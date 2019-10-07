 "Обраний курс змінювати не збираюся", - новий глава Нацполіції Клименко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив новий глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю LB.ua.

"Коли міністр представляв мене особовому складу, я оголосив основні моменти моєї подальшої роботи і курсу Нацполіції загалом. Обраний курс змінювати не збираюся. Це - перше.

Друге - для мене дуже важливо суттєво поліпшити стан реагування на повідомлення про скоєння злочинів і правопорушень", - сказав він.

За словами Клименка, оцінка роботи поліції і ставлення до неї населення мають найважливіше значення: "Це не гарні слова. За останні роки ми зробили дуже багато для того, щоб поліцейський був не просто "гарною вивіскою", а щоб кожен житель найвіддаленішого населеного пункту нашої країни знав, що поліцейський поруч і прийде на допомогу в будь-який час. Тому система прийому заяв і скарг громадян має бути вдосконалена".

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"Я буду категорично припиняти будь-які фальсифікації, спроби залишити без розгляду звернення громадян. З цього починається ставлення до нас суспільства. На кожен виклик має виїжджати поліцейський - офіцер громади, патрульна поліція або слідчо-оперативна група. І ми зобов'язані це забезпечити", - наголосив глава Нацполіції.

Водночас він зазначив, що система реагування сьогодні є проблемною через брак насамперед особового складу в деяких регіонах, транспорту, матеріально-технічного забезпечення: "Складнощі є - і ми це знаємо! Трапляється, що особовий склад відмовляється виїжджати або навмисно затримує виїзд. Ми таких із системи реагування прибираємо. Але оскільки лава запасних у нас не дуже велика, доводиться перенавчати, пояснювати, що так робити не можна, десь застосовувати дисциплінарні заходи, а десь мотивувати. Для цього є дисциплінарний статут, яким ми регулюємо наші відносини з кожним співробітником".

"Я хочу, щоб усі служби Національної поліції працювали в єдиній системі: слідство, підрозділ кримінального блоку, підрозділ превенції. Вони мають обмінюватися інформацією і працювати єдиним кулаком. Це стосується насамперед регіонів. Якщо в центральному апараті ця робота на сьогодні налаштована, то в регіонах є над чим працювати", - зауважив Клименко.