 Тепер Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмаєра без певних наслідків, - Яременко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.
За його словами, прийнята Леонідом Кучмою в Мінську "формула Штайнмаєра" тепер несе для України певні політичні зобов'язання.
"Ми тепер без певних наслідків не зможемо відмовитися від своїх слів", - сказав депутат.
Він зазначив, що лист Кучми Спеціальному представникові голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартіну Сайдіку не є зобов'язуючим, він показує певну позицію.
"І якщо ми країна, яка себе поважає, то ми маємо її дотримуватися. Щось подібне вже зафіксовано в Мінських домовленостях. І самі Мінські домовленості, хоча з моєї точки зору і не є міжнародним договором, але політично вони для нас зобов'язуючі", - підкреслив Яременко.
Так, у преамбулі до двох абзаців самої формули йдеться про її імплементацію в українське законодавство. За словами нардепа, формулювання в законі має відображати суть узгодженої "формули Штайнмаєра", але не зобов'язана бути дослівною.
"Окремі слова можна правити, суть – ні. Адже це матиме наслідки не тільки у вигляді реакції Росії та продовження війни, а викличе і реакцію Заходу…Повторюся: якщо ми позиціонуємо себе як серйозні міжнародні гравці, які не просто звинувачують Росію в тому, що вона не дотримує свого слова, а ще й самі дотримуються даного нами слова, то ми не можемо запропонувати редакцію, яка змінювала б суть домовленості", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Друзья, я долго ковырялся в бложиках псевдо-украинских российских пропагандистов и постиг дзен!
По их мнению, формула Штанмайера очень плохая, потому что ее подписал плохой Порошенко, но хороший Зеленский обязан ее реализовать в полном объеме, потому что таков хитрый план имени Ссаны4'а.
План состоит из трех этапов.
На этапе А необходимо отвести ВСУ на административные границы Донецкой и Луганской областей и ждать встречи с Путином. Если Путин не придет на встречу, а вместо него боевые буряты внезапно окажутся на административных границах областей во всеоружии (но ведь это же невозможно по определению, бггг), то необходимо переходить к этапу В.
На этапе В необходимо отвести ВСУ за Днепр (желательно за Карпаты) и дать Путину 1 год, чтобы он наконец пришел на встречу. Если он и за 1 год не придет на встречу, то надо переходить к этапу С.
На этапе С следует прекратить отводить ВСУ (а куда их уже отводить-то?) и сказать жителям оккупированной Украины - переезжайте к нам в Закарпатскую область, или оставайтесь там в оккупации, и построить стену между оккупированной и неоккупированной частями Украины (тем более, что Карпаты - это естественное препятствие для ВС РФ).
А чтобы хихлы-малороссы за год не врубились, жилой офис преZEдента (сокращенно ЖОПА) вводит цензуру в СМИ: 2 жовтня в офісі президента зібрали редакторів українських медіа. Це був оффрекорд - не для запису
То, може послідовними треба бути українцям і звільнити безвідповідальних політиків від відповідальності? Тим більше це, не вперше буде? І надіюсь не в останнє. Якщо людина не здатна впоратися з тяготами представляти народ України то, має бути нормальним її перехід на менш відповідальну роботу. Наприклад: вирощувати капусту чи курей.
Если следовать логике этого скота то Украина от новоросии не сможет отказаться
гнать их надо в Ростов
Но ******* с подачи Роиси похерила все обязательства кацапов по Минским и оставила только обязательства Украины.
Т.е. по сути трахать за невыполнение теперь будут только Украину, а Роися в новой версии вобще не при делах.
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З такими політиками ми далеко не заїдемо. Вірніше заЇдемо. Особливо з Росією. До Сибіру. Росія підписує те, що "являются международным договором" а потім ложить на це болт, всі "очень обеспокоени" а Росія має тих всіх в сраці і виграє. Якщо ти з шулером грає чесно, то краще відразу віддати всі гроші. Буде економія на часі.
и тн питор "яременко" очелом это прочувствовал..
Видит зрада в зраде зрада,
Сунул зрада в зраду зраду,
Зрада-зрада-зрада-зрада.
А теперь устроим конкурс кто быстрее проговорит скороговорку.
2.Україна міняє свою конституцію, що й хотіло ху-ло.
3.Україна приймає в своє лоно розойбаний домбас з ватними орками ,який буде годувати і відбудовувати за свій рахунок, ніяких контрибуцій і притензій до агресора.
4. Про Крим забудьте, хіба що подавайте воду (канал уже чистять - мабудь щось знають).
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Десь по середині - по нашій середині.
«Глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко заявив:
«Україна вже не зможе без наслідків відмовитися від імплементації формули Штайнмаєра. Вона передбачає певні політичні зобов'язання. Якщо Україна себе поважає, вона повинна їх дотримуватись.»
ЯКЩО УКРАЇНА СЕБЕ ПОВАЖАЕ, ВОНА ПОВИННА ВІДМОВИТИСЬ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ФОРМУЛИ ШТАЙНМАЙЕРА!!!»
Так Путина вокруг пальца обвести, как лоха!
Ярємєнко, Порошенко, Зеленській і вся їхня шобла - російські шпигуни. Крапка.
а мы уже сдались и все подписали, самолеты с кацапскими омоном и росгвардией уже садяться в аэропортах, рыпаться не советуем, лучше включите 1+1 сейчас новая серия сватов будет
Це абсолютно логічний кінцевий результат того, що відбувалося на протязі вже майже шестирічного відрізку часу. Такий був план, такими були завдання, до цього наполегливо йшли і, в кінці кінців, прийшли.
Зараз ті, хто все це організовував і реалізовував будуть пафосно розказувати як героїчно вони боролися за те, щоб це ніколи не сталося і нарід визнає їх праведниками і такими, що заслуговують на місце в історії української нації, в якій інших, так виглядає, ніколи і не було.
Думай.ТЕ
зеБільний міністрік еономіки тімоша мілованов, вчитель слуг в Трускавці:
"Меня никогда не интересовала особо Украина…, Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать"
https://youtu.be/bN2XgqEfHmA
з усіх хАхлів-малоросів 73 відсотки вибрали саме смердяче лайно