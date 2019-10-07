 Суд відхилив позов братів Кличків про захист честі і гідності проти каналу "1+1"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "1+1".

"Телеканал "1+1" задоволений рішенням суду і ще раз підкреслює, що у своїй редакційній політиці журналісти керуються фактами, і на неї не впливають ні менеджмент, ні власники. Ми і надалі продовжимо викривати кримінальні справи в столиці, і будь-які спроби обмовити канал не зупинять ведення журналістських розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності

Нагадаємо, 26 липня мер Києва Віталій Кличко і його брат, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал "1+1".

Кличко заявив, що проти нього розгорнуто широку кампанію з його дискредитації: "Це та інформація про якісь надумані провадження проти мене, які, до речі, ініціюють соратники Януковича".

Також, нещодавно Мер Києва Кличко заявив, що має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка. На думку Віталія Кличка, останні матеріали телеканалу "1+1", у яких йдеться про його роботу, мають маніпулятивний характер.