 "Північний потік-2" завдасть нищівного удару по енергетичній безпеці Європи, - міністр енергетики США Перрі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на енергетичному форумі у Вільнюсі в понеділок.

"Nord Stream 2 завдасть нищівного удару по енергетичній різноманітності та безпеці Європи", - сказав Перрі.

Унаслдіок реалізації проєкту "Європа стане більш вразливою в плані перебоїв з поставками", заявив він.

Крім того, за словами міністра, газопроводи Nord Stream і Turk Stream ("Турецький потік"), які прокладаються з Росії до Німеччини і Туреччини, "дозволять Москві до кінця десятиліття припинити транзит газу через Україну".

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У спільній декларації, яку підписали у Вільнюсі Перрі і міністри Литви, Латвії та Естонії, йдеться, що США надаватимуть Балтійським країнам стратегічну і технічну підтримку і допоможуть захистити їхню енергетичну інфраструктуру від кібернетичних атак після їхнього відключення від пострадянської системи і синхронізації з мережами Західної Європи.

У декларації наголошується, що зараз дуже важливо "підвищувати кібербезпеку стратегічної енергетичної інфраструктури Балтії".

Литва сподівається на участь американських підприємств у модернізації комп'ютерних систем управління енергомережами SCADA, поліпшення захисту від вторгнення, також планується обмін фахівцями інформацією. "Ми хочемо застрахуватися, щоб у таких ситуаціях мати і технічну підтримку США", - сказав журналістам литовський міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас.

За його словами, за пів року намічається створити платформу співпраці фахівців.

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Литовський президент Гітанас Науседа заявив на форумі, що діалог США і Європи в енергетиці нині є особливо важливим у плані гарантування безпеки Балтійських країн і Литви.

"Фрагментована інфраструктура, постачальники енергії, які прагнуть впливати, і кібернетичні виклики, залучення інвестицій і модернізація сектору - це виклики, з якими стикаються багато держав", - сказав Науседа. - Ми прагнемо до більш диверсифікованого, краще інтегрованого, заснованого на інноваціях і конкурентного ринку енергії. Нам також потрібно загальне, засноване на чистій енергії майбутнє".

Литва, Латвія і Естонія зараз діють у синхронному режимі в так званому кільці БРЕЛЛ пострадянської енергосистеми і залежні від російської енергомережі. Щоб послабити залежність від Москви, країни Балтії мають намір до 2025 року об'єднатися з енергосистемою Європи.