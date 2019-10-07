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Все про:Європа (370) Північний потік (370) Вільнюс (10) Перрі Рік (26)

 "Північний потік-2" завдасть нищівного удару по енергетичній безпеці Європи, - міністр енергетики США Перрі

Міністр енергетики США Рік Перрі вважає, що газопровід Nord Stream 2 ("Північний потік-2") дном Балтійського моря завдасть нищівного удару по енергетичній різноманітності та безпеці Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на енергетичному форумі у Вільнюсі в понеділок.

"Nord Stream 2 завдасть нищівного удару по енергетичній різноманітності та безпеці Європи", - сказав Перрі.

Унаслдіок реалізації проєкту "Європа стане більш вразливою в плані перебоїв з поставками", заявив він.

Крім того, за словами міністра, газопроводи Nord Stream і Turk Stream ("Турецький потік"), які прокладаються з Росії до Німеччини і Туреччини, "дозволять Москві до кінця десятиліття припинити транзит газу через Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко обговорив із главою МЗС Данії "Північний потік-2"

У спільній декларації, яку підписали у Вільнюсі Перрі і міністри Литви, Латвії та Естонії, йдеться, що США надаватимуть Балтійським країнам стратегічну і технічну підтримку і допоможуть захистити їхню енергетичну інфраструктуру від кібернетичних атак після їхнього відключення від пострадянської системи і синхронізації з мережами Західної Європи.

У декларації наголошується, що зараз дуже важливо "підвищувати кібербезпеку стратегічної енергетичної інфраструктури Балтії".

Литва сподівається на участь американських підприємств у модернізації комп'ютерних систем управління енергомережами SCADA, поліпшення захисту від вторгнення, також планується обмін фахівцями інформацією. "Ми хочемо застрахуватися, щоб у таких ситуаціях мати і технічну підтримку США", - сказав журналістам литовський міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас.

За його словами, за пів року намічається створити платформу співпраці фахівців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Данія не видасть дозвіл, то є інші варіанти маршрутів "Північного потоку-2", - міністр енергетики РФ Новак

Литовський президент Гітанас Науседа заявив на форумі, що діалог США і Європи в енергетиці нині є особливо важливим у плані гарантування безпеки Балтійських країн і Литви.

"Фрагментована інфраструктура, постачальники енергії, які прагнуть впливати, і кібернетичні виклики, залучення інвестицій і модернізація сектору - це виклики, з якими стикаються багато держав", - сказав Науседа. - Ми прагнемо до більш диверсифікованого, краще інтегрованого, заснованого на інноваціях і конкурентного ринку енергії. Нам також потрібно загальне, засноване на чистій енергії майбутнє".

Литва, Латвія і Естонія зараз діють у синхронному режимі в так званому кільці БРЕЛЛ пострадянської енергосистеми і залежні від російської енергомережі. Щоб послабити залежність від Москви, країни Балтії мають намір до 2025 року об'єднатися з енергосистемою Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152459
 
