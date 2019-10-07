 Комбат 93-ї бригади Плахотник: "Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кров'ю чотирьох моїх бійців"

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав комбат 93-ї бригади Сергій Плахотник, передає Цензор.НЕТ.
"Лапоть, карту купи! А я тим часом куплю за ящик горілки квиток у перший ряд, щоб подивитись, як представники влади відвідають Петровське, а Президент гарантуватиме безпеку його мешканців. Хіба що влада сепарська. Покажіть хто-небудь на карті, що від Петровського до наших позицій від 1,5 до 3 км. Кров'ю тільки моїх чотирьох хлопців та потом декількох батальйонів будувались ті позиції. Та основна проблема у тому, що ми залишатимемо свої позиції, а сепари імітуватимуть відхід з нікому непотрібної Вікторівки і відійдуть саме на Петровське. І на предмет настроїв мешканців цього села та сусідньої Стили ілюзій не може бути. Передайте Пристайку: його вже нає&@ли", - розповів Плахотник.
План Путина на срачь в Украине начинает работать. Ради этого и затеяли мацковиты всю эту возню с планом Штанмайера. Опора была сделана на продажно Петруху и нацжен, которые тоже непонятно кому служат.
Просто к власти в Украине пробралась фсбшная агентура
И ее нужно физически ликвидировать
ОДНО "Л".
Вы, суки безграмотные, на счет "раз" вычисляетесь с ваими "ГоЛЛандскими высотами" и "ИЛЛовайском".
тварь российская
Еплище свое нужно было открывать после Илловайска и Дебальцево. Ты пасатри, какие принципиальные стали, гавнюки рошеновские....
На одно общее дело работают, курвы.
И комбаты бестолковые поддакивают, вместе с продажными нацженами.
При Сталине он бы передал привет Наркому Иностранных Дел Вячеславу Молотову...
Мало того, что вы уголовники и убийцы, но вы еще и двоечники.
в родные пенаты.