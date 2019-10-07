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Все про:зброя (1402) Нацполіція (8301) Клименко Ігор (2)

 Розглядати питання легалізації зброї можна лише після завершення бойових дій, - глава Нацполіції Клименко

Легалізація зброї можлива тільки після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив новий глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю LB.ua.

"Я вважаю, що передовсім потрібно вилучити незаконну зброю, а потім, можливо, провести аналіз всіх аргументів за і проти, вислухати експертів. Але все це - після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї, зате буде можливість належного контролю легальної", - повідомив він, відповідаючи на запитання про те, яке його, як глави поліції, ставлення до легалізації зброї.

Клименко також зазначив, що ймовірно підтримає легалізацію проституції: "Якщо на державному рівні буде прийнято цивілізоване, законодавче рішення щодо легалізації проституції, напевно, так. Тому що ми все одно цієї проблеми не позбудемося".

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Разом з тим, глава Нацполіції вважає, що Україна не готова до легалізації легких наркотиків.

"Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове", - сказав Клименко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152432
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и дают наши правители: как легализовать азартные игра, так это необходимо потому что нелегально они существуют, ну не бороться же с ними нужно упорядочить. А как упорядочить нелегальное оружие, так здесь нужна борьба. Как вседа как выворачивать карманы у людей так это обязательно, а как людям защищаться так это не дай бог, у них право только сдохнуть.
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кожен думає: та там буде довга черга - і не несе К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 9532
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Тоесть другими словами: мы не дадим права на оружие законопослушным гражданам, пока его получают преступники.
Железная логика...
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Та и так у каждого на руках по два ствола. Кстати как там месячник добровольной сдачи оружия, успешно проходит? К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7729
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короче, нелегального - масса, легализировать - не будем! А желающие иметь легальное,когда на них и их семью бандюки направят нелегальное, будут только квакать в ответ.
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Это для простых смертных. За 5 лет Полторак и Аваков столько тысяч раздали и обычного, и раритетного. Умиляет формулировка - За героизм прпроявленный при защие Украины...Яценюк пистолет-пулемёт Томпсона, Полторак своему однокласснику физруку, Аваков одному из НФ аж 8 штук пистолетов, Пашинскому чтоб мирных граждан стрелял перед тёлкой своей, жене Стэця Яне Конотоп с 5-го канала аж ДВА за хероизм.....
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малорос Парашников 100 днів Моніці ЗЕленскі закінчились, наступна станція - 100 днів Майдану.
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притрушенное, иди по известному сексуальному маршруту.
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ну не тисячі, а більше 400 штук, була інформація, з них безкоштовно не дуже багато, всі решта приблизно по 5000 ЮСД.
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Ооочень актуально, тут страну продают, а он про оружие. Скоро будете все вопросы задавть оккупационной администрации.
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дуже актуально, бо буде зброя у людей, то не зможуть продати. ну зброя то й так є, і купити легально не проблема, крім короткоствольної, от за це люди переживають, а гладкоствольна, нарізна, напівавтоматична, валом, були б гроші.
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7.10.2006 - у під'їзді будинку вбита Ганна Політковська, журналістка українського походження. Її батько Степан Мазепа родом з села Костобобрів Чернігівської області, мати - з Криму.

К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1180
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и днюха у пуйла сегодня тоже, совпадение? не думаю!!!
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Як думаєш ZEлупєр буде телефонувати ***** і поздоровляти "с дньом раждєнія"?
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Звичайно шо буде. Зазвичай це поідее мендель має робити. Але я думаю наш карлик не упустить нагоду особисто лизнути старшому брату
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полюбом, станцює, якийсь номер про хахлов тупих зіграє, це ж круто ********** і народні депутати України, виступають перед х...лом.
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Тому пану поліціянту слід розуміти, що у випадку здачі інтересів України вся зброя у руках противників цієї здачі буде легальною. Тому краще нехай думають не про захист злочинців-високопосадовців, які потенційно можуть скоїти державну зраду, а про запобігання вчиненню цієї зради.
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В принципе правильно. Но наркотики лучше легализовать. Просто это лишит заработка тех,кто навязывает их детям.То есть тех,кто в этом напрямую заинтересован.
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"Пусть оружие будет в руках украинцев для защиты государства, семьи, прав и свобод" (с) Ярош

