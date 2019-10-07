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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
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 Тепер Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмаєра без певних наслідків, - Яременко

Україна не зможе без наслідків відмовитися від імплементації так званої формули Штайнмаєра щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

За його словами, прийнята Леонідом Кучмою в Мінську "формула Штайнмаєра" тепер несе для України певні політичні зобов'язання.

"Ми тепер без певних наслідків не зможемо відмовитися від своїх слів", - сказав депутат.

Він зазначив, що лист Кучми Спеціальному представникові голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартіну Сайдіку не є зобов'язуючим, він показує певну позицію.

"І якщо ми країна, яка себе поважає, то ми маємо її дотримуватися. Щось подібне вже зафіксовано в Мінських домовленостях. І самі Мінські домовленості, хоча з моєї точки зору і не є міжнародним договором, але політично вони для нас зобов'язуючі", - підкреслив Яременко.

Також читайте: Захищаючи таким чином життя наших солдатів, ми піддаємо небезпеці життя держави, - Джемілєв про "формулу Штайнмаєра"

Так, у преамбулі до двох абзаців самої формули йдеться про її імплементацію в українське законодавство. За словами нардепа, формулювання в законі має відображати суть узгодженої "формули Штайнмаєра", але не зобов'язана бути дослівною.

"Окремі слова можна правити, суть – ні. Адже це матиме наслідки не тільки у вигляді реакції Росії та продовження війни, а викличе і реакцію Заходу…Повторюся: якщо ми позиціонуємо себе як серйозні міжнародні гравці, які не просто звинувачують Росію в тому, що вона не дотримує свого слова, а ще й самі дотримуються даного нами слова, то ми не можемо запропонувати редакцію, яка змінювала б суть домовленості", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152415
 
   
 Топ коментарі
 
На 22:00 вчора, 19 облрад прийняли відповідні звернення про неприпустимість капітуляції. Кенгурірований гідрант Моніка Зеленскі так ніфіга і не вкурив...
Янукович до такого результату 4 роки наполегливо йшов.
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А чому ви взагалі залізли і втянули всю Україну в це лайно з якого вилізти тепер не можете,хто вам ЗЕлені покидьки дозволяв це робити?
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Так я ж не знал, что они переобуются и начнут за русский мир топить.
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ти не знав, що клован, що заробляє на кацапії не почне за кацапів виступати?
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Но формула правильно называется Путина-Порошенко. Это сейчас её назвал Зеленский Штенмайера, потому что стыдно идти на все хотелки Путина.
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То есть всякие там будапештские меморандумы и договора о дружбах - необязующие документы,а этот вдруг стал обязующим и как всегда в одностороннем порядке - то есть только для нас
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"Фофка всё схвает,главное чтоб со "сватов" и проч.."мыла" регулярно бабло в карман текло.А квартирку то-небось в Крыму на "протом" оставил?!
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Они сами предложили формулу капитуляции и сами ее пропихивают, а довольные этой формулой только русские и боевики.
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Яременко послухай навіть російських ліберастів , які знємо чого коштують їхні лібералізми, коли йде про Україну - Юлія Латиніна . Не думаю що ти розумніший а чи то хитріший
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ВЫ НЕ ПОДСКАЖЕТЕ,ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЭТОТ БОРОВ ЯРЕМЕНКО И ЧТО ОН КУРИТ ??????
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Никаких последствий не будет! Они манипулируют в пользу России! Коломойский им приказал сдать Украину России потому что он уже торговать начал с РФ и уже закупает импорт электричества из России!!! Это предатели все! Всех нафиг!!! Они предали Украину и не имеют больше права возглавлять страну!!! Должны быть выдвинуты обвинение по статье 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Шо воно верзе, консерва московська? Навпаки - у світі поважають тих, хто гордо і сміливо захищає свої інтереси. Поки Зю-команда не обросла силовиками і не запросила сюди пару тисяч мосадівців під виглядом хасидів-паломників, треба гнати її від влади.
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это звучит типо "хахлы вы папали!"
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Все, що потрібно знати про цих покидьків- зЕслуг , це те, що вони ПОСТІЙНО БРЕШУТЬ у вічі. 02.10.19 09:11 "Никто ничего не подписывал", - Яременко о "формуле Штайнмайера". Лише 5 днів ... 07.10.19 08:23 Теперь Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без определенных последствий, - Яременко
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Зєлупа постійно бреше, Мандєль-пєндєль бреше, Богдан, Разумков, Стефанчук, Пристайло-фрістайло - брешуть. Всілякі підЗєлупні речники, ніхто не знає хто вони, та звідки взагалі вони взялися - всі вони слизькі до неподобства, та ******* як один.
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Такие твари, как ты, опустили страну, до слов. И теперь мы не можем отказаться от слова без последствий. А этот урод думал, когда его давал. Я понимаю, что не Моника натворила в Минске. Но и вас за язык никто не тянул....
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Хитрый план ссаны4'а
Друзья, я долго ковырялся в бложиках псевдо-украинских российских пропагандистов и постиг дзен!
По их мнению, формула Штанмайера очень плохая, потому что ее подписал плохой Порошенко, но хороший Зеленский обязан ее реализовать в полном объеме, потому что таков хитрый план имени Ссаны4'а.

