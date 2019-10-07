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Все про:Дніпропетровськ (1173) гуртожиток (42)

 Обвал ґрунту біля гуртожитку в Дніпрі: Міська влада фінансово допомагає евакуйованим студентам, - ректор "Дніпровської політехніки" Півняк

Студенти Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", яких 5 жовтня переселили з другого гуртожитку через ризик обвалу будівлі, будуть забезпечені комфортними умовами проживання, а також для них складуть індивідуальні графіки навчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ректор Геннадій Півняк.

Обвал ґрунту біля гуртожитку в Дніпрі: Міська влада фінансово допомагає евакуйованим студентам, - ректор Дніпровської політехніки Півняк 01

"Учора деяких студентів переселили в один з гуртожитків, де триває ремонт. Це були вимушені заходи, оскільки для нас найважливішим стало гарнтувати безпеку студентів. Сьогодні вранці їх почали переселяти в більш комфортні умови. Ще вчора організували триразове харчування для всіх студентів, які були евакуйовані з гуртожитку. Будемо продовжувати це робити і далі. До вирішення оперативних питань університету дуже швидко підключилася і міська влада на чолі з мером Борисом Філатовим. Ми відчуваємо суттєву підтримку, насамперед фінансову, для студентів", - заявив ректор НТУ "Дніпровська політехніка" Геннадій Півняк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС. ФОТО

Обвал ґрунту біля гуртожитку в Дніпрі: Міська влада фінансово допомагає евакуйованим студентам, - ректор Дніпровської політехніки Півняк 02

Своєю чергою глава студради гірничого факультету Вадим Сорока зазначив, що тих, хто проживав у другому гуртожитку, евакуювали також спільними зусиллями всього університету.

"Зараз ми вже знаємо, що студентам буде надана матеріальна допомога від мера Бориса Філатова для забезпечення всього необхідного, і ми цьому дуже раді", - сказав Сорока.


Обвал ґрунту біля гуртожитку в Дніпрі: Міська влада фінансово допомагає евакуйованим студентам, - ректор Дніпровської політехніки Півняк 03

Читайте: Ситуація з гуртожитком "Дніпровської політехніки" свідчить про критичний стан інфраструктури Дніпра, - надзвичайна комісія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152448
 
 
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Котлован на осень перед ливнями засыпать мозгов не хватило?А, я ж забыл, там же карнавал-открытиемоста.
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не наврное Земоника у нас или Воланд или Кот Бегмот..не иначе как где то побывает все вода становитсья зеленой в Одессе грязной анцлера труситьт припадки начинают.. Макрон вдруг полюбил Путина а Трамп совершает самоубийство как политик... а в Украине сумасшедшими признают 73 % отдавших голоса ЗА ЗеМонику....
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Большей глупости чем строиить метро в Днепере никто не мог придумать. Брежнев ляпнул, Паша Лазореноко подхватил, что бы камраны набить, а Фиалтов пордолжил эту тему. Борьба с грунтовыми водами и дураками за 50 лет сдлала свое дело. Примечательно что пострадало ообеещжитие Горной академии, которая выпускает специалситов, что бы такого небыло.
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За 50 лет стрительства метро в Днепре оно может окупиться только в том случае, если билеты будут как на самолет с Киева до НьюЙорка. До настящего времни 1-маршрут трамвая с этим справлся гораздо дешевле. Уже бы пять аэропортов пострили.
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За деньги потраченые в Днепре на метро, можно было сдеалать автомобильные развязки через все балки пересекающие город.
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