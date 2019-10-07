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Все про:авіакатастрофа (329) польоти (24) сертифікат (10) Державіаслужба (23)

 Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти

Державна авіаційна служба припинила дію сертифіката експлуатанта авіакомпанії "Україна Аероальянс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державіаслужби.

"Наказом Державної авіаційної служби України від 04 жовтня 2019 року № 1334 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 05-го жовтня 2019 року дію Сертифіката експлуатанта приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ "УКРАЇНА-АЕРОАЛЬЯНС" № UK 023", - йдеться в повідомленні.

Наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кабіна повністю зрізана, людей, які перебували в Ан-12, задавило вантажем, що був на борту, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, транспортний Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" здійснив аварійну посадку на ґрунт на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці, перед тим зникнувши з радарів. На борту перебувало вісім осіб, з них сім членів екіпажу та один чоловік, який супроводжував вантаж. Літак здійснював чартерний вантажний рейс №UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) - Стамбул (Туреччина) і мав здійснити посадку в аеропорту "Львів" на дозаправку. У ЗМІ повідомляють, що термін експлуатації літака - 51 рік.

В результаті аварійної посадки загинули п'ятеро людей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152438
 
 
 Топ коментарі
 
Мутна справа.
Від Лісабону до Стамбула 3100 км. А до Львова - 2900. Кажуть що мали сісти у Львові на дозаправку... Тільки мені здається, що це якась брехня?
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Брехня всюди,але ціккаво б правду дізнатися?
Мені здається ключ для відкриття правди лежить у відповіді на питання ,який вантаж перевозив літачок.
Може афони 11 ? Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти - Цензор.НЕТ 5778
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Думаю, під час польоту власники контрабасу з'ясували, що у Стамбулі вантаж чекають поліцаї і дали командк екіпажу тягнути до Львова. Не дотягли.
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Мутна справа.
Від Лісабону до Стамбула 3100 км. А до Львова - 2900. Кажуть що мали сісти у Львові на дозаправку... Тільки мені здається, що це якась брехня?
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Брехня всюди,але ціккаво б правду дізнатися?
Мені здається ключ для відкриття правди лежить у відповіді на питання ,який вантаж перевозив літачок.
Може афони 11 ? Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти - Цензор.НЕТ 5778
 показати весь коментар
 
 
Думаю, під час польоту власники контрабасу з'ясували, що у Стамбулі вантаж чекають поліцаї і дали командк екіпажу тягнути до Львова. Не дотягли.
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Якщо він недотягнув через брак палива ,то 200 км. різниці 15% .Версія може й робоча ,але цікаво почути думку фахівців з розкладу.
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как похожи раскраска саомлетов разных компаний...
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51 год Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти - Цензор.НЕТ 4689. "Летающие дрова" или музейный экспонат
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Возраст транспортника не имеет отношения к катастрофе , там чисто человеческий фактор , и даже не єкипажа. Кстати , аналог Ан-12 , американский С-130 "Геркулес" вьіпускался в те же годьі и успешно летает до сих пор.
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на планер DC-3 говорят вообще сняли ограничения по сроку службы...
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Версія, що невистачило палива абсурдна ! Навіщо тобі пожежники заливали літак піною, коли паливо витікало і вони боялися, що воно загорить ?!
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