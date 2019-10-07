 Наше суспільство поки не готове до легалізації легких наркотиків, - глава Нацполіції Клименко

Про це в інтерв'ю "LB.ua" розповів новий глава Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо на державному рівні буде ухвалено цивілізоване, законодавче рішення щодо легалізації проституції, напевно, так. Тому що ми все одно цієї проблеми не позбудемося", - зазначив Клименко.
Що стосується легалізації легких наркотиків, за словами Клименка, він бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей.
"Вважаю, суспільство поки до цього не готове", - підкреслив глава Нацполіції.
Також Клименко зазначив, що побутова наркоманія - велика проблема.
"Ви ж самі бачите, як електронні адреси написані прямо на стінах. І, на жаль, з профілактикою саме цього напряму у нас є проблеми. Тому підрозділи кіберполіції, кримінального блоку і превенції, всі разом будуть спрямовані на боротьбу з цим", - підкреслив Клименко.
Нагадаємо, 25 вересня, уряд прийняв відставку голови Національної поліції Сергія Князєва і призначив нового голову поліції. Ним став генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, який до цього обіймав посаду заступника голови Нацполіції України.
Наше общество пока не готово к легализации проституции, - глава Нацполиции Клименко
https://petition.president.gov.ua/petition/72384
не готове втратити джерело збагачення
Менты еще не придумали, как на легализации заработать больше, чем на "крышевании".
Читай, наше общество готово покупать дурь у цыган, которых крышуют мусора
Легализацию лёгких наркотиков ты, мусор, не хочешь из-за того, что ВЫ, МУСОРА, КРЫШУЕТЕ НАРКОБАРЫГ, И ВАМ ЭТО (легалайз) ОООЧЕННЬЬЬ НЕ ВЫГОДНО.
Посмотрите на ***** этого мусора. Да он сам барыг по наркоте крышует.
На Житомирщине задержали мента,торговавшего наркотиками.
Легализовать НЕОБХОДИМО,чтобы убрать с улиц спайсы и другую отраву и забрать сверхприбыли у мусаров,сами подбрасывают,пытают,за большие бабки "закрывают" дела, да еще и калечат людские судьбы.