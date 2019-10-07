 Яременко про вигоду проведення виборів на Донбасі: Отримаємо хоч якихось "терпимих" представників для діалогу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.
Яременко вважає, що за всієї складності проведення виборів після деокупації, це має логіку.
"Навіть якщо ми не визнаємо результатів виборів, ми зрозуміємо, наскільки представницькою є місцева влада. Це розкриє певне поле гри для України", - сказав він.
Глава Комітету вважає, що так Україна зможе отримати своїх представників в ОРДЛО.
"Ми отримаємо хоча б якихось представників, до яких ми зможемо ставитися хоч трошки (довга пауза. - Ред.) терпимо, і з якими ми зможемо дозволити собі якісь форми діалогу. На відміну від тих московських призначенців, яких нам підсовують сьогодні як "лідерів" ДНР/ЛНР", - зазначив він.
Яременко припустив, що підсумки виборів внаслідок втручання Москви для України взагалі жодного значення не матимуть.
"Може бути, підсумки виборів внаслідок втручання Москви для нас взагалі жодного значення не матимуть. А, можливо, ми отримаємо якісь органи місцевої влади, з якими зможемо обговорювати побутові питання, на кшталт ремонту комунікацій тощо. А на сьогодні будь-який контакт з представниками т. зв. "ДНР/ЛНР" створює для нас величезні політичні труднощі", - додав він.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованій території Донецької та Луганської областей не будуть проводитися, поки там перебуватимуть військові РФ.
Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.
Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.
https://www.youtube.com/watch?v=47DSSPhTGEg
Швондер ("Собачье сердце")
Ну скажите же кто нибудь этому идиоту с бородой, что при ЛЮБЫХ выборах в ОРДЛО они выберут вату ватную.
Какая, мать-пермать, "поле игры"?????
У всіх державах вибори влаштовують через Декілька років !
Що в Німеччині були вибори в 1945 році ?? Що нам ці зебіли хочуть ВПАРИТИ !!
Пытаясь как можно скорее провести политические решения о выборах, форме управления, и прочем, Зеленский и К тщательно увиливают от реально серьезных вопросов по "возвращению" Донбасса.
За время российской оккупации Донбасса на оккупированных территориях было демонтировано и вывезено в РФ оборудование 16 заводов и научно-производственных комплексов, в том числе и завод "Топаз" производящий конструкционные элементы уникальной РЛС "Кольчуга", демонтировано и вывезено в РФ оборудование завода по выращиванию искусственных кристаллов и другие уникальные производства.
Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Так же в Россию было вывезено хранилище редкоземельных металлов общим весом 1689,32 кг общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.
За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Стоимость даже определить сложно.
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов.
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.
Отсутствие реакции официальной власти на данные факты, упорное нежелание обсуждать их наличие, с точки зрения Законов Украины есть пособничество расхищению государственной и частной собственности совершенное сговором группы лиц.
Будете дальше молчать гражданин Зеленский? Хорошо. Когда нибудь, обязательно, эти же вопросы вам поставят следователи прокуратуры. И за такое амнистии нет.
И всем гражданам Украины, не зависимо от политических симпатий. За всю эту дурость творимую Зеленским и К платить придется вам, из вашего кармана, вам и вашим детям.
Людей там давно нет.
Выборы - не раньше чем через 20 лет после освобождения Донбасса.