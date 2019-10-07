 Глава МЗС Латвії Рінкевич сьогодні відвідає Київ для обговорення підтримки України

Про це глава МЗС Латвії повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Їду до України, щоб під час зустрічей зі спікером Разумковим, прем'єр-міністром Гончаруком та міністром закордонних справ Пристайком обговорити двостороннє співробітництво і підтримку України", - написав Рінкевич.
Він також повідомив, що візьме участь у відкритті Латвійського скверу в Києві та відвідає Запоріжжя, де відкриє Почесне консульство Латвії в Україні.
Читаю тут про мАндель и ее "правописание" Kyiv.
Господи, а ведь это тело по какому-то там большому конкурсу прошло на должность пресс-секретаря. Судя по всему, в конкурсе участвовали нигде не востребованные дуры, если победила среднестатистическая амбициозная серая мышь.
Он не только здесь строчить, но и сквер нам построит, встретится с Пристайко и откроет консульство.
Событие века!