 Глава МЗС Латвії Рінкевич сьогодні відвідає Київ для обговорення підтримки України

Про це глава МЗС Латвії повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Їду до України, щоб під час зустрічей зі спікером Разумковим, прем'єр-міністром Гончаруком та міністром закордонних справ Пристайком обговорити двостороннє співробітництво і підтримку України", - написав Рінкевич.

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Він також повідомив, що візьме участь у відкритті Латвійського скверу в Києві та відвідає Запоріжжя, де відкриє Почесне консульство Латвії в Україні.