К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1217
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Лучше всего не изымать, а просто взять и легализовать оружие которое находится на руках у населения. А изъять, разобраться, какая-то проституция - это все совок.....
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та легалізувати можна, крім автоматичної, ну і гранатометів всяких, але ж люди за пістолети переживають, а саме цього мусорня й боїться.
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А то ще ненароком безбройного (мабуть) сєпара хтось папріколу підстрелить.
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Ну и дают наши правители: как легализовать азартные игра, так это необходимо потому что нелегально они существуют, ну не бороться же с ними нужно упорядочить. А как упорядочить нелегальное оружие, так здесь нужна борьба. Как вседа как выворачивать карманы у людей так это обязательно, а как людям защищаться так это не дай бог, у них право только сдохнуть.
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Тем более дико запрещать оружие для АТОшников. Как защищать державу -- на тебе любое оружие, как защитить семью и себя -- дулю!!!
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Это продолжение совковой традиции заградотрядов, только в более мягкой форме. Совок тоже не доверял своим солдатам и ставил за их спиной доверенные отряды карателей. УССР Украина, просто старается отнять у них оружие вне фронта.
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3,14...ііі...ііі...ііііііііііііііііііііііііііііііііі... "приступят" відразу після легалізації коноплі ...
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ну если так рассуждать так это может длиться десятилетия ! Или он хочет пойти по пути Молдовы...Чтобы было свое ПМР в виде легализованного ОРДЛО..а потом уже и оружие легализовать?
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Тоесть другими словами: мы не дадим права на оружие законопослушным гражданам, пока его получают преступники.
Железная логика...
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Той закон, про обіг зброї, менти писали під себе і тому на нього можна плювати.
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ЗАКОНУ немає. Є відомчі інструкції, які сили закона не мають...
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Пардон, думав вже його прийняли. Мабуть, ще на розгляді.
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проект хоч і під ментов, але один з них передбачає дозвіл на короткоствол, от це народ цікавить,а мусора бояться.
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Мусора всегда будут против легализации короткоствола, игорного бизнеса, легких наркотиков и проституции. По одной простой причине - они крышуют все эти сферы и имеют с них приличные доходы. В случае легализации эти доходы будут потеряны и нескольким тысячам полковников и генералов придется пересесть с порш каенов на машинки поскромнее.
Человеческие пороки никогда не победить запретами. Зато запреты создают идеальную почву для коррупции.
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Бизнес игорный может продавят. Остальное будут упираться до последнего -- всю жизнь мусора крышевали наркоту и проституцию !!!
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бред какойто....

оружие купить не проблема хоть глаткоствол хоть нарезное. (легально). короткоствол будет оформление дороже (учитывая что у нас нету корупции)

дайте закон о защите себя и своего имущества при помощи оружия. и это как раз имеет прямое отношение к "завершению боевых действий".
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Скажите этому проФФесионалу, что ни одна страна в мире, не смогла изъять всё незаконное оружие, и перекрыть все источники поступления нового.
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для начала надо уволить всю мусорскую падаль,
которая за 25 лет привыкла жировать за счет
нищих украинцев,
мусора - ублюдки, развлекающиеся стрельбой по безоружным
гражданам и торгующие дурью, теперь поучают быдло
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блин капец....вам так можно легализировать прямо сейчас - а Нам только после войны ?! Розглядати питання легалізації зброї можна лише після завершення бойових дій, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 8555
..если бы знали сколько у людей оружия на руках .......и кста не легального..
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Щоб тобі дупу бидло тупе прострелили з нелегальної зброї! Мо хоч тоді перестанеш за всіх розписуватись, скотина!
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ха ха ха . прям мусара побежали рубить свои источники бабла - ****** наркоту и стволы. пчелы против меда, ага
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В ордло спокійнесенько легалізували усю стрілкову зброю, яку накопали в шахтах Донбасу трактористи та гірники. Після формули штанмаєра, вона їм, мабуть таки знадобиться!
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