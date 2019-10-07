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Все про:вибори (4539) 1+1 (58) Василевська-Смаглюк (2)

 На "1+1" були журналісти, які не сприймали Зеленського і гнівалися на тих, хто робить про нього сюжети, - нардепка Василевська-Смаглюк

Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, яка кілька років пропрацювала на каналі "1+1", а цього літа була обрана до Верховної Ради, поділилася історією про атмосферу в колективі каналу під час президентських виборів 2019 року.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Нардепка підтвердила інформацію про те, що велика частина людей не симпатизувала Зеленському і не сприймала нахилу "Плюсів" у пропаганду.

У відповідь на запитання, чи правда, що в період президентських перегонів мали місце деякі тертя в колективі, Василевська-Смаглюк сказала: "Ну, я не можу сказати, що рівно половина була "за", а половина - "проти". Або 70% "за" і 30% - "проти". Були люди - і це були люди з керівного складу, і група серед журналістів першого ешелону, які справді не сприймали Зеленського. І так, вони гнівалися на іншу частину, яка робила сюжети про Зеленського".

Також нардепка повідомила, що сюжети про Порошенка були проєктами Дубинського.

"То були проєкти Дубинського. Я цього не зачіпаю, нехай він коментує ... Так ось, я про Зеленського не зробила жодного сюжету. Ні за, ні проти. Я робила сюжети, коли з'явилися представники нової влади, коли були призначені начальник Генштабу, новий начальник податкової. Я брала у них інтерв'ю і завжди ставила незручні для нової влади питання про зв'язки з тим же Коломойським, наприклад. Тобто в мене завжди була повна свобода. Мені не соромно за жоден свій сюжет", - підкреслила Василевська-Смаглюк.

Повністю інтерв'ю з Ольгою Василевською-Смаглюк читайте тут.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152458
 
 
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КЛЮЧЕВОЕ В ЭТОМ ПОНОСЕ ОТ СЛУЖАНКИ....
были журналисты............. теперь они наверное БОМЖИ или Памятники.... На "1+1" були журналісти, які не сприймали Зеленського і гнівалися на тих, хто робить про нього сюжети, - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5898
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Ключове у цієї журналістки: " Я нічого не робила, я нікого не піарила, це все - Дубінскій, а я - чесна!" Нічого на думку не спадає? А мені здається,що служка почала розуміти куди вляпалася і наперед тистарається дитанціюватися від цього всьоно.
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Эпично! Шлюха Коломойского, пролезшая в парламент на хайпе зекоМанды, переобувается в прыжке! На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 2699

Чёрт, давай складывай мандат и "виходи оттуда, розбійник!"

На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5223
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Да он сейчас скажет что это фейк и порохоботы взломали его страницу.
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Прочитав Портнова і не бачу підстав йому не довіряти. Він розуміє, що бурят дилетант в цих справах і його жарти вилізуть йому боком. П'ята точка Портнова підказує йому, що якщо нічого не зміниться, то всю зелень скоро знесуть. Він це вже проходив.

На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5528
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Им бы день простоять да ночь продержаться, а там и суд подойдет, и бене пять с полтахой лярдов за Приват дадут и еще два лярда за его нестерпимые моральные страдания и всю неисчерпаемую скорбь еврейского народа докинут. А что с Украиой будет - им почти по пояс. Так что "скоро знесуть" - их устраивает вполне. Если, конечно, не слишком скоро.
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Верим! Лохотрон работает! Журнашлисты Г+Г самые чезныя!!!
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Четвертая власть обдурила народ и привела к власти предателей Украины и Украинского народа! тупо развели! Беня Шустеру сказал, что у меня есть свое СМИ и я знаю, как эти шоу разводят людей. Сам не заметил, как слил эту инфу.
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Трускаветские академики начали что то подозревать. Оказывается, не все так гладко в Зе королевстве. В связи с формулой Штанмайера и непонятным односторонним отводом войск начались брожения у слуг народа. И если в окружении гаранта здравый смысл, инстинкт самосохранения не победит бабло то к весне может начаться грандиозный шухер.
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Боже ж мой, это какой же она нвциональности? На "1+1" були журналісти, які не сприймали Зеленського і гнівалися на тих, хто робить про нього сюжети, - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7950
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#Зеленський поздоровив Путіна з Днем Народження, і побажав йому щастя, здоров'я і довгих років, і це не #КУМЕдія
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ЗАПАХЛО ПАЛЁНОЙ АВТОРЕЗИНОЙ И ЖУРНАШЛЮХИ Г+Г ЗАДУМАЛИСЬ О СВОЁМ БУДУЩЕМ
На "1+1" були журналісти, які не сприймали Зеленського і гнівалися на тих, хто робить про нього сюжети, - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1666

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