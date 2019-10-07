 Новий адмінтерустрій поширюватиметься на всю територію України, включно з Кримом і Донбасом, - Корнієнко

"Ми будемо приймати адміністративно-територіальний устрій всієї країни, включно з Кримом, Луганською та Донецькою областями повністю. Є всі ці райони, все розраховано. Тут питання буде, звичайно, коли це почне реально діяти", - сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що, згідно з дорожньою картою децентралізації, до кінця листопада буде підготовлений проєкт нового адміністративно-територіального устрою країни і почнеться його обговорення з суспільством.
Корнієнко зазначив, що для проведення децентралізації необхідно внести зміни до Конституції, після чого можна буде подавати в парламент відповідні законопроєкти, зокрема, про префекта.
Крім того, політик розкрив деякі деталі процесу децентралізації та повноважень, які будуть надані місцевим чиновникам.
І так - зверніть увагу - ні слова про те, які саме н.п. покидає противник...А така карта узгоджена з рф 100%...Тобто відходим тільки ми...Про що й веду сьогодні мову...
На які позиції відступають орки?
Коли бібізяни розберуть фортифікаційні споруди в Луганському?
Високий берег, водна перешкода...
- А Троєщина?!
- Яка Троєщина? От, причому тут Троєщина?
Може, вона вам подобається?
От бачите, мені теж нікагда нє нравілась.
кришка може впасти на обрізаний.
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристрій, такий само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку і попри те, що його лупить струмом вперто ті пальці з розетки виймати відмовляється!
і ніякої конкретики
зенаперстрчники
решил переть буром - что есть признак тупости..
https://youtu.be/qO84An0KcKU
https://moyaosvita.com.ua/istoriya-ru/period-*****-razdel-ukrainy-na-levoberezhnuyu-i-pravoberezhnuyu/
После проигранной битвы под Слободищем казацкое войско не смогло соединиться с войском Василия Шереметева, потерпевшего в итоге поражение под Чудновом. Напуганный Юрий Хмельницкий поспешил заключить с Короной соглашение, во многом дублировавшее Гадячский договор 1658 года, однако уже никоим образом не предоставлявшее Гетманщине автономию в составе Речи Посполитой. Казаки обязывались воевать с Польшей против Русского царства и не нападать на Крым.
Полки Левобережной Украины во главе с Якимом Сомко и Василием Золотаренко не приняли Слободищенский трактат. Таким образом, Слободищенский трактат положил начало расколу Гетманщины, закреплённому позже Андрусовским перемирием.
Начните отсюда и когда будите готовы обсуждать сегодення напишите ваши мысли.
1. Смогли применить силовое решение
2. Пойти на компромисс.
Где тут вы?
https://vata.d3.ru/interesnye-novosti-vozmozhno-skoro-vami-zainteresuiutsia-pravookhranitelnye-organy-za-seianie-nenavisti-i-vrazhdy-k-ukrainskomu-narodu-1856331/
Помогите! Хохлы хлеба лишают!