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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Донбас (13222) Пристайко (184) 93 окрема механізована бригада (53) Формула Штайнмаєра (75)

 Комбат 93-ї бригади Плахотник: "Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кров'ю чотирьох моїх бійців"

Основна проблема розведення сторін на окремих ділянках на Донбасі, на думку комбата 93-ї бригади Сергія Плахотника, в тому, що українські воїни залишатимуть свої позиції, а найманці РФ імітуватимуть відхід.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав комбат 93-ї бригади Сергій Плахотник, передає Цензор.НЕТ.

"Лапоть, карту купи! А я тим часом куплю за ящик горілки квиток у перший ряд, щоб подивитись, як представники влади відвідають Петровське, а Президент гарантуватиме безпеку його мешканців. Хіба що влада сепарська. Покажіть хто-небудь на карті, що від Петровського до наших позицій від 1,5 до 3 км. Кров'ю тільки моїх чотирьох хлопців та потом декількох батальйонів будувались ті позиції. Та основна проблема у тому, що ми залишатимемо свої позиції, а сепари імітуватимуть відхід з нікому непотрібної Вікторівки і відійдуть саме на Петровське. І на предмет настроїв мешканців цього села та сусідньої Стили ілюзій не може бути. Передайте Пристайку: його вже нає&@ли", - розповів Плахотник.

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Комбат 93-ї бригади Плахотник: Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кровю чотирьох моїх бійців 01
Комбат 93-ї бригади Плахотник: Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кровю чотирьох моїх бійців 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152422
 
   
 Топ коментарі
 
Зараз ідійоти почнуть йому писати : " с акопа пішеш? Ваєнкамат там! І т.д."
Втомлені, починайте ...
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Так и так каждый день наши парни умирают, а новости, что зашкварили сипаров к примеру управляемой ракетой или расфигачили блиндаж нету. Помните как при Порошенко почти каждый день Штирлиц выкладывал видосик как вату жарят? Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов" - Цензор.НЕТ 315
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Будем надеяться, что предателям, если таковые есть у власти, не удастся на этот раз смыться. и судить этих "слуг народа" будет не гуманный суд, а народ, быстро и справедливо Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов" - Цензор.НЕТ 2421
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злидень кацапський, такі опариши як ти, лише огиду можуть викликати а не "істерику".
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Тогда подотри себе сопли и жри опарыши, рошеновский пригожинец, с автопереводом наперевес.
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Я халявы не раздаю, так что большинство хлебальничком зря щелкает, ему даже рошенок не перепадет...
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Та який з нього "Верховний главнокомандующий"? Не смішіть, бо це вже не смішно. а страшно. Воно не годиться, навіть, в камердинери.
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закрий краще ти свій малАросский хлєбальнік.
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Да вы эстет батенька... И не подумаешь, шо такая московская тролляра образованная. Аж страшно...
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не сци, українці таких як ти опаришів чавлять, а не лякають.
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Да я и не сцу..., я какаю... прямо тебе в рот, рошенка троллячья.
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Як казали хлопці, в дитинстві, з нашого села, на Харківщині: "Що я бачу??? - Писту собачу!!!"
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Пороотсоси, залийтися слюною свого крадуна навіки. Або ж залийте нею один одного. Від неї ж і знеструмитесь.
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Видел ролик на ютубе давно, что Зеленский жил в Москве и он жил в одном доме с Медведевым. Может такое быть, что русские его завербовали???
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Може, особливо, коли спіймали з великою кількістю кокаїну альбо зняли відео, де він займається якимись "нетрадиційними практиками". В таких домах ще за совєтьским часом були прослушки, а тепер стоять приховані камери.
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Передайте Плахотнику, что нае...ли его. Где был его праведный гнев, когда Петро уложил сотни бойцов под Иловайском и Дебальцево? Торгуют собой не только петухи с Майдана, но и кое-кто в зоне АТО
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Тишина в ответ... Молчат рошеновские и путинские тролли....
План Путина на срачь в Украине начинает работать. Ради этого и затеяли мацковиты всю эту возню с планом Штанмайера. Опора была сделана на продажно Петруху и нацжен, которые тоже непонятно кому служат.
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Чомзебільне, піди і повтори все це в окоп йому - знаток військово-диванний! А взагалі-то вали НХ із України, зесєпар!
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более того..Дебальцево по Минску - наше... может пусть протестующие заберут свое??
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кіпіт ваш "разум возмущьонний", так же ж, нульовка?))
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Никто никого не нае ывал
Просто к власти в Украине пробралась фсбшная агентура
И ее нужно физически ликвидировать
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начать нужно с тебя, гнида..."ликвидатор" х@ев.
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Вряд ли Пристайко не*бали. Скорее ему ***** хорошо заплатил как и Зеленскому. И дурак такой как Зеленский понимает что то что он делает ето измена.
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Здаеца мне, что заплатили Пороху и нацженам, разгоняющим зраду. План Путина начал работать.
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Офіс зє-шмарклі й кабмін переноситься у Золоте й тоді здійснити відвід військ... Думаю приміщень (бліндажів, окопів) там достатньо для всієї цієї коМанди кловунів... Можна навіть генератор залишити, для зарядки айфонів... Якщо вова гадає, що це жарт,(лєночка казала, що шмаркля всі жарти про себе читає) то я винен заявити, що це не жарт, а щиросердне побажання й моя умова відводу армії... Думаю більшість українців теж так вважають...
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А давайте отправим туда жить личинок Зе и Пристайко вместе с женами. Проверим, как будет соблюдаться разведение.
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В Илловайск нужно было отправлять личинок Пятрухи с Маринкою. А потом в Дебальцево...
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ИЛовайск, одно "л", лахта г*вняная.

ОДНО "Л".

Вы, суки безграмотные, на счет "раз" вычисляетесь с ваими "ГоЛЛандскими высотами" и "ИЛЛовайском".
тварь российская
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Комбат, приказы нужно выполнять, а не обсуждать. Банда, плеать, какая-то, а не армия. Народ выбрал Президента (Верховного Главнокомандующего), значица стал по стойке смирно, закрыл свой хлебальник и вперед выполнять.
Еплище свое нужно было открывать после Илловайска и Дебальцево. Ты пасатри, какие принципиальные стали, гавнюки рошеновские....
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Такое ощущение, что рошеновские и путинские тролли объединились и засрали всю ветку.
На одно общее дело работают, курвы.
И комбаты бестолковые поддакивают, вместе с продажными нацженами.

При Сталине он бы передал привет Наркому Иностранных Дел Вячеславу Молотову...
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Пошел на сру.ру, "ИЛЛовайск" с лахты.
Мало того, что вы уголовники и убийцы, но вы еще и двоечники.
в родные пенаты.
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