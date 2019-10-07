 Проведення виборів на Донбасі розкриє певне поле гри для України, - Яременко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

Яременко вважає, що за всієї складності проведення виборів після деокупації, це має логіку.

"Навіть якщо ми не визнаємо результатів виборів, ми зрозуміємо, наскільки представницькою є місцева влада. Це розкриє певне поле гри для України", - сказав він.

Глава Комітету вважає, що так Україна зможе отримати своїх представників в ОРДЛО.

"Ми отримаємо хоча б якихось представників, до яких ми зможемо ставитися хоч трошки (довга пауза. - Ред.) терпимо, і з якими ми зможемо дозволити собі якісь форми діалогу. На відміну від тих московських призначенців, яких нам підсовують сьогодні як "лідерів" ДНР/ЛНР", - зазначив він.

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Яременко припустив, що підсумки виборів внаслідок втручання Москви для України взагалі жодного значення не матимуть.

"Може бути, підсумки виборів внаслідок втручання Москви для нас взагалі жодного значення не матимуть. А, можливо, ми отримаємо якісь органи місцевої влади, з якими зможемо обговорювати побутові питання, на кшталт ремонту комунікацій тощо. А на сьогодні будь-який контакт з представниками т. зв. "ДНР/ЛНР" створює для нас величезні політичні труднощі", - додав він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованій території Донецької та Луганської областей не будуть проводитися, поки там перебуватимуть військові РФ.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.