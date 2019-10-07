 Суд відхилив позов братів Кличків про захист честі і гідності проти каналу "1+1"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "1+1".
"Телеканал "1+1" задоволений рішенням суду і ще раз підкреслює, що у своїй редакційній політиці журналісти керуються фактами, і на неї не впливають ні менеджмент, ні власники. Ми і надалі продовжимо викривати кримінальні справи в столиці, і будь-які спроби обмовити канал не зупинять ведення журналістських розслідувань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 липня мер Києва Віталій Кличко і його брат, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал "1+1".
Кличко заявив, що проти нього розгорнуто широку кампанію з його дискредитації: "Це та інформація про якісь надумані провадження проти мене, які, до речі, ініціюють соратники Януковича".
Також, нещодавно Мер Києва Кличко заявив, що має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка. На думку Віталія Кличка, останні матеріали телеканалу "1+1", у яких йдеться про його роботу, мають маніпулятивний характер.
Недопрезидент бомбит шляпой на пианино, этот товарисч с приклеенным болтом...
Мое мнение что Моника вовсе не он..
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А вот как раз именно на этом- на полном отсутствии указания причин, базируются все вбросы. Это чтобы срач поднять так делают в новостях.
А насчет крыс - обратись к своим напомаженым геям в бретании.
пусть они тебе расскажут КАК они твари брехливые кинули Украину. ХЕРанты балабольные. мания вяличия у гритсшитбалаболен бритнии та еще.
А тебе лично на НАШЕМ, украинском форуме делать "нечего". Иди к своим лондонцам (хотя ты для них лишь гастарбайтер без права голоса).
Вывод: 1+1 продажные твари!
Пройти все инстанции с известным результатом тут и потом засудить 1+1 до дыр в международном суде.
Со дня на день, будет Майдан..
Посмотрим куда будет бежать Моника Вафлински, и его ***********...
Хто б сумнівався..
Власть Коломойского работает только на Коломойского.