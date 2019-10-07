 Вирішать залишитися без зброї - нехай залишаються, - Яременко про місцевих бойовиків, які воювали проти України на Донбасі

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеве населення, громадяни України зможуть мати право участі в роботі певних правоохоронних структур. І логічно, що в них буде передбачена для цього зброя. Але там не має бути жодних формувань, які непідконтрольні, непідзвітні і не під командуванням української влади", - заявив нардеп.

Відповідаючи на запитання, що робити з місцевими, донбаськими найманцями, які воювали на боці агресора, Яременко відповів: "Це проблема Росії і цих людей".

"Захочуть вийти разом з виведенням російського озброєння, командних структур і т. д. – хай виходять. Вирішать залишитися в ОРДЛО без зброї – нехай залишаються", - зазначив Яременко.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не лише на контрольованій території, але й на окупованому Донбасі.

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