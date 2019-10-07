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 Політика України
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Все про:політика (466) Нацполіція (8301) Клименко Ігор (2)

 "Поліція в політиці участі не братиме", - глава Нацполіції Клименко

Новий глава Національної поліції Ігор Клименко запевнив, що поліція не братиме участі в політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

Інтерв'юер висловив припущення, що рівень вуличної злочинності могли б знизити так звані муніципальні варти, якби МВС або Національна поліція лояльно ставилися до їхнього створення.

"На сьогодні немає моделі, яка б усіх влаштувала. Наведу приклад. Є підрозділ Національної поліції і місцева поліція, яка фінансується з місцевого бюджету. Хто їм віддаватиме наказ, щоб зупинити рейдерів? Або хуліганів, які громлять заправку, що будується? Мер або керівник поліції? І хто погоджуватиме їхні дії?" - зазначив Клименко.

"Право на застосування сили в країні має лише Національна поліція - і це правильно! Можливо, з розвитком суспільства, місцевого самоврядування, децентралізації ми вийдемо на цивілізоване вирішення цього питання. Але ми маємо до цього дорости", - продовжив глава Нацполіції.

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Нещодавно у Львівській області поліція діяла надмірно агресивно проти учасників акції протесту. Це визнав голова Львівської ОДА Маркіян Мальський, який запропонував главі Нацполіції області написати заяву про відставку. Той відмовився.

За словами Клименка, Нацполіція розбирається з цією ситуацією.

"Скажу одне: поліція в політиці участі не братиме. Робити політичні заяви - це право глави адміністрації. Поліція має діяти винятково в межах закону. Є відповідні органи, які контролюють роботу поліції, вони і дадуть оцінку", - зазначив Клименко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152443
 
   
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Да кому ты чешешь тут, не будет принмать, ага-ага "Полиция в политике принимать участие не будет", - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8899
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"Мы с Аваковым все время общаемся. Но такого, что позвонил "Поздравляю вас, Игорь Валериевич" не было. Но мы в постоянном общении, поэтому мы считаем, что это общая победа", - ответил политик.
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"так называемые муниципальные варты" - это обычные ОПГ на харчевании у мэра. Если и делать такие, то только в подчинении префекта.
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Какие префекты лапоть? Вы уже совсем берега потеряли
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свежо предание))) главмус...кха-кха, министр МДВ авак арсенов вообще никогда не принимает участие в политике))))
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Ага, для этого у собакова есть нацжены.
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Аваков может стать " курком", а может стать "предохранителем". Поэтому сейчас на плаву и удерживает свои позиции ( не смотря на то что новая власть предприняла все меры чтобы обрезать его власть над силовым ведомством. На сколько это удалось и как это воспринимает сам Аваков и какие его дальнейшие планы, знает только он ( а возможно он тоже сейчас на распутье) С учетом что армия негативно восприняла "отводы" и скрытую капитуляцию, роль МВД может стать решающей.
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