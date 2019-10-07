 Вирішать залишитися без зброї - нехай залишаються, - Яременко про місцевих бойовиків, які воювали проти України на Донбасі

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
"Місцеве населення, громадяни України зможуть мати право участі в роботі певних правоохоронних структур. І логічно, що в них буде передбачена для цього зброя. Але там не має бути жодних формувань, які непідконтрольні, непідзвітні і не під командуванням української влади", - заявив нардеп.
Відповідаючи на запитання, що робити з місцевими, донбаськими найманцями, які воювали на боці агресора, Яременко відповів: "Це проблема Росії і цих людей".
"Захочуть вийти разом з виведенням російського озброєння, командних структур і т. д. – хай виходять. Вирішать залишитися в ОРДЛО без зброї – нехай залишаються", - зазначив Яременко.
Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не лише на контрольованій території, але й на окупованому Донбасі.
Ну де ви зелєбоби ? Аплодуйте своїй команді !
Взагалі цей Яременко робить такі заяви, що потрібно уважно подивитися де він отримує зарплату. Думаю, що в Сбербанку Росії.
Даже Шуфрич от зависти сам себе морду набил и мечтает перейти в Зе-команду консультантом Яременко.
В апреле подобное казалось большинству смешным.
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Надеюсь, что эти протесты будут холодным душем для Банковой и выведут Зеленского из состояния, что можно творить любую х@йню, считая, что его обожает большинство и это даёт индульгенцию на х@йню.
Ух, ты! Вот здорово! А Разумков-то - голова! Ой, голова! Далеко пойдет парень Действительно, ведь надо всем вместе собраться на Майдане, обняться, простить друг другу все обиды и написать новый закон о специальном статусе ЛДНР, с учетом формулы Штайнмайера.
Такие саркастические оценки высказал сегодня политический и экономический эксперт Андрей Головачев, реагируя на вчерашнее заявление спикера Дмитрия Разумкова о том, что новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться вместе с общественностью.
И С14 писать будет, и «Национальные дружины» вставят свои замечания, и Правый сектор подаст свои предложения, и ЖД платформа «За життя» напомнит о требованиях Путина, и беженцы примут участие, и ветераны АТО, и Ахметов с Коломойским скромно попросят учесть их интересы. И только офис Президента и ВР, как сказал Разумов, не будут принимать участие в подготовке нового Закона. Нет им доверия!
И все будет учтено и гармонизировано в едином Законе о новом статусе ЛДНР, ибо весь народ писал его.
И принесут лучшие представители народа этот Закон в ВР и скажут депутатам:
» Голосуйте, слуги народные, не глядя, потому как Великий этот Закон разработала вся нация. И каждая кухарка смогла принять участие в его написании.»
И проголосуют депутаты народные единогласно, не глядя, единую волю нации.
И возрадуется от счастья ЛДНР, и возликует Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и прослезится старик Штайнмайер, и обнимутся Меркель с Макроном и даже Байден с Трампом. И выборы в ЛДНР пройдут в соответствии с этим Законом, и Ляшко будет баллотироваться там, и Тягныбок, и любой другой достойник, и возвратятся в лоно Украины-матери наши браться несмышленые. И будут прощены все те, кому Закон это позволит, и покараны все те, кого Закон обяжет покарать. И запанует на нашей земле любовь и братство. Тут и сказке конец!
Ну, если серьезно, то после вчерашнего митинга власть явно наложила в штаны и, наверное, уже не рада, что связалась с этой формулой Штайнмайера. Если ее не начать реализовывать, то с России с вероятностью 99% снимут санкции и про Украину забудут. А если принять, то надо быть готовым к разгону массовых беспорядков. Но Зеленский к этому совершенно не готов психологически.
Прогноз прежний: закончит плачевно и досрочно.
- Зеленский рискует сделать фатальную ошибку и закончить как Порошенко или Янукович
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А такое мнение огласил накануне вечером на эту же тему политолог Юрий Романенко:
«Я надеюсь, что эти протесты будут холодным душем для Банковой и выведут Зеленского из состояния, что можно творить любую х@йню, считая, что его обожает большинство и это даёт индульгенцию на х@йню.
- «Слуга, выходи - народ пришел!»: на Майдане собралась многотысячная протестная акция. Видео и фоторепортаж
Нет, промежуток между обожанием и ненавистью в Украине часто отделяет пара больших ошибок. И у Зеленского этот лимит близок к исчерпанию.
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Поэтому Зеленскому пора ускоряться настолько, чтобы овладеть масштабом проблематики и перестать опираться на идиотов, которым он доверяет, но которые как идиоты создают и ширят вал проблем«.
І раптово отаке...
Воно реально йо..нуте.