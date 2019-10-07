 Курс України в ЄС залишається незмінним. "Розворот" в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним, - Кулеба

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив на зустрічі з бізнес-спільнотою в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Цей курс незмінний. Я в цій історії з 16 серпня, коли мене запросили обійняти посаду віцепрем'єр-міністра. З того моменту я у жодній розмові, на жодній зустрічі не чув навіть натяку на те, що ми можемо змінити курс", - сказав Кулеба.
Більше того, додав урядовець, нині немає у суспільства запиту на разворот цього курсу, адже у Конституції України чітко прописано, у якому напрямку має рухатися країна.
Він також нагадав, що уряд поставив собі за мету за 5 років досягнути усіх відповідностей членства в Євросоюзі і буде рухатися до тієї цілі.
"Я зараз на цій посаді не бачу ризиків цьому", - додав Кулеба.
Урядовець закликав морально бути готовими до того, що "великий сусід" намагатиметься заважати Україні рухатися в обраному напрямку. Але, на його переконання, усім варто розуміти, що "розворот" курсу України в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним.
Чего же вы такие тупые, зельминты?
А украинцы опять в рашкину кабалу попадут
Марися повідомила, що в Білорусь на кордоні з нами величезне угрупування армії, пояснень нема, повідомлень про навчання теж.
Дуже неспокійно.
Помнишь, как Янека в Сочи запугали ? Сказали , что будет война, если ассоциацию подпишет.
И шо? Всё равно оттяпали Крым и войну устроили .
может налоги перестать платить жтой зеленой власти? А то хотят сдать работящих украинцев опять в рабство ленивому Ивану
не думаю, що фуйло дозволить знову змістити свого помазаніка.
Такий цікавий.
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству
Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами По Хоффману[en], понятие разделяется на:
вынужденный коллаборационизм (нежеланное признание ситуации);
сознательный коллаборационизм (попытка извлечения выгоды из ситуации)
1. До полного разрешения войны и крыма. Только после того как путин сдохнет возможна деокупация крыма
2. Размеры коррупции в Украине гигантские. От деда до внука по наследству.
Речь не идет о деньгах, речь идет о самых одиозных случаях. Убийства, изнасилования и т.д.
К примеру тот самый "бандит пошел вон", которого выгнал президент, должен был сидеть. Но эта тварь ушла от наказания. Совершив взлом помещения, пытки, ограничение воли, вымогательство и разбой. И эта ТВАРЬ не села. Вообще. Этого биоотхода лишь уволили с беркута. Теперь оно работает в госдарственном органе. И это лишь пищинка.
3. ЗАЧЕМ ЕС Украина? Земля и трудовой ресурс. Землю СКОРО будут продавать, трудовые ресурсы используют УЖЕ.
А то что мы хотим в ЕС ничего не значит. СНАЧАЛА нужно достигнуть уровня ЕС хоть на 20-30%. Этого нет. Зеленский имеет ПОЛНЫЙ картбланш чтоб перестроить Украину. Надеюсь он не сдаст Украину как ющенка-ящур и не обворует как жонушка юсченка-пчеловода.
Может хоть один президент войдет в историю Украины как тот кто пытался хоть что-то сделать.
Свидетелям свиноматки-паршенка - не лезьте на форум со своим свинорылым паршенко и его свиньями свинарчуками. Такого урода как парашенко Украина еще не видела.
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых." (С)
ну почему же мы такие глупые?...
не знаю - смеятся или плакать...