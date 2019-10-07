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 Політика України, Суспільство
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Все про:позов (250) Кличко (732) Кличко Володимир (56) 1+1 (58)

 Суд відхилив позов братів Кличків про захист честі і гідності проти каналу "1+1"

Подільський районний суд Києва задовольнив клопотання ТОВ "Студія 1+1" і відхилив цивільний позов Володимира і Віталія Кличків проти телеканалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "1+1".

"Телеканал "1+1" задоволений рішенням суду і ще раз підкреслює, що у своїй редакційній політиці журналісти керуються фактами, і на неї не впливають ні менеджмент, ні власники. Ми і надалі продовжимо викривати кримінальні справи в столиці, і будь-які спроби обмовити канал не зупинять ведення журналістських розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності

Нагадаємо, 26 липня мер Києва Віталій Кличко і його брат, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал "1+1".

Кличко заявив, що проти нього розгорнуто широку кампанію з його дискредитації: "Це та інформація про якісь надумані провадження проти мене, які, до речі, ініціюють соратники Януковича".

Також, нещодавно Мер Києва Кличко заявив, що має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка. На думку Віталія Кличка, останні матеріали телеканалу "1+1", у яких йдеться про його роботу, мають маніпулятивний характер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152451
 
 
 Топ коментарі
 
Честь и достоинство это не про канал Ґ+Ґ Суд отклонил иск братьев Кличко о защите чести и достоинства против канала "1+1" - Цензор.НЕТ 4497
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Подольский суд - не суд последней инстанции. Это только начало многомесячной судебной тяжбы. Ставлю на братанов...
Суд отклонил иск братьев Кличко о защите чести и достоинства против канала "1+1" - Цензор.НЕТ 8236
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ЗеБенін суд,а як ви хотіли? Кінець епохи гідності так зебіли7
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ЗеБенін суд,а як ви хотіли? Кінець епохи гідності так зебіли7
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О ОНИ ЭТО ПОНИМАЮТ что такое бедность пороки честь достоинство там чувырло Зеленский такой же кретин в кубе малоросс..типа не кацап что было бы понятно а лицо родившееся вУкраине жравшее хлеб воду это страны не научилось языку украиснкому и при этом НЕНАВИДИТ ЭТУ СТРАНУ желают ее прсото уничтожить....
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Нате вам порохоботы, выкусите, Моника Зеленски была на Майдане вчера, но была она после того, как все разошлись, в платье Моники, черных очках и из машины не выходила, но это уже другая история.
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А у них у всех половой орган впереди планеты вся..
Недопрезидент бомбит шляпой на пианино, этот товарисч с приклеенным болтом...
Мое мнение что Моника вовсе не он..
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Отклонен по причине? Решение суда где? Неявка адвоката Г+Г?
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адвокат не прийшов, він що тупий такі бабоси пропускати за участь у віче вчора 06.10.19р, Немає дурних Суд отклонил иск братьев Кличко о защите чести и достоинства против канала "1+1" - Цензор.НЕТ 1940 Суд отклонил иск братьев Кличко о защите чести и достоинства против канала "1+1" - Цензор.НЕТ 7641
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по причине отсутствия у кличков чести и достоинтсва))
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Отклонен по причине?
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А вот как раз именно на этом- на полном отсутствии указания причин, базируются все вбросы. Это чтобы срач поднять так делают в новостях.
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Ну ты хоть флаг бы поставил другой. Ну честно. Под флагом гритсшитбритен зайти, это как в гуано замараться. хуже только флаг ********.
А насчет крыс - обратись к своим напомаженым геям в бретании.
пусть они тебе расскажут КАК они твари брехливые кинули Украину. ХЕРанты балабольные. мания вяличия у гритсшитбалаболен бритнии та еще.
А тебе лично на НАШЕМ, украинском форуме делать "нечего". Иди к своим лондонцам (хотя ты для них лишь гастарбайтер без права голоса).
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Теперь г+г никаму трогать низзя, какую бы ересь на нем не несли, диджитилизация однако...
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Подольский суд - не суд последней инстанции. Это только начало многомесячной судебной тяжбы. Ставлю на братанов...
Суд отклонил иск братьев Кличко о защите чести и достоинства против канала "1+1" - Цензор.НЕТ 8236
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Володя или Виталий, убейте комарика, прилепите его слюной на ладошку и энергично так спасите Ткаченко от малярии. Чтоб он суток через трое смог вспомнить, как его зовут. Суд отклонил иск братьев Кличко о защите чести и достоинства против канала "1+1" - Цензор.НЕТ 7286
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В украинских реалиях слово "суд" надо брать в кавычки.
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Кличко конечно то же ещё тот поц, как градоначальник, но и 1+1 овно канал, который за бабло состряпает любой пасквиль на кого угодно. У нас в Винниках под Львовом, прямо под жилмассивом некто Карпинский решил зафигачить заводик горячей оцинковки. Мало того, что это вредное производство, но и земля под застройку ему досталась в результате обмана и махинаций. Общественность подняла шум, начали протестовать против постройки, так 1+1 вместо того, чтобы реально осветить эту проблему, откровенно встало на бок застройщика и к тому же обвинило местных активистов в том, что они баламутят воду в каких-то своих (непонятно каких) интересах.
Вывод: 1+1 продажные твари!
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Так далі Клички будуть подавати у міжнародні суди, бо рішення контрольованого Подільського суду було зрозумілим.
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Вполне логично.
Пройти все инстанции с известным результатом тут и потом засудить 1+1 до дыр в международном суде.
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Херня это все..
Со дня на день, будет Майдан..
Посмотрим куда будет бежать Моника Вафлински, и его ***********...
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ТЫ ДАВНО ВЫСКОЧИЛО ИЗ СОРТИРА БОРОВА ПЕТИ, СОЕВОЕ ДЕРЬМЕЦО ?
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Суд імені портнова відхилив ?
Хто б сумнівався..
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чим вкотре зробили репутацію каналу г+г.лайно воно таке
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да какая там честь и достоинство у этих ударенных в голову ? очередная попытка запретить свободу слова
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Какое к чер--м "достоинство " после поездки к Фирташу для дележа портфелей ( президент - мэр), фактическая сдача созданной под себя любимого партии "Удар" за липовую должность главы БПП, лизоблюдство с "адвокатом д -ла" Джулиани. Поезд ушел вместе с " обрезанными достоинствами".
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А ОТКУДА У ПРОСТИТУТОВ- ПОДСТИЛОК РЫБКИ МОГУТ БЫТЬ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ? ПНХ, ГНИДЫ!!!!
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Видать виталька не там подпись поставил
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Вот ведь неожиданность.

Власть Коломойского работает только на Коломойского.
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Ну так не обворованный приватбанк-же назад себе возвращать, суд это дело тонкое
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