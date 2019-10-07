 Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.
Сторони також підписали меморандум про співпрацю, який, зокрема, передбачає створення в Україні Національного центру інтелектуальної власності.
"Ми плануємо створити Національний навчальний центр з інтелектуальної власності за методологією Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також розвинути мережу Центрів підтримки технологій та інновацій. У перспективі приєднання України до Марракеського договору про полегшення доступу осіб з порушеннями зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану інформацію до опублікованих творів", - цитує міністерство Тараса Качку.
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.