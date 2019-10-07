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 Політика України
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 Яременко про вигоду проведення виборів на Донбасі: Отримаємо хоч якихось "терпимих" представників для діалогу

Навіть якщо Україна не визнає результатів виборів на Донбасі, ми зрозуміємо, наскільки представницькою є місцева влада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

Яременко вважає, що за всієї складності проведення виборів після деокупації, це має логіку.

"Навіть якщо ми не визнаємо результатів виборів, ми зрозуміємо, наскільки представницькою є місцева влада. Це розкриє певне поле гри для України", - сказав він.

Глава Комітету вважає, що так Україна зможе отримати своїх представників в ОРДЛО.

"Ми отримаємо хоча б якихось представників, до яких ми зможемо ставитися хоч трошки (довга пауза. - Ред.) терпимо, і з якими ми зможемо дозволити собі якісь форми діалогу. На відміну від тих московських призначенців, яких нам підсовують сьогодні як "лідерів" ДНР/ЛНР", - зазначив він.

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Яременко припустив, що підсумки виборів внаслідок втручання Москви для України взагалі жодного значення не матимуть.

"Може бути, підсумки виборів внаслідок втручання Москви для нас взагалі жодного значення не матимуть. А, можливо, ми отримаємо якісь органи місцевої влади, з якими зможемо обговорювати побутові питання, на кшталт ремонту комунікацій тощо. А на сьогодні будь-який контакт з представниками т. зв. "ДНР/ЛНР" створює для нас величезні політичні труднощі", - додав він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованій території Донецької та Луганської областей не будуть проводитися, поки там перебуватимуть військові РФ.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152424
 
 
 Топ коментарі
 
кто-нибудь, пристрелите этого говорливого сына Йети!.. реально задолбал нести тупую пургу!..
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Тварь Зеленая впаривает пиплу,готовит почву и готовит до сдачи,это своим 73% можеш впаривать мы за мир а порхоботы хотят мол войны уже немного начали прозревать впши 73%,вернее уже не будет этих 73% и близько уже сейчас
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Яременко даже не понимает, что после шести лет войны гражданам подобную лапшу на уши не повесишь....
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Все більше та більше перконуюсь, що цей Яременко або повний дебіл, або інструкції йому видає Сурков.
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"Слуги народу"- паталогічні брехуни- маніпулятори. Вони розважаються, знищуючи життя людей, в нашому випадку, державу, і отримуючи з цього зиск і задоволення.
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"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины" - В УКРАИНЕ СОЗДАЛИ МОБИЛЬНУЮ ИГРУ С ЗЕЛЕНСКИМ И ДРУГИМИ ТОП-ЧИНОВНИКАМИ - если хотите играть, от этого никому вреда не будет.
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А уж как вы за Украину играете на поле - я в воскресенье,в 12 часов сам бачив!)))
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Отправьте адептов"формулы" туда-в оккупированную часть страны,пусть прочувствуют всю прелесть русского мира.
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Это какой-то позор...

Швондер ("Собачье сердце")
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І знову ті вибори пхають, стопудово мають намір провести, тільки не знають як ще цей маразм народу подати
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Яременко, уже всё сказал, *мы ,власть, принимаем решение, А вам, лохам, выполнять, Незалежности по х*й,0 Главное бизнес, Кто этого не прочитал у власти, между их петляния, он , лох
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ГОсподи!
Ну скажите же кто нибудь этому идиоту с бородой, что при ЛЮБЫХ выборах в ОРДЛО они выберут вату ватную.
Какая, мать-пермать, "поле игры"?????
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Як взгалі можуть бути вибори ЗРАЗУ Ж після деокупації ???
У всіх державах вибори влаштовують через Декілька років !
Що в Німеччині були вибори в 1945 році ?? Що нам ці зебіли хочуть ВПАРИТИ !!
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О чем молчит Зеленский ? Кто заплатит за Донбасс ?