 
 Топ коментарі
 
А какая разница по какой трубе продавать газ? По УкрГТС или по СП-2 ? Или американцы хотят и украинскую ГТС перекрыть и продавать свой газ, но дороже?
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Европа в безопасности только когда весь газ будет покупать в США и вообще во всем слушаться, как в 1946 году. Только при условии, что США будут иметь 60% мирового ВВП, может быть мировая безопасность.
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Естественно, а зачем американцам беспокоиться об украинской ГТС, де-факто работающей на их конкурента на газовом рынке Европы? Понятно, что если они с этого рынка пид@рнут газпрём, то и Украина 3 миллиарда в год потеряет.
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А кому продала ты свои "цінності"?
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особисто для тупорилого повторю -твого рила
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Так не в первой уже. Европа и у ссср покупала энергоресурсы во всю... если бы не эта конченная европейская политика, то совок развалился бы еще раньше.
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Европа рьяно защищает только одни ценности - ЛГБТ.
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А какая разница по какой трубе продавать газ? По УкрГТС или по СП-2 ? Или американцы хотят и украинскую ГТС перекрыть и продавать свой газ, но дороже?
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Естественно, а зачем американцам беспокоиться об украинской ГТС, де-факто работающей на их конкурента на газовом рынке Европы? Понятно, что если они с этого рынка пид@рнут газпрём, то и Украина 3 миллиарда в год потеряет.
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Как говорят в Украине: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Так что они с радостью потеряют 3 миллиарда $ в год. США правда найдут, но это потому что они умные. И это правильно будет.
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Обсудили друг с другом кацапчики свои бредни? В спам.
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Про це і говорять німецькі ЗМІ.
Німеччина будує термінал зрідженого газу та плюс "Північний потік 2"
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Шизики. Взялись комментировать, так почитайте хоть азы по теме!!! СП1 в 2022 закончится, на Южно рюском месторождении было газа на 10 лет. СП2 заменит СП1 и усЁ. Поэтому американцы хотели своим сжиженным заместить растущее потребление ЕС сверх ГТСУ.
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Это где же такое можно почитать? Даже на этом сайте все новости говорят о том, что СП-2 -- это замена УкрГТС. Ссылку пожалуйста.
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Все Государства думают о собственной выгоде.
Пора и нам задуматься об этом.
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Европа в безопасности только когда весь газ будет покупать в США и вообще во всем слушаться, как в 1946 году. Только при условии, что США будут иметь 60% мирового ВВП, может быть мировая безопасность.
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Гансы,эманюэли и им сочувствующие пока не прохавают на своём горбу кацапскую "любовь",лизать им не перестанут.
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Uze dengi vydelini na to s EC po Brell.Nado podkliucytsia s EC rabota idiot.Po gazu my teper pocty vsio pokupajem cerez terminal s Norvegiji zyzeny gaz,no i amerika mozet byt postavcyk N1 zyzenogo gaza
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По газу ви тепер отримуєте все з Росії, тільки дорожче, тому що через термінал.https://baltnews.lt/vilnius_news/20190426/1019083440/Lithuania-Russia-spg-put-plit.html

А відключення від БРЕЛЛ у вас тільки на 2025 рік намічено, і не факт, що відбудеться, тому що Європа зменшує фінансування з 2021 року.
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З Півночі - північний потік, який поставить на коліна євроекономіку, з Півдня - нова хвиля мігрантів. Зсередини - деєвропеїзація Англії з її брекзитом. Що залишиться від Європи?
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А як Північний Потік поставить на коліна євроекономіку, якщо газ по ньому дешевше, і значить європейські товари будуть більш конкурентоспроможними?
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Меркель і Макрон,дуже хочуть кацапського ґазу від військового злочинця путіна*****, тому тиснуть на Україну,щоб ми капітулювали! То хто вони є макрони і меркелі? Посіпаками воєнного злочинця *****.
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Интересную такую гиперлогистику продемонстрировали США с поставками СПГ в Литву - купили СПГ в РФ в "Новатеке" Ямал-СПГ и пригнали газовоз в Литву и там его отгрузили - контрактные обязательства выполнены, ура! Может и Польшу таким же Макаром будут обеспечивать - весело и красиво! Таким же образом США продавали уголь, а действительно, чего гонять сухогрузы через океан, когда вот он уголь под боком и по вполне разумной цене - молодца!
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85% kuplenogo v etom godu gaza Litve jest norvezski gaz.Da jest i Novotek no oni govoriat sto oni privatnaja kompanija i so vlastiu rosiji neimejet del ,otgruzka idiot so Franciji Total kompaniji.To jest tut gaz smeseny alzyr i rosija mozet byt.
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Vy vriote sto my kupili s Jamal.Net kupili so Franciji zavoda terminala.Da mozet byt u nix byl i ruski gaz,no mozet byt i alzyra ili drugoj strani.Total oni prodajut gaz skupaja s raznix stran.Ocen xoroso komentirovat kogda sami nicego neznajete,tolko s ruskix TV info u vas "Північний потік-2" завдасть нищівного удару по енергетичній безпеці Європи, - міністр енергетики США Перрі - Цензор.НЕТ 7216
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Справу можна мати тільки з американцями Європа вже не раз продавала Україну кривавій,концтабірній Московії.
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Американцы, в лице Трампа, уже сказали: решайте с Хутиным все сами. Можете ещё Обаму спросить, при нем Крым отобрали.
Печально, но США тоже уже не мировой полицейский
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- слюшай нэ покупай шавурму в этом ларьке - она плохой и луди там плохие ! - а где купить ? - в мой ларёк покупай - пальчики оближещь !
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