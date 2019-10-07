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Все про:місцеві вибори (99) Донбас (13222) мінські угоди (1633) Яременко Богдан (32)

 Вирішать залишитися без зброї - нехай залишаються, - Яременко про місцевих бойовиків, які воювали проти України на Донбасі

У Мінських домовленостях йдеться про "народну міліцію". У будь-якому разі це не формування з кулеметами, мінометами, танками тощо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеве населення, громадяни України зможуть мати право участі в роботі певних правоохоронних структур. І логічно, що в них буде передбачена для цього зброя. Але там не має бути жодних формувань, які непідконтрольні, непідзвітні і не під командуванням української влади", - заявив нардеп.

Відповідаючи на запитання, що робити з місцевими, донбаськими найманцями, які воювали на боці агресора, Яременко відповів: "Це проблема Росії і цих людей".

"Захочуть вийти разом з виведенням російського озброєння, командних структур і т. д. – хай виходять. Вирішать залишитися в ОРДЛО без зброї – нехай залишаються", - зазначив Яременко.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не лише на контрольованій території, але й на окупованому Донбасі.

Також читайте: Проведення виборів на Донбасі розкриє певне поле гри для України, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152428
 
   
 Топ коментарі
 
ЦЕНЗОР УБЕРИТЕ этого дебила и придурка.. вот хотите разбить мониторы плиз Маркарова Министр финансов заявила ТАРИФЫ НА ЖКХ СНИЖАТЬСЯ...... НЕ БУДУТ!!!! это для конченных 73% которых надо бы повесить на фонарных столбах.. вот еще одну палочку нам засунул Земоника без вазелину..... тарифы....
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а с наградными от захарченка, можно охранять порядок?
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Типу намагання повисити рейтинг власнику цензора.
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Що кацапику, висіти не хочеш? а прийдеться, списочки Лахтинських ********** пишуться ...
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Тобто АМНІСТІЯ бойовикам та вбивцям !
Ну де ви зелєбоби ? Аплодуйте своїй команді !
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Та вже переважно на Майдані аплодуємо, але не владі. Сумно це, ідея виглядала красиво, майже як "Завершити АТО за тиждень".
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Очередной спидозный дебил подменяющий понятия! И при этом еще избравший Зекоманду,а признаться что обосрался ума и смелости не хватает.
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Обісралося ти бидло своїми спічами рівня народу дамбасу. ПНХ.
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Надо записать все фамилии идиотов от правительства .
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Жирный ,ты это за обдраченцев решил или зеля тебе после передоза с бурятом наплел?
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яременко, мені от вас вже тошно, гнида масковська!!!!
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А може він виводить Україну на майдан? Отак гібридненько
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Цю мерзоту, яку було відсторонено від політикі,за провал роботи в Турції.потрібно негайно лікувати,або посадити у вязницю за зраду. Така мерзота в усіх органах влади .яку створив такий-же мерзотник.
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Вот скажите честно кто , ну кто с... , б.... за них голосовал ?
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Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков после согласования трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе "формулы Штайнмайера" заявил, что шансы на проведение встречи лидеров стран "Нормандской четверки" растут. показала вчора ТБ передача Кремль-Путін
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Зе!фаны, которые ********** пять лет про "матарола и гиви будут в ВР". Похоже ваша мечта потихоньку сбывается. ***** конченые!
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Цирк - это флажок БССР и раздвинутые булки луки и его посполитых перед ****** и руснёй. А гиви и матароле здоровья и удачи в аду.
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Дуже небезпечна заява. В таких ситуаціях, і це показує практика інших збройних конфліктів, зостатися і амнестованимиі можуть бути лише ті, хто не виступав рушійною ( а сліпою) силою цієї агресії, і не замазаний в знущаннях над проукраїнським населенням та бійців ВСУ. Вся решта-це свідомі колаборанти і тут може бути лише а) в Україні для них землі немає б) після слідства понести відповідну кару. Те, що пропонує цей довбаний "слуга" може закінчитися дуже погано. Ця вся антиукраїнська та проросійська наволоч не лише може залишитися у нас а і буде імплементуватися у виконавчу владу і за кілька років все розпочнетьсяч спочатку. ЖОДНОГО прощення явним колаборантам: або за поребрик або в тюрму.

