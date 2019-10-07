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 Глава МЗС Латвії Рінкевич сьогодні відвідає Київ для обговорення підтримки України

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич під час офіційного візиту до України планує провести зустрічі з Головою ВР Дмитром Разумковим, Прем'єром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Про це глава МЗС Латвії повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Їду до України, щоб під час зустрічей зі спікером Разумковим, прем'єр-міністром Гончаруком та міністром закордонних справ Пристайком обговорити двостороннє співробітництво і підтримку України", - написав Рінкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія і Литва на знак солідарності з Україною частково бойкотують сесію ПАРЄ

Він також повідомив, що візьме участь у відкритті Латвійського скверу в Києві та відвідає Запоріжжя, де відкриє Почесне консульство Латвії в Україні.

Глава МЗС Латвії Рінкевич сьогодні відвідає Київ для обговорення підтримки України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152456
 
 
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Hellis‏ @13Hellis_13 15 ч.15 часов назад

Глава МИД Латвии Ринкевич сегодня посетит Киев для обсуждения поддержки Украины - Цензор.НЕТ 7570

Читаю тут про мАндель и ее "правописание" Kyiv.
Господи, а ведь это тело по какому-то там большому конкурсу прошло на должность пресс-секретаря. Судя по всему, в конкурсе участвовали нигде не востребованные дуры, если победила среднестатистическая амбициозная серая мышь.
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Який ще конкурс? Соплємєннікі проходять поза конкурсом.
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Неужто сюда fedjka-fedjka едет из Латвии?
Он не только здесь строчить, но и сквер нам построит, встретится с Пристайко и откроет консульство.
Событие века!
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