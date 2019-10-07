EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  450  10
Все про:інтелектуальна власність (21) Мінекономрозвитку (161)

 Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка і генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсіс Гаррі підписали Програму співробітництва на 2020-2021 рр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Сторони також підписали меморандум про співпрацю, який, зокрема, передбачає створення в Україні Національного центру інтелектуальної власності.

"Ми плануємо створити Національний навчальний центр з інтелектуальної власності за методологією Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також розвинути мережу Центрів підтримки технологій та інновацій. У перспективі приєднання України до Марракеського договору про полегшення доступу осіб з порушеннями зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану інформацію до опублікованих творів", - цитує міністерство Тараса Качку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд призначив двох заступниць у Мінекономрозвитку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152457
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Конец халяной виндузе и свободному торренту.
 показати весь коментар
 
Не волнуйся. Как успешно боролись с контрафактом так и будут бороться дальше.
 показати весь коментар
 
Ну да, полная шара конечно накрывается ..... Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності - Цензор.НЕТ 2643 Но может быть появится возможность покупать как в цивилизованных странах ..... Например "Microsoft Windows 10 Professional OEM." 99,99 € 15,49 € Ну или Windows 10 Home OEM 99,99 € 12,49 € Кому что надо..... Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності - Цензор.НЕТ 2643

 показати весь коментар
 
теперь при каждом "Украина подписала" включается нервный тик.
 показати весь коментар
 
 
нужно было тикать когда Петю отправляли в Минск.
 показати весь коментар
 
минск был свободен к трактовкеи порох отыграл его по максимуму, загнав козломордых под санкции пока мы не спеша отжимали серую зону с минимальными потерями по мере роста ВПК. формула швайн-маера не имеет такой свободы и ваЗЕлиновая моника которая не способна даже дать интервью независимой прессе, на переговорах с ****** будет вести себя как маленький мальчик в разговоре с педофилом.
 показати весь коментар
 
 
Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
 показати весь коментар
 
Я чё-то запутался: это уже зрада или нет..?
 показати весь коментар
 
 
в школе нужно ввести предмет о том, как писать свой оригинальный текст, свои программы и разработки.
 показати весь коментар
 
Бред. Интеллектуальной собственностью занимается миносвиты-науки
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору