EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  3879  154
Матеріали за темою:
Все про:громадянство (588) депортація (184) Саакашвілі Міхеіл (1332) Військова прокуратура (586)

 Прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року

Генеральна прокуратура розслідує видворення з України колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в лютому 2018 року.

Про це повідомила пресслужба прокуратури в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"До Генеральної Прокуратури надійшла заява від колишнього Президента Грузії Міхаіла Саакашвілі, заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвілі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 18 лютого 2018 року. Відповідно до вказаної заяви відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Грузина, якого сьогодні ліквідували під Києвом, прислали збирати інформацію про мене, - Саакашвілі

Прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року 01

Нагадаємо, 26 липня Президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив громадянства України екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі. Пізніше нардеп і позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про те, що Генеральна прокуратура Грузії передала Україні факти, які не були відомі їй під час надання Міхеілу Саакашвілі українського громадянства. 10 вересня політик перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, які прорвали кордон.

12 лютого 2018 року політик був затриманий людьми в камуфляжній формі в одному із закладів Києва. Пізніше спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули в країну попереднього перебування (до Польщі - Ред.), під час його затримання в Києві українські прикордонники були змушені захищатися і застосувати силову підтримку.

Прикордонна служба Польщі поінформувала, що М.Саакашвілі прийнятий на території Польщі на підставі заяви Державної міграційної служби України про реадмісію.

Саакашвілі заявив про намір відновлювати своє українське громадянство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152460
 
 
 Топ коментарі
 
Зачит скоро Порошенко подпалит свой дом и сломает ногу как Гонатрева.
 показати весь коментар
 
Это только вершина айсберга. Саакашвили всегда был питбулем против кацапов и мошенников. Они хорошо знают его хватку. И США знает. Думаю без них не обошлась эта подача заявления. А значит парашенко списан как ненужный хлам и пойдет в расход.Положив тем самым начало деолигархизации.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Все продовжується істерика з приводу «закрити Пороха»... Дятли вважають, що тим зупинять протестний рух???
 показати весь коментар
 
 
Воно ж збиралося в Грузію повертатись ! Чи на білет вирішив підзаробити ?
 показати весь коментар
 
 
Карлсон зробив з Грузією теж саме, що зараз шмаркля намагається зробити з Україною - признати цаповий анклав в Україні, піти на умови кремля й, по суті, здати країну пуйлу... Звідти й співпраця... Й інтерес карлсона завалити Україну й приїхати у Грузію з гаслом - «бачите, навіть Україна не встояла, а що могла маленька Грузія»... Але маленька Фінляндія колись змогла, тому що була єдина проти ворога...
 показати весь коментар
 
 
Так життя побудовано--той хто краде сам,найбільше кричить про злодіїв, лодирю і тупому не подобається розумний і роботящий (а значить не бідний. А Порошенко єдиний з українських президентів, який не став на коліна перед путіним-фашистом. На його дескритацію кинута вся пропаганда московії,наші олігархи, Наші прихильникі азіатсько- московського міра,наші продажні ЗМІ.а також вся наша вата і тупа біомаса. Вилито тони бруду,брехні, полуправди,фейки. Порошенко великий політик і дипломат.з ним рахувався весь світ--тому і заздрикі підключились до його опорочення. Звичайно були і помилки (їх не буває тільки в тих,хто нічого не робить) Але попри всього він не дав знищити Україну путлером.боровся за віру , мову,армію. вклав СВОЇХ два міліарда грошей в розбудову армії.(який президент України вклав в державу свої кошти?) Тому і злість ,тому і травля,але це був найкращий президент за часів України. Тільки історія це підтвердить.
 показати весь коментар
 
 
Он был лучший президент для свинарчуков и пашинских.
 показати весь коментар
 
 
Но-но! Свинарчуки геніальні спеціалісти! З них знято всі звинуваченняя і вони продовжують працювати, входять у найближче оточення Зє!
 показати весь коментар
 