План состоит из трех этапов.
На этапе А необходимо отвести ВСУ на административные границы Донецкой и Луганской областей и ждать встречи с Путином. Если Путин не придет на встречу, а вместо него боевые буряты внезапно окажутся на административных границах областей во всеоружии (но ведь это же невозможно по определению, бггг), то необходимо переходить к этапу В.
На этапе В необходимо отвести ВСУ за Днепр (желательно за Карпаты) и дать Путину 1 год, чтобы он наконец пришел на встречу. Если он и за 1 год не придет на встречу, то надо переходить к этапу С.
На этапе С следует прекратить отводить ВСУ (а куда их уже отводить-то?) и сказать жителям оккупированной Украины - переезжайте к нам в Закарпатскую область, или оставайтесь там в оккупации, и построить стену между оккупированной и неоккупированной частями Украины (тем более, что Карпаты - это естественное препятствие для ВС РФ).

А чтобы хихлы-малороссы за год не врубились, жилой офис преZEдента (сокращенно ЖОПА) вводит цензуру в СМИ: 2 жовтня в офісі президента зібрали редакторів українських медіа. Це був оффрекорд - не для запису
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Цього мерзотника,який створив великий скандал, будучи послом в Турції, визнали з політикі,а клоуни підібрали і зробили великим знатоком в міжнародних відношеннях. І так по всіх напрямках --прийли тупі балаболи і гопникі,які приведуть Україну до великої біди. треба терміново повертати Порошенко, бо це великий і хитрий дипломат,якого поважали в світі і з ним рахувались. Без України не вирішувались ніякі питання,а з ціми наперстниками -недоучками ніхто не рахується.
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Здається минулого тижня цей поц тут всім доводив що, нічого страшного не трапилося, а тут вже й про міжнародну відповідальність за підписані документи заговорив.
То, може послідовними треба бути українцям і звільнити безвідповідальних політиків від відповідальності? Тим більше це, не вперше буде? І надіюсь не в останнє. Якщо людина не здатна впоратися з тяготами представляти народ України то, має бути нормальним її перехід на менш відповідальну роботу. Наприклад: вирощувати капусту чи курей.
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Саме так.Ще й розказував у своєму блозі,що мовляв"ніхто,нічого не підписував".Одним словом-тріпло "ЗЕленої шмарклі".
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Коню що трапилось ? Щось у лісі здохло ? Чи вже доходить до голови ?
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Учитывая После определенных переговоров, Зе с теми кто рулит по настоящему Украиной, было решено *сливать воду*А как х*йло сразу крылья расправил, Появилась петиция, опубликовать разговор Пороха и Обамы, Правильно. Но, Это должно быть опубликовано ,с разговорами Зе и х*йла, и Зе и Тампа,
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Моника зеленски и ее компания вместе с зебилами получили и позор и войну
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wo skotina! и какие же последствия
Если следовать логике этого скота то Украина от новоросии не сможет отказаться
гнать их надо в Ростов
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це ж жд дорога и ктото надеется что они чтото полезное нам будут делать
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НЕ СМОЖЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ БУДЕТЕ ВИСЕТЬ С ЗЕ НА ЕЛКАХ
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Если бы ******* следовала той трактовке, которая была и только в комплекте с Минскими, то к ней не было бы никаких претензий.