Пытаясь как можно скорее провести политические решения о выборах, форме управления, и прочем, Зеленский и К тщательно увиливают от реально серьезных вопросов по "возвращению" Донбасса.
За время российской оккупации Донбасса на оккупированных территориях было демонтировано и вывезено в РФ оборудование 16 заводов и научно-производственных комплексов, в том числе и завод "Топаз" производящий конструкционные элементы уникальной РЛС "Кольчуга", демонтировано и вывезено в РФ оборудование завода по выращиванию искусственных кристаллов и другие уникальные производства.
Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Так же в Россию было вывезено хранилище редкоземельных металлов общим весом 1689,32 кг общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.

При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.

За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Стоимость даже определить сложно.
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов.
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.
Отсутствие реакции официальной власти на данные факты, упорное нежелание обсуждать их наличие, с точки зрения Законов Украины есть пособничество расхищению государственной и частной собственности совершенное сговором группы лиц.
Будете дальше молчать гражданин Зеленский? Хорошо. Когда нибудь, обязательно, эти же вопросы вам поставят следователи прокуратуры. И за такое амнистии нет.
И всем гражданам Украины, не зависимо от политических симпатий. За всю эту дурость творимую Зеленским и К платить придется вам, из вашего кармана, вам и вашим детям.
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Боже, що це воно несе??? Які експерименти воно хоче провести??? Це країна Україна, а не лабораторія!!!
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Нахрена Украине нужны их,бл.дь,бытовые вопросы????
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яке в сраку "полє ігри"? Шахматісти хренові. До вас ще не дойшло, що ви граєте покер? Попередніх шахматною дошкою вже отмудохали. Вам тіпа було мало і тепер ще ви хочете по мордасам получити. Ну нічого не вчитеся, мамкині стратеги.м
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Що вам ще треба, щоб переконатись, що до влади прийшли зрадники? Щоб оце бородате чмо зробило собі на лобі татуїровку в вигляді двоголової куриці?
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Какие выборы в обезьяннике ?
Людей там давно нет.
Выборы - не раньше чем через 20 лет после освобождения Донбасса.
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Какие еще выборы??? Там 101% будет за плотницкого или кто там сейчас.. Даже трижды украинец находящийся на той территории будет голосовать за плотницкого. Просто потому, что ему перед выборами популярно объяснят, что власть точно будет знать кто за кого голосовал и "только попробуй голосни не за того кого надо". Под страхом подвалов люди проголосуют даже за путина.
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И этот бред "Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины...Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (долгая пауза. - Ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", несёт профессиональный дипломат
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Головне завдання влади - це легімітизація бойовиків. На самі вибори їм наплювати. Ясно, що на Донбасі виберуть агентів Росії. Після цього ми будемо відновлювати Донбас та платити їм соціалку з власної кишені. Треба негайно прибирати Зеленського від влади інакше Україні кінець.
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Ми отримаємо ще додаткових громадян РФ= зрадників , які люто ненавидять все українське + додатково ще й потенційних виборців медведчука , який буде балотуватися в президенти + вони додадуть % і його партії в парламенті ! Бо я не чую що на певний період часу ці мешканці ОРДЛО повинні так і залишитись в статусі " Мешканець України" без Права Обирати Всеукраїнську Владу ! А не чую саме тому , що тих кого поставили керувати Державою поняття ЗЕленого не мають про Вічні Закони Державотворення і тому всі ці Закони порушені . РФ не що аплодує , а спокійно чекає коли пропливе ТРУП...
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Яременко про вигоду проведення виборів на Донбасі: Отримаємо хоч якихось "терпимих" представників для діалогу - Цензор.НЕТ 3088типа,"услышьте донбасс"?типа,мокшане не при чем,да? Яременко про вигоду проведення виборів на Донбасі: Отримаємо хоч якихось "терпимих" представників для діалогу - Цензор.НЕТ 3088
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