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Все про:євроінтеграція (176) Євросоюз (2633) Кулеба Дмитро (139)

 Курс України в ЄС залишається незмінним. "Розворот" в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним, - Кулеба

Курс України на євроінтеграцію залишається незмінним, і "розворот" в інший бік є неприпустимим.

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив на зустрічі з бізнес-спільнотою в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Цей курс незмінний. Я в цій історії з 16 серпня, коли мене запросили обійняти посаду віцепрем'єр-міністра. З того моменту я у жодній розмові, на жодній зустрічі не чув навіть натяку на те, що ми можемо змінити курс", - сказав Кулеба.

Більше того, додав урядовець, нині немає у суспільства запиту на разворот цього курсу, адже у Конституції України чітко прописано, у якому напрямку має рухатися країна.

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Він також нагадав, що уряд поставив собі за мету за 5 років досягнути усіх відповідностей членства в Євросоюзі і буде рухатися до тієї цілі.

"Я зараз на цій посаді не бачу ризиків цьому", - додав Кулеба.

Урядовець закликав морально бути готовими до того, що "великий сусід" намагатиметься заважати Україні рухатися в обраному напрямку. Але, на його переконання, усім варто розуміти, що "розворот" курсу України в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152453
 
 
 Топ коментарі
 
Что случилось с торговлей с агрессором? Уже перестали наживаться на крови? Привет бене. Курс Украины в ЕС неизменен. "Разворот" в другую сторону недопустим и экономически невыгоден, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3693
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Да ладно) Просто перепишут пункт в конституции. И вперед брататься с мішебратьями, делов то)))
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Они разговаривают одно, а делают другое!!! нет капитуляции и капитулируют! нет разворота и разворачивают! Верещук уже заявила, что в НАТО нас не ждут и мы туда не идем.
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Да ладно) Просто перепишут пункт в конституции. И вперед брататься с мішебратьями, делов то)))
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порохослизь только может на свои выдумки теребонькать
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Что случилось с торговлей с агрессором? Уже перестали наживаться на крови? Привет бене. Курс Украины в ЕС неизменен. "Разворот" в другую сторону недопустим и экономически невыгоден, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3693
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перестали..порох вон как бесится))) а таксисту респект- опустил хряка))
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А электроэнергию кто уже покупает у рашки? Не дядя беня случаем?

Чего же вы такие тупые, зельминты?
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То що, в дупу енергетичну незалежність від агресора? Бені можна торгувати й на крові? "З 1 жовтня Україна розпочала комерційний імпорт електроенергії з Росії. Це сталося вперше з 2015 року."
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Наживаются наживаются. Причем все те же партнеры реформаторской Свыни - гудок, кучмозять и другие олигархи, якых нэ будэ, як той казав в 2014-м году
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І Зєля, і Порох - дві голови одного змія-хуйла, але відрубана голова Пороха знову хоче сісти на шию народові України.
Курс України в ЄС залишається незмінним. "Розворот" в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 30
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В данный момент больше волнует голова самого *****, а не совковый хохол порошенко и малоросский еврей зеленский
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Никакая власть уже не нагнЕт украинский народ. Люди віходят против несправедливости и так будет всегда в Украине. Но плохо, что єтим пользуются всякие политические негодяи. А голова ***** уже болтается на тонюсенькой смертной шее.
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Раз заявил вслух, значит в окружении Зебеньского такой поворот серьезно обговаривается. Твари кошерные
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Не. Ну пора создавать штабы опору и с этим зрадныцькым заявлением! Уси у штабы!!! Курс Украины в ЕС неизменен. "Разворот" в другую сторону недопустим и экономически невыгоден, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9259
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Они разговаривают одно, а делают другое!!! нет капитуляции и капитулируют! нет разворота и разворачивают! Верещук уже заявила, что в НАТО нас не ждут и мы туда не идем.
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да, да.... прям слух режет, он даже в Европу ездил и бумаги подготовили и ручку в руки брал и слова правильные говорил... и чем кончилось...
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Если эти так говорят - значит они уже договорились.
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Ооо, як зебіли заспівали після легенького майдану !
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какой там майдан? быдло поводили от здания к зданию погавкать..и то когда в тех зданиях никого не было))
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"Быдло" в 14 году не испугалось пуль, смело всю продажную власть во главе с Хряком, а уж Щель маланскую по щелчку пальцев раздавят, как вонючего клопа.
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теперь с такими цацкаться не будут. спецназ был в ООС- им каких-то селюков положить- раз плюнуть уже.
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Ты с_ка сепарская, за слово "селюки" тебя забанить надо до конца жизни! Село - это то на чем стояла и стоит Украина! Село - это то, что твои кошерные предки пытались, но не смогли истребить даже Голодомором. Село - это кладезь Нации, ее традиции и вера, мова и культура. Гнида кацапская ПНХ к своему *****!
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селюки- быдлота недоразвитая и безмозглое стадо неучей. грязномордые немытые вонючие отбросы
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Да, спецназ там был и своих терял, зелюка быстро вынесут.
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Ты там с "быдлом"-то поаккуратнее. Такой черт уже в 2014 году вякал про "немногочисленное быдло", потом еле до ростова живым добежал
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все равно быдло. я смотрел как они отвечали на вопросы корреспондентов..мычали как чмошники - сами не знали в чем зрада и что именно какие пункты не устраивают. за бабло явно скот навезли. даже разошлись одновременно
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Всего 10 тысяч человек на 3 миллионный Киев. Это стольких людей волнует вопрос оккупации
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Майданы начинались с двух сотен патриотов, а заканчивались - миллионами, а здесь 10 тысяч.
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за порохла миллионы не выйдут. там где появляются порохоботские хари- там нормальным людям взападло принимать участие
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то не був Майдан, до Майдану тій одноденній акції ще дуже далеко.
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Какой "курс" в ЕС. Если у нас будет конфедеративное государство с несколькими "реПубликами" под контролем РФ. Нерешенная проблема с оккупацией и аннексией Крыма. Пятая колонна с Медведчуком и компани , постоянная угроза новой агрессии со стороны РФ, "Вето" РФ на принятие Украины в ЕС ну и трусливая, соглашательская позиция самого ЕС. Так что для нас будут вновь звучать бравурные речи, обещания " неизменного курса", при чем каждая новая власть будет об этом твердить ( новая фишка, как с "языком") На нашем веку это точно не изменится. Хотя это не значит что с этим нужно смириться гражданскому обществу.
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Да они ссыкливые до ужаса - шас денег нацарюют и рванут в Израиль.
А украинцы опять в рашкину кабалу попадут
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Запомните зебобики. ЗА СДАЧУ УКРАИНЫ И не наказание сепаров и раши ЗА РАЗВЯЗАННУЮ ВОЙНУ - Вас в Ростов не отпустят - кончат прямо в Украине.
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Якщо встигнемо.
Марися повідомила, що в Білорусь на кордоні з нами величезне угрупування армії, пояснень нема, повідомлень про навчання теж.
Дуже неспокійно.
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Видимо Лукашенко с зе общался не просто так- пугал пугал.
Помнишь, как Янека в Сочи запугали ? Сказали , что будет война, если ассоциацию подпишет.
И шо? Всё равно оттяпали Крым и войну устроили .