Но ******* с подачи Роиси похерила все обязательства кацапов по Минским и оставила только обязательства Украины.
Т.е. по сути трахать за невыполнение теперь будут только Украину, а Роися в новой версии вобще не при делах.
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хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - подчеркнул Яременко

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З такими політиками ми далеко не заїдемо. Вірніше заЇдемо. Особливо з Росією. До Сибіру. Росія підписує те, що "являются международным договором" а потім ложить на це болт, всі "очень обеспокоени" а Росія має тих всіх в сраці і виграє. Якщо ти з шулером грає чесно, то краще відразу віддати всі гроші. Буде економія на часі.
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Нова команда яка немає ніякої стратегії ,пішла шляхом капітуляції ї здачі національних інтересів по плану путіна.Але була можливість запропонувати свій план вреголювання конфлікту ,відмовившись від мінських домовленостей, так як їх підписували попередники,але на жаль пішли шляхом ганьби.
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Раша договаривается а потом честно отказывается и никаких последствий, а Украина как всегда всего боится!
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"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал депутат. - а от слов тестя Пинчука мы отказаться можем?
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Так шмаркля ж розповідала у роліку, що хвормула нічого не означає... Знову жарти??? Ви, пляха, дожартуєтесь до смереки, 3,14дари...
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Судить за измену родине этих депутатов.
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Звідки взявся цей дебілоїд? Вони знущаються? Типу " ми наробили ху.ні Україні, але відмовитись від неї Україна уже не може"?!
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Украина может и должна отказаться от таких ******, как яременко, зеленский, богдан и прочей зебильной п"сдоты.
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судя по вчера - уже отказалась..
и тн питор "яременко" очелом это прочувствовал..
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Ехал зрада через зраду,
Видит зрада в зраде зрада,
Сунул зрада в зраду зраду,
Зрада-зрада-зрада-зрада.

А теперь устроим конкурс кто быстрее проговорит скороговорку.
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Пять лет позиция Украины была неизменной, жесткой, четкой и понятной. За это ее и уважали. Поэтому была и коалиция... За четыре месяца все похерили! Зеленые превратили страну в шмару, трусливую, торгующую собой и ложашуюся под каждого мудака. Хрен теперь вернешь и авторитет, и уважение, и желание за такую страну вписываться во вред себе же.
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"Судьбу всего сущего я вижу в борьбе. Уклониться от борьбы не может никто, если не хочет погибнуть" (с)


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всегда можно отказаться делать то, что приносит вред.
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Украина может положить на "согласование" какой то непонятной "формулы" с прицепом., как и не на обязательные минские договоренности. В связи с 1) нарушением РФ будапештских соглашений 2) в связи с нарушением РФ Большого договора между РФ и Украиной 3) в связи с тем что минск и формула были навязаны Украине под угрозой применения силы, что полностью юридически нивелирует эти "договоренности". Украина должна требовать выполнения пунктов 1 и 2. Все остальное пусть засунут Пу в ж.
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Воно то так , але про великий договір і про Будапешт потрібно було говорити "до того" , а не після того "як потяг промчав " .
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Почему для нас являются "обязательными" простые "договоренности" подписанные позапозапозапозапрошлым президентом который находится под уголовным расследованием, а для кого то не являются обязательными официально подписанные международные договоры. Ответ конечно прост - позиция силы. Но пока Украимна в лице президента и ратификации парламентом не произошло, это согласие на формулу и даже минск это всего лишь бумажка.
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Отямся , яка ратифікація при монобільшості !?!? Мети такої , підняти Україну , не було в бєні ще з самого початку цієї трагедії в двох актах.
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1.Україна припиняє опір за рахунок обмеження свого суверинітету (два в одному).
2.Україна міняє свою конституцію, що й хотіло ху-ло.
3.Україна приймає в своє лоно розойбаний домбас з ватними орками ,який буде годувати і відбудовувати за свій рахунок, ніяких контрибуцій і притензій до агресора.
4. Про Крим забудьте, хіба що подавайте воду (канал уже чистять - мабудь щось знають).
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Десь по середині - по нашій середині. Тепер Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмаєра без певних наслідків, - Яременко - Цензор.НЕТ 63
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А яку відповідальність понесли політики , які підписали Будапештський Меморандум з усіх сторін . Кордони україни порушені . Хто з них за це поніс відповідальність ?
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Несколько минут назад аэкс-нардеп Андрей Сенченко разместил в ФБ такой комментарий:

«Глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко заявив:
«Україна вже не зможе без наслідків відмовитися від імплементації формули Штайнмаєра. Вона передбачає певні політичні зобов'язання. Якщо Україна себе поважає, вона повинна їх дотримуватись.»
ЯКЩО УКРАЇНА СЕБЕ ПОВАЖАЕ, ВОНА ПОВИННА ВІДМОВИТИСЬ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ФОРМУЛИ ШТАЙНМАЙЕРА!!!»
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Ой, ну какие хитрые!
Так Путина вокруг пальца обвести, как лоха!
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Та ні , це дурнуватих дупоголових зєбілів Бєня кругом пальця водить . Їм зєлєбєні цуть в очі , а вони репетують : " Дощ! Дощик! А райдуга де? " .
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Вот с*ки зеленые, мрази, будете первыми на столбах висеть всем своим офисом
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Он говорит -теперь Украина не сможет отказаться от плана Штайнмаера сделать Украину Новоросией??? У меня такое впечатление, что партия регионов опять пришла к власти...
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Он врет потому что Украина это жертва! Никаких последствий для Украины не будет, если она не будет выполнять капитуляцию, а вот если Украина их выполнит, то последствия будут катастрофические для государственности Украины!!!
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100%
Ярємєнко, Порошенко, Зеленській і вся їхня шобла - російські шпигуни. Крапка.
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Дострокові президентські і парламентські.
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Ага . І сучкувулю в президенти . Ти це маєш на увазі хитрюга ?
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Если представить, что агенты кремля пришли к власти Украины, то они себя вели бы именно так, как ведут себя Зе и Ко!!!
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следующим заявлением будет:
а мы уже сдались и все подписали, самолеты с кацапскими омоном и росгвардией уже садяться в аэропортах, рыпаться не советуем, лучше включите 1+1 сейчас новая серия сватов будет Тепер Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмаєра без певних наслідків, - Яременко - Цензор.НЕТ 7566
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Не может отказаться без последствий? Так на хера вы ее подписывали? С такими президентами и врагов не надо.
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Аху.ть, вони загнали всю країну в цю формулу і тепер констатує що просто так відмовитись не можна, а якою зеленою субстанцією ви думали коли здавали Україну.
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Нехай спочатку понесуть покарання ті хто те підписав, без обговорення... Виходить як, підписати підписали, а винен народ... Треба народ повідомляти перед підписанням, а не після... А то може нас продали вже до Львова... Хто надоумив Кучму підписувати... Хто шепче Зеленському таку дурню...
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На жаль, Кучма з Коломойським організували весь політичний і миротворчий процес таким чином, що в України, з урахуванням того, що Зеленський на нього ніякого впливу не має, залишаться тільки дві можливості - або відмовитися від окупованої частини Донбасу, або відмовитися від свого суверенітету. Те, що Зеленському в цьому процесі відведена чисто декоративна роль, означає, що все має бути вирішено без урахування скільки-небудь важливих і принципових інтересів української нації і закріплює за нею статус такої, яка визнала свою поразку і прийняла умови переможців.
Це абсолютно логічний кінцевий результат того, що відбувалося на протязі вже майже шестирічного відрізку часу. Такий був план, такими були завдання, до цього наполегливо йшли і, в кінці кінців, прийшли.
Зараз ті, хто все це організовував і реалізовував будуть пафосно розказувати як героїчно вони боролися за те, щоб це ніколи не сталося і нарід визнає їх праведниками і такими, що заслуговують на місце в історії української нації, в якій інших, так виглядає, ніколи і не було.
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Хм . Якось незвично і дивно від тебе таке чути . Змінилась методика ?
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Перед кем это Украина вдруг возымела обязательства? Перед трусливым ЕС, или лично перед ******?
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Це можливо гарантія бєні дана путєну . