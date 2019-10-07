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 Суспільство
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Все про:легалізація наркотиків (14) Нацполіція (8301) проституція (80) Клименко Ігор (2)

 Наше суспільство поки не готове до легалізації легких наркотиків, - глава Нацполіції Клименко

У разі ухвалення "цивілізованого, законодавчого рішення" на державному рівні, легалізація проституції можлива. Однак до легалізації легких наркотиків наше суспільство не готове.

Про це в інтерв'ю "LB.ua" розповів новий глава Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо на державному рівні буде ухвалено цивілізоване, законодавче рішення щодо легалізації проституції, напевно, так. Тому що ми все одно цієї проблеми не позбудемося", - зазначив Клименко.

Що стосується легалізації легких наркотиків, за словами Клименка, він бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей.

"Вважаю, суспільство поки до цього не готове", - підкреслив глава Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розглядати питання легалізації зброї можна лише після завершення бойових дій, - глава Нацполіції Клименко

Також Клименко зазначив, що побутова наркоманія - велика проблема.

"Ви ж самі бачите, як електронні адреси написані прямо на стінах. І, на жаль, з профілактикою саме цього напряму у нас є проблеми. Тому підрозділи кіберполіції, кримінального блоку і превенції, всі разом будуть спрямовані на боротьбу з цим", - підкреслив Клименко.

Нагадаємо, 25 вересня, уряд прийняв відставку голови Національної поліції Сергія Князєва і призначив нового голову поліції. Ним став генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, який до цього обіймав посаду заступника голови Нацполіції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152434
 
 
 Топ коментарі
 
їх поліцейське суспільство ще не готове
не готове втратити джерело збагачення
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Дебилам еще наркоту легализуйте...
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Russia's two chins propagandist, again illegally enters occupied #Ukraine. Graham Phillips still using scam of visiting orphanage, presumably to find another 14/15 year old girl & like last time, get engaged to her the day after she turns 17. He's Russia, roving, sexual predator.

Наше суспільство поки не готове до легалізації легких наркотиків, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 4688 Наше суспільство поки не готове до легалізації легких наркотиків, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 2142
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Поддержите петицию. очень актуальна на сегодняшний день!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/72384
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Прийшов час не петиції підписувати якими Моніка ЗЕленскі підтирається, а вішати антиукраїнську владу.
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Послушаешь того Яременко с Пристрайко, такое впечатление что они с утра укуренные, про гидранта молчу...
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Це він як з"ясував цікаво,до чого готове наше суспільство?
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Всегда наркоту крышевали мусора !!! Неудивительно что защищают свои доходы !!!
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Мусор с манией величия, не собвковским слугам решать к чему готово украинское общество
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двойные стандарты им можно простом людям нельзя.
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У нас целый ********** на тяжелых, а вы что-то про легкие рассуждаете...
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Я думаю наше общество уже готово к тяжелым наркотикам
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їх поліцейське суспільство ще не готове
не готове втратити джерело збагачення
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Мусора не зможуть статтю за пятку клеїти,суспільство до такого не готове
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Да у нас ни к чему общество не готово получается кроме проституции. А оно и неудивительно у нас вся власть из проституток состоит.
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Это власть не готова, а общество и проституцию примет и наркотики. Тем более они рядом ходят.
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Зато мусорье на ліво і направо продає наркоту..деградована поліція тому і не готова..Колишній мусор КИВА дорочер в Раді. Пока у МВС немає конкурента з продажу і розповсюдження наркоти)))
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Теневой рынок конопли не уступает теневому рынку алкоголя, разве мусарня откажется от такого мегабабла? А общество давно готово, ибо опережает в развитии власть всегда на 15-20 лет. И это заявление ещё раз подтверждает, что зе ********.
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Прочел между строк - мусорята никогда не отдадут это бизнес...
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мусор забеспокоился о своём харчевании ...
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Наше общество пока не готово ... глава Нацполиции.
Наше суспільство поки не готове до легалізації легких наркотиків, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 4790
Менты еще не придумали, как на легализации заработать больше, чем на "крышевании".
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Пока цыгане будут мусорам заносить, наше общество не будет готово к легализации лёгких наркотиков.
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Получается, те наркотики, что распространяет полиция, нелегальные???
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Ну правильно чел говорит,хватит нам и нарика на троне.
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Саме поняття "легкі наркотики" не коректне. Це все одно, що і "трішки вагітна". Все залежить від кількості вжитого. Нехай хтось, хто сумнівається, з'їсть одномоментно кілограм цукру або кухонної солі. І якщо чудом виживе, то нехай скаже, це важкий цукор чи легкий. Хто хоче отримати задоволення, краще, ніж палити каннабіс, запитайте у нардепа Ківи як себе задовольнити. Він у цьому має досвід.
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Если посмотреть на порохоботов, то такое впечатление что у них в спецпайке находятся тяжёлые наркотики. Конечно, они уже неготовы перейти на лёгкие наркотики. Совсем себя не жалеют. И всё ради Украины.
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Смешно бывает, когда галимый тупой мусор рассуждает о готовности общества к чему-либо.
Наше суспільство поки не готове до легалізації легких наркотиків, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 8611
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ЗЫ: Наше общество пока не готово к легализации легких наркотиков
Читай, наше общество готово покупать дурь у цыган, которых крышуют мусора
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Не готово ? Зато наркобороны готовы. И они уже посылают посыльных к школам ,пту и институтам с пробой бесплатной травы. А если бы были магазины с продавцами на простой оплате от государства,то врядли они бы суетились для увеличения продаж. Это же элементарно.
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общєство готове к тому , шо начальники отдєлов поліції продають наркотікі.
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Мусор, ***** гнойный, не *****.
Легализацию лёгких наркотиков ты, мусор, не хочешь из-за того, что ВЫ, МУСОРА, КРЫШУЕТЕ НАРКОБАРЫГ, И ВАМ ЭТО (легалайз) ОООЧЕННЬЬЬ НЕ ВЫГОДНО.
Посмотрите на ***** этого мусора. Да он сам барыг по наркоте крышует.
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За то к распитию водяры в 13 лет, ой как готовы. Мент - всегда мент
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Зебобики опять в трауре...снова их *****....с их ожиданиями...😀
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Че. За бред 😐 Он хочет сказать что, Украинцы тупые , и не понимают , что это мусарской бизнес😂
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а к проституции готово, или новый глава еще мало бабок накосил?))
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Че. За бред 😐 Он хочет сказать что, Украинцы тупые , и не понимают , что это мусарской бизнес😂
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крышевание наркотрафика и проституции - лакомые кусочки для оборотней в погонах)
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Наше суспільство поки не готове до легалізації легких наркотиків, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 6940канеш против,такую ментовскую кормушку у них отобрать.
На Житомирщине задержали мента,торговавшего наркотиками.
Легализовать НЕОБХОДИМО,чтобы убрать с улиц спайсы и другую отраву и забрать сверхприбыли у мусаров,сами подбрасывают,пытают,за большие бабки "закрывают" дела, да еще и калечат людские судьбы.
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Легалізація канабісу і проституції мусорам,як відміна сухого закону контрабандистам в 30-х роках в штатах.
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