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Все про:Нацполіція (8301) реформи (1684) Клименко Ігор (2)

 "Обраний курс змінювати не збираюся", - новий глава Нацполіції Клименко

Новий глава Національної поліції Ігор Клименко планує продовжувати курс реформ, розпочатий Сергієм Князєвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив новий глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю LB.ua.

"Коли міністр представляв мене особовому складу, я оголосив основні моменти моєї подальшої роботи і курсу Нацполіції загалом. Обраний курс змінювати не збираюся. Це - перше.

Друге - для мене дуже важливо суттєво поліпшити стан реагування на повідомлення про скоєння злочинів і правопорушень", - сказав він.

За словами Клименка, оцінка роботи поліції і ставлення до неї населення мають найважливіше значення: "Це не гарні слова. За останні роки ми зробили дуже багато для того, щоб поліцейський був не просто "гарною вивіскою", а щоб кожен житель найвіддаленішого населеного пункту нашої країни знав, що поліцейський поруч і прийде на допомогу в будь-який час. Тому система прийому заяв і скарг громадян має бути вдосконалена".

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"Я буду категорично припиняти будь-які фальсифікації, спроби залишити без розгляду звернення громадян. З цього починається ставлення до нас суспільства. На кожен виклик має виїжджати поліцейський - офіцер громади, патрульна поліція або слідчо-оперативна група. І ми зобов'язані це забезпечити", - наголосив глава Нацполіції.

Водночас він зазначив, що система реагування сьогодні є проблемною через брак насамперед особового складу в деяких регіонах, транспорту, матеріально-технічного забезпечення: "Складнощі є - і ми це знаємо! Трапляється, що особовий склад відмовляється виїжджати або навмисно затримує виїзд. Ми таких із системи реагування прибираємо. Але оскільки лава запасних у нас не дуже велика, доводиться перенавчати, пояснювати, що так робити не можна, десь застосовувати дисциплінарні заходи, а десь мотивувати. Для цього є дисциплінарний статут, яким ми регулюємо наші відносини з кожним співробітником".

"Я хочу, щоб усі служби Національної поліції працювали в єдиній системі: слідство, підрозділ кримінального блоку, підрозділ превенції. Вони мають обмінюватися інформацією і працювати єдиним кулаком. Це стосується насамперед регіонів. Якщо в центральному апараті ця робота на сьогодні налаштована, то в регіонах є над чим працювати", - зауважив Клименко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152436
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто,далі кришуємо ігрові салони,проституцію та наркотики.
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Тобто мусара не збираються ставати поліцейськими?))
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"Выбранный курс менять не собираюсь"

Хто би сумнівався. Головне аби знову дружину не спіймали на кордоні з баблом.
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Тобто мусара не збираються ставати поліцейськими?))
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Крышеванме наркотрафика, проституции и игорного бизнеса отменять не собираюсь.
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це все бізнес міністра, а це виконавець, тому ясне діло, що не буде змінювати.
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"Выбранный курс менять не собираюсь"

Хто би сумнівався. Головне аби знову дружину не спіймали на кордоні з баблом.
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а он в курсе что ему Яременко надыбал на Донбассе множество новых сотрудников . с опытом боевых действий . правда в армии другого государства ну то таке "Выбранный курс менять не собираюсь", - новый глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8957
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Поняно, т.е. все будет как при авакове. Погодите-ка, так аваков же до сих пор "Выбранный курс менять не собираюсь", - новый глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 694
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Не дивно, як були злочинцями так і залишаться..далі продовжуємо деградувати а не реформувати)))
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Тобто,далі кришуємо ігрові салони,проституцію та наркотики.
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Та ну?! Новый министр внутренних дел не позволит похерить и дальше реформу полиции, правда ж, зе!билы?
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от тєбя, чючєло в погонах, нікакой курс нє завісіт.
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