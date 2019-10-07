 Розглядати питання легалізації зброї можна лише після завершення бойових дій, - глава Нацполіції Клименко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив новий глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю LB.ua.
"Я вважаю, що передовсім потрібно вилучити незаконну зброю, а потім, можливо, провести аналіз всіх аргументів за і проти, вислухати експертів. Але все це - після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї, зате буде можливість належного контролю легальної", - повідомив він, відповідаючи на запитання про те, яке його, як глави поліції, ставлення до легалізації зброї.
Клименко також зазначив, що ймовірно підтримає легалізацію проституції: "Якщо на державному рівні буде прийнято цивілізоване, законодавче рішення щодо легалізації проституції, напевно, так. Тому що ми все одно цієї проблеми не позбудемося".
Разом з тим, глава Нацполіції вважає, що Україна не готова до легалізації легких наркотиків.
"Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове", - сказав Клименко.
УССРУкраина, просто старается отнять у них оружие вне фронта.
Железная логика...
Человеческие пороки никогда не победить запретами. Зато запреты создают идеальную почву для коррупции.
https://petition.president.gov.ua/petition/72384
оружие купить не проблема хоть глаткоствол хоть нарезное. (легально). короткоствол будет оформление дороже (учитывая что у нас нету корупции)
дайте закон о защите себя и своего имущества при помощи оружия. и это как раз имеет прямое отношение к "завершению боевых действий".
которая за 25 лет привыкла жировать за счет
нищих украинцев,
мусора - ублюдки, развлекающиеся стрельбой по безоружным
гражданам и торгующие дурью, теперь поучают быдло
..если бы знали сколько у людей оружия на руках .......и кста не легального..