Взагалі цей Яременко робить такі заяви, що потрібно уважно подивитися де він отримує зарплату. Думаю, що в Сбербанку Росії.
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Он идиот вообще конченный? Завтра эти орки будут в Днепре наводить "русский порядок", послезавтра - в Киеве!!! Та лучше вообще отделиться от этой онкологии (пока не поздно), чем запустить орду в Украину. Полный дебилизм предлагаемых бенинцами действий даже из Космоса виден. ЧТО ВЫ, ЗЕМУДАКИ НАДЕЛАЛИ? И куда, блд, спешили?
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Всмысле отделить? Ты сепаратист смотри вычеслят придут
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Бенифис Яременко это что-то! Сейчас грибной сезон, но не растут у нас такие крутые грибы. Наверное аргентинский кокс уже завезли в Верховную Раду.
Даже Шуфрич от зависти сам себе морду набил и мечтает перейти в Зе-команду консультантом Яременко.
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Все найхудшие предсказания уверенно исполняются слугами Коломойского.
В апреле подобное казалось большинству смешным.
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Перспектива саммита в Нормандском формате прояснится после разведения сил в Петровском и Золотом и имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство.Такую позицию Кремля высказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет сегодня пресс-служба российского МИД. - 7 жовтня
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Приплыли, ты им еще УБД пообещай. А че, воевали же!!!
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Тобто, Зе-влада згодна, що "народні попочленці" стануть в Україні "народною міліцією"? Щось живе в мозку у Яременка залишилось?
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Єто бьіло прописано в "Минских соглашениях" , которьіе составлял Порошенко (по его словам), хотя текст явно готовило ведомство Лаврова. Про "народную милицию" из местньіх.
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ну так не подписывайте минские, вы же новый лица, подпишите новый документ
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Богун , сначала надо довести РФ до ситуации , когда Европе и США станет ясно , что Путин не собирается вьіполнять "Минск". Сделать єто можно на саммите в Париже , после чего Украина и предложит смену формата переговоров , которую должньі поддержать ЕС и США. Не так єто просто , но реально . Имхо
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Даун, в минский соглашениях не прописано амнистировать убийц и террористов! Хотя что можно ждать от Земусора.
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Цього утирка хтось зупинить? Чи тре вила брати та йти на Київ?
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Украине необходимо любьім способом вьідавить со своей территории танковую армию , сформированную РФ-ией на Донбассе. Поєтому , без определенньіх компромиссов не обойтись. Политика - искуство возможного .
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А если захотят быть с оружием, то пусть будут с оружием. Народная милиция с РСЗО и танками будет надежно охранять общественный порядок автономного региона Донбасс, - отметил дегенерат
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Хлопцы дорогие, но ведь минские соглашения подписал Порошенко, и там эта вся хрень прописана. Почему у вас виноват Зеленский? Его просто гонят на номер, как загонщики на охоте.
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Нет , сейчас гонят Путина в Париж ! А , насчет "Минска" , вьі правьі.
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После вчерашнего Майдана власть наложила в штаны и уже не рада, что связалась с «формулой Штайнмайера» - мнение Октябрь 7, 2019Без рубрикиКомментарии

