,наші олігархи, Наші прихильникі азіатсько- московського міра,наші продажні ЗМІ.а також вся наша вата і тупа біомаса. Вилито тони бруду,брехні, полуправди,фейки. Порошенко великий політик і дипломат.з ним рахувався весь світ--тому і заздрикі підключились до його опорочення. Звичайно були і помилки (їх не буває тільки в тих,хто нічого не робить) Але попри всього він не дав знищити Україну путлером.боровся за віру , мову,армію. вклав СВОЇХ два міліарда грошей в розбудову армії.(який президент України вклав в державу свої кошти?) Тому і злість ,тому і травля,але це був найкращий президент за часів України. Тільки історія це підтвердить.
 показати весь коментар
 
а шо "не так", порохотвари? мы ж помним КАК это было!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору