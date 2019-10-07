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Все про:пожежа (1828) смерть (3566) ДСНС (2099) вода (290)

 Упродовж тижня під час пожеж в Україні загинуло 17 людей, на водних об'єктах - 9, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 31.09 по 06.10 під час пожеж в Україні загинуло 17 людей, на водних об'єктах - 9.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня сталося 3 надзвичайні ситуації, в результаті яких загинули 5 осіб, постраждали 66 осіб.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 547 надзвичайних подій. Унаслідок заходів, вжитих співробітниками ДСНС, врятовані 52 людини.

Ліквідовано 1 тис. 129 пожеж, врятовано на пожежах 43 людини і не допущено знищення вогнем 360 будинків і 32 од. техніки. На пожежах загинуло 17 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 56 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 298 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 412 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 9 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152420
 
 
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Ви думаєте вона не знає, що Кyiv, а не Kiev? Вона це свідомо пише, тому що ця влада не проукраїнська.

https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1180828360752193536

В течение недели во время пожаров в Украине погибли 17 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9207
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Давайте зробимо мразоту @IuliiaMendel відомою. певне пише спеціально так,щоб господарі в Кремлі розуміли. а це до речі прес секретар президента.

Цькування, булінг і харасмент виглядає так

В течение недели во время пожаров в Украине погибли 17 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4640
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Потрібно просто заборонити вогонь та відвести людей від легкозаймистих матеріалів.
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