 
та й путену некисло бабла платив в кацапську казну
 показати весь коментар
 
Тупішого за поохобота ще не зустрічав https://antikor.com.ua/articles/332912-dve_fabriki_poroshenko_vozobnovljajut_rabotu_v_rossii
 показати весь коментар
 
 
Конечно, говорить одно, а делать другое, и теперь у него амнезия - забыл : что сам топил за и продвигал формулу Штайнмайера , хотел имплементировать ее в Украине .
Его завод работал на рашке три года ! Три года он нас позорил, наше первое лицо, платил налоги путлеру. Из-за этого его двуличия и западные санкции были косметическими . Они просто тоже хотели рынок рашки.
Этих позорищ очень много. Как он после перекрытия ордло семенченко вдруг начал визжать , что мы замёрзнем, когда мы уже год якобы получали уголь из Роттердама
Как подавал свет в крым, а его креатура демчишин подписал с рашкой официальный договор, где крым был назван рассейским.
История может подтвердить только то, что порошенко был деструктивным и токсичным для Украины. Он был топовым вором.
Его деятельность должна быть расследована, его место в тюрьме
 показати весь коментар
 
 
Пєрвоє ліцо єврєйской национальності отримувало гроші на знімання фільмів від рахи, крутило бабло у кацляндії, не платило податків, бо всі фірмочки повязані із зєєєлєю офшорні і нічого!
Він же ж єврей, йому можна!

"Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения.
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций.""
 показати весь коментар
 
 
Жагун, ты ещё и позоришь Украину своим неприкрытым антисемитизмом.
Ты ничтожное г
 показати весь коментар
 
 
Пєрвоє ліцо нє єврєйской национальності?
У "пєрвого ліца" нємає офшорних кмпаній?
Пєрвоє ліцо нє отриувало грошей від кацапів?
Я десь збрехав?
Ні? Отже сказав правду.
А як правда може когось зганьбити? Правда є правда.
Може поданих цитат немає у Талмуді?
Що, є? Так у чому справа?
 показати весь коментар
 
 
Формула Штанмаєра- це саме те що вимагав Лавров. І на що погодився Зеленський.Я розумію що ваша пропаганда націлена саме на розумовий рівень виборців Зеленського, але ж тут не всі такі.
Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 3899
 показати весь коментар
 
 
а шо "не так", порохотвари? мы ж помним КАК это было!
 показати весь коментар
 
 
Я своїм жіночим розумом не допетраю, а до чого тут військова прокуратура? Чи там "свой чєлавєк"?
 показати весь коментар
 
 
Противоправные действия военных рассматривает военная прокуратура.
 показати весь коментар
 
 
Його виперли прикордонники. Хоча ДПСУ під МВС. Не знаю.
 показати весь коментар
 
 
А где сейчас чебурек Уже всех алигархов победил и ушел в запой
 показати весь коментар
 
 
Вчера был на майдане, неделю назад был в Лондоне у своей подельницы гонтаревой, а сейчас, может, да, таки в запое, хотя ж диабет у него((
 показати весь коментар
 
 
кацапка, Татьяна Флай Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 5778 до свого х..ла, ну чого ти таке тупе тут ошиваєся. накати бояри, чи ще рецепт не виписали не заробило?
 показати весь коментар
 
 
Все это позорище, когда президента Грузии , гражданина Украины , с мешком на голове вытащили из Украины на неопознанном самолете- должно быть тщательно расследовано.
Свиня Мальдивская поступал соответственно , как свиня Мальдивская, и сейчас так поступает
А кто это не видит, тот либо слепой, либо тупой, либо тролль на зарплате.
 показати весь коментар
 
 
Если чиновник признает, что выполнял преступный приказ, тоже сядет, если прикрыть начальство не захочет.
 показати весь коментар
 
 
Саака пускай сначала у себя на Родине ситуацию разрулит а потом со своими претензиями лезет.*****\\и эти кацапы,грузины,евреи и другие пройдохи ,учащие нас жить.
 показати весь коментар
 
 
Та кто ж тебя научит, ахламон!
Кому это надо)) Живи уже так, ущербное.
 показати весь коментар
 
 
Свій до свого по своє - прокуро же бігав з Міхо разом проти бариги , а пішов служити клоуну, який не покинув свій бізнес6 займається вичиткою текстів своєї фабрики Рошен
 показати весь коментар
 
 
Чия тепер черга бігати на даху будинку? Чи у Петі є пропелер-гвинтокрил?
 показати весь коментар
 
 
А де цей борець в ті часи, коли здаються інтереси України? Чи він і для цього сюди і приїхав? Все роблять, щоб хоть якусь справу порушити для дураків, бо крадіжок немає. Скрізь брехня. І треба спасати людей з великими вухами хот такими формальними справами.
 показати весь коментар
 
 
а що неаконного, якийсь чурчхел хінкальщик, громадянин якось чужої країни незаконно проник на територію і відповідно незаконно перебував, його віймали і викинули. Все законно. Нехай в Грузію повернеться і там розкаже, що справи проти нього незаконно порушили, ото весело буде, років через багато, як вийде.
 показати весь коментар
 
 
Військова прокуратура замість виявлення ворогів на фронті і в тилу, підготовки матеріалі в міжнародні суди за агресію росії, виконує вказівки портянки і богдана, щоб хоч як насолити Порошенко. Це все що треба знати за використання ресурсів під час війни.
 показати весь коментар
 
 
А кнур же знову був рвався в Грузію рятувать ?
Чи то після дози так понесло ?
А тепер зе-банда приплатила, щоб продажне і жадне барило заявочку наклепало ?
Ти все одно погано скінчиш, підлота невдячна.
 показати весь коментар
 
 
скоро эту зеленую шваль подымут на виллы за такое...надя..ефремов..и т.п. преступления..
 показати весь коментар
 
 
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратур
 показати весь коментар
 
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
 показати весь коментар
 
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
 показати весь коментар
 
СААКАШВИЛИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СТОИТ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019 09:54
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
 показати весь коментар
 
вот и правильно. сколько верёвочка не вейся...
 показати весь коментар
 
Сколько верёвочка не вейся, Саака должен сесть.
 показати весь коментар
 
Саакашвили не сядет. А пе - сядет. А ты копеечный бот.
 показати весь коментар
 
Под крылом Зюзи не сядет, а в Грузии сядет. А ты копеечный бот.
 показати весь коментар
 
не обзывай петю зюзей. и в Грузии не сядет. А идейный бесплатный антибот. Ты - копеечный бот.
 показати весь коментар
 
Саакашвили заочно приговорен в Грузии к 6 годам тюрьмы
По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
 показати весь коментар
 
А шо такое Саахкакшвили? Предатель грузинского народа, осужденный преступник, нарушитель украинской границы, принят на содержание в "Дом терпимости СН". Шо он вообще делает в Украине?
 показати весь коментар
 
 
***** черножопое, перетащило всех воров грузинских ,в украину, та тайи так шо на окружнй отсасывают токо воры .таки то не грузия чмо позарное угомонись или отсосеш ,
 показати весь коментар
 
ДОМ СААКАШВИЛИ ПОД КИЕВОМ: УЧАСТОК ПОКУПАЛА МАМА,СТРОИЛИ ДРУЗЬЯ
Неділя, 2 червня 2019,
Вернувшийся в Украину экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассказал, что живет в элитном поселке под Киевом в доме, который построили его друзья, а участок - приобрела его мама.
Об этом Саакашвили заявил в интервью ТСН.
"Это дом моей семьи. Где-то 2,5 года назад мы стали это строить - купили участок, 550 квадратных метров. Село Лесники. Строители нам сказали - 5 недель и все будет готово. У меня 120 квадратных метров.
Этот дом обошелся Гули Аласания - матери Саакашвили - более чем 3,5 млн гривен.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору