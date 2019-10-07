 Прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року

Про це повідомила пресслужба прокуратури в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"До Генеральної Прокуратури надійшла заява від колишнього Президента Грузії Міхаіла Саакашвілі, заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвілі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 18 лютого 2018 року. Відповідно до вказаної заяви відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 липня Президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив громадянства України екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі. Пізніше нардеп і позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про те, що Генеральна прокуратура Грузії передала Україні факти, які не були відомі їй під час надання Міхеілу Саакашвілі українського громадянства. 10 вересня політик перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, які прорвали кордон.
12 лютого 2018 року політик був затриманий людьми в камуфляжній формі в одному із закладів Києва. Пізніше спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули в країну попереднього перебування (до Польщі - Ред.), під час його затримання в Києві українські прикордонники були змушені захищатися і застосувати силову підтримку.
Прикордонна служба Польщі поінформувала, що М.Саакашвілі прийнятий на території Польщі на підставі заяви Державної міграційної служби України про реадмісію.
Саакашвілі заявив про намір відновлювати своє українське громадянство.
Его завод работал на рашке три года ! Три года он нас позорил, наше первое лицо, платил налоги путлеру. Из-за этого его двуличия и западные санкции были косметическими . Они просто тоже хотели рынок рашки.
Этих позорищ очень много. Как он после перекрытия ордло семенченко вдруг начал визжать , что мы замёрзнем, когда мы уже год якобы получали уголь из Роттердама
Как подавал свет в крым, а его креатура демчишин подписал с рашкой официальный договор, где крым был назван рассейским.
История может подтвердить только то, что порошенко был деструктивным и токсичным для Украины. Он был топовым вором.
Его деятельность должна быть расследована, его место в тюрьме
Він же ж єврей, йому можна!
"Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения.
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций.""
Ты ничтожное г
У "пєрвого ліца" нємає офшорних кмпаній?
Пєрвоє ліцо нє отриувало грошей від кацапів?
Я десь збрехав?
Ні? Отже сказав правду.
А як правда може когось зганьбити? Правда є правда.
Може поданих цитат немає у Талмуді?
Що, є? Так у чому справа?
Свиня Мальдивская поступал соответственно , как свиня Мальдивская, и сейчас так поступает
А кто это не видит, тот либо слепой, либо тупой, либо тролль на зарплате.
Кому это надо)) Живи уже так, ущербное.
Чи то після дози так понесло ?
А тепер зе-банда приплатила, щоб продажне і жадне барило заявочку наклепало ?
Ти все одно погано скінчиш, підлота невдячна.
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019 09:54
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Неділя, 2 червня 2019,
Вернувшийся в Украину экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассказал, что живет в элитном поселке под Киевом в доме, который построили его друзья, а участок - приобрела его мама.
Об этом Саакашвили заявил в интервью ТСН.
"Это дом моей семьи. Где-то 2,5 года назад мы стали это строить - купили участок, 550 квадратных метров. Село Лесники. Строители нам сказали - 5 недель и все будет готово. У меня 120 квадратных метров.
Этот дом обошелся Гули Аласания - матери Саакашвили - более чем 3,5 млн гривен.