может налоги перестать платить жтой зеленой власти? А то хотят сдать работящих украинцев опять в рабство ленивому Ивану
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або пообіцяв підтримку, раптом Майдан збереться.
не думаю, що фуйло дозволить знову змістити свого помазаніка.
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***** границы Украины не переступит - ХОТЯ ЭТО В ИНТРЕСАХ США - шоб окончательно доконать ЖКОНОМИКУ рашки
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Кацапи на своїх форумах пишуть що неймовірно задоволені Зеленським і сподіваються що ***** підтримає режим Зеленського як підтримав режим Асада.
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Коломойский уже начал с РФ импорт электричества, но разворота нет...
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Та хто тебе питатиме ...
Такий цікавий.
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И он не брешет,впроваджуя европейские цены для поднятия министерских зарплат др уровня
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Кулеба не видит рисков для курса Украины? Довольно странно. Пусть в ОП зайдет на досуге. Там сплошные риски сидят.
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С ними все ясно

Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству

Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами По Хоффману[en], понятие разделяется на:

вынужденный коллаборационизм (нежеланное признание ситуации);
сознательный коллаборационизм (попытка извлечения выгоды из ситуации)
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Придет кацап, все моментально развернет и вы будете первыми, кто засунет язык в жопу. "Слуги народа" мля
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Хіба в ЄС захочуть бачити таке посміховисько?
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вы пришли что бы добить Украину изнутри.
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В ЕС нас не возьмут в ближайшее время НИКАК. Совсем никак.
1. До полного разрешения войны и крыма. Только после того как путин сдохнет возможна деокупация крыма
2. Размеры коррупции в Украине гигантские. От деда до внука по наследству.
Речь не идет о деньгах, речь идет о самых одиозных случаях. Убийства, изнасилования и т.д.
К примеру тот самый "бандит пошел вон", которого выгнал президент, должен был сидеть. Но эта тварь ушла от наказания. Совершив взлом помещения, пытки, ограничение воли, вымогательство и разбой. И эта ТВАРЬ не села. Вообще. Этого биоотхода лишь уволили с беркута. Теперь оно работает в госдарственном органе. И это лишь пищинка.
3. ЗАЧЕМ ЕС Украина? Земля и трудовой ресурс. Землю СКОРО будут продавать, трудовые ресурсы используют УЖЕ.
А то что мы хотим в ЕС ничего не значит. СНАЧАЛА нужно достигнуть уровня ЕС хоть на 20-30%. Этого нет. Зеленский имеет ПОЛНЫЙ картбланш чтоб перестроить Украину. Надеюсь он не сдаст Украину как ющенка-ящур и не обворует как жонушка юсченка-пчеловода.
Может хоть один президент войдет в историю Украины как тот кто пытался хоть что-то сделать.
Свидетелям свиноматки-паршенка - не лезьте на форум со своим свинорылым паршенко и его свиньями свинарчуками. Такого урода как парашенко Украина еще не видела.
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На словах одно а по факту и по делам Украина уже почти развернулась назад на Рашку. Януковощ тоже делал вид что ведет Украину в Европу пока ему не дали ручку подписать официальную бумагу. То же самое с Зеленским будет.
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Зеленский фактически почти сделал Украину Федеративной республикой, а ето ниокаком вступлении в ЕС и НАТО и речи уже быть не может. Лугандония которая будет иметь право голоса никогда не проголосует за вступление в Европу. Так что не нужно п***ть что Украина будет в Европе
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"Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых." (С)
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"Курс України в ЄС залишається незмінним. "Розворот" в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним, - Кулеба" - пока всё Зе-сопливое шобло вешает народу лапшу на уши, Зе-гниды ускоренно реально сдают Украину под *****...

ну почему же мы такие глупые?... Курс України в ЄС залишається незмінним. "Розворот" в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4896 Курс України в ЄС залишається незмінним. "Розворот" в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6815
не знаю - смеятся или плакать...
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Брешуть, безупинно. "Формулаштайнмаєрапуйлазелі", це шлях в Європу? Де так ходили?
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