Надеюсь, что эти протесты будут холодным душем для Банковой и выведут Зеленского из состояния, что можно творить любую х@йню, считая, что его обожает большинство и это даёт индульгенцию на х@йню.
Ух, ты! Вот здорово! А Разумков-то - голова! Ой, голова! Далеко пойдет парень Действительно, ведь надо всем вместе собраться на Майдане, обняться, простить друг другу все обиды и написать новый закон о специальном статусе ЛДНР, с учетом формулы Штайнмайера.
Такие саркастические оценки высказал сегодня политический и экономический эксперт Андрей Головачев, реагируя на вчерашнее заявление спикера Дмитрия Разумкова о том, что новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться вместе с общественностью.
И С14 писать будет, и «Национальные дружины» вставят свои замечания, и Правый сектор подаст свои предложения, и ЖД платформа «За життя» напомнит о требованиях Путина, и беженцы примут участие, и ветераны АТО, и Ахметов с Коломойским скромно попросят учесть их интересы. И только офис Президента и ВР, как сказал Разумов, не будут принимать участие в подготовке нового Закона. Нет им доверия!
И все будет учтено и гармонизировано в едином Законе о новом статусе ЛДНР, ибо весь народ писал его.
И принесут лучшие представители народа этот Закон в ВР и скажут депутатам:
» Голосуйте, слуги народные, не глядя, потому как Великий этот Закон разработала вся нация. И каждая кухарка смогла принять участие в его написании.»
И проголосуют депутаты народные единогласно, не глядя, единую волю нации.
И возрадуется от счастья ЛДНР, и возликует Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и прослезится старик Штайнмайер, и обнимутся Меркель с Макроном и даже Байден с Трампом. И выборы в ЛДНР пройдут в соответствии с этим Законом, и Ляшко будет баллотироваться там, и Тягныбок, и любой другой достойник, и возвратятся в лоно Украины-матери наши браться несмышленые. И будут прощены все те, кому Закон это позволит, и покараны все те, кого Закон обяжет покарать. И запанует на нашей земле любовь и братство. Тут и сказке конец!
Ну, если серьезно, то после вчерашнего митинга власть явно наложила в штаны и, наверное, уже не рада, что связалась с этой формулой Штайнмайера. Если ее не начать реализовывать, то с России с вероятностью 99% снимут санкции и про Украину забудут. А если принять, то надо быть готовым к разгону массовых беспорядков. Но Зеленский к этому совершенно не готов психологически.
Прогноз прежний: закончит плачевно и досрочно.
- Зеленский рискует сделать фатальную ошибку и закончить как Порошенко или Янукович
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А такое мнение огласил накануне вечером на эту же тему политолог Юрий Романенко:
«Я надеюсь, что эти протесты будут холодным душем для Банковой и выведут Зеленского из состояния, что можно творить любую х@йню, считая, что его обожает большинство и это даёт индульгенцию на х@йню.
- «Слуга, выходи - народ пришел!»: на Майдане собралась многотысячная протестная акция. Видео и фоторепортаж
Нет, промежуток между обожанием и ненавистью в Украине часто отделяет пара больших ошибок. И у Зеленского этот лимит близок к исчерпанию.

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Поэтому Зеленскому пора ускоряться настолько, чтобы овладеть масштабом проблематики и перестать опираться на идиотов, которым он доверяет, но которые как идиоты создают и ширят вал проблем«.
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Справа у тому що ЗЕботи вважають цей сайт своєю біблією.
І раптово отаке...
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Вован заделился наркотой со всей своей кодлой? Если нет, то они просто дауны.
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бородатое мудло почувствовало себя МакЛаудом ?
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Это как из фашистов в 45м сделать коммунистов
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"Это проблема России и этих людей Источник: https://censor.net.ua/n3152428

Воно реально йо..нуте.
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Весьма странное, а вернее пространное заявление....Однако по моему мнению, ничего не получится от этих разведений, "мирных" планов и как итога реинтеграции Донбасса в Украину (по крайней мере ближайшие годы), потому как нет никаких четких планов, как это делать, нет желания росийской федерации, большинства жителей оккупированных территорий, которые за эти 5 лет опутинились до безобразия, которые ненавидят Украину...думаю нынешние формальные шаги Зеленского в этом направлении видимость действия, что бы потом можно было сказать, ну вы же видели, мы сделали всё что смогли...в итоге будет стена с Донбассом и Крымом до лучших времён, но к этим лучшим временам нужно усиленно готовится....
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Це хотєлки пана Яременко.А його хотєлки це лише його хотєлки.
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Я думаю что Гордон,который в принципе всегда сдержанный и спокойный,с такой эмоцией у Шустера заявил,что надо забором отгородиться от лынырыдыныры и жить дальше,а они пусть сами решают как и с кем им быть.Уверенна,что Гордон знает что-то конкретно говнючее ,раз он такое сказал
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Да это мнение большинства адекватных людей, а не только Гордона. Обычная логика
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В смысле "решат остаться"- понять и простить? Типа, если сдал оружие - всё, тебя ждут дома?! Меня этот Яременко бесит уже, #издабол.
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Так понимаю, что этого яременко выпускают только тогда, когда надо сказануть несусветную ересь, а другие стесняются...
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