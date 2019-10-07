 Курс України в ЄС залишається незмінним. "Розворот" в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним, - Кулеба

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив на зустрічі з бізнес-спільнотою в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Цей курс незмінний. Я в цій історії з 16 серпня, коли мене запросили обійняти посаду віцепрем'єр-міністра. З того моменту я у жодній розмові, на жодній зустрічі не чув навіть натяку на те, що ми можемо змінити курс", - сказав Кулеба.

Більше того, додав урядовець, нині немає у суспільства запиту на разворот цього курсу, адже у Конституції України чітко прописано, у якому напрямку має рухатися країна.

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Він також нагадав, що уряд поставив собі за мету за 5 років досягнути усіх відповідностей членства в Євросоюзі і буде рухатися до тієї цілі.

"Я зараз на цій посаді не бачу ризиків цьому", - додав Кулеба.

Урядовець закликав морально бути готовими до того, що "великий сусід" намагатиметься заважати Україні рухатися в обраному напрямку. Але, на його переконання, усім варто розуміти, що "розворот" курсу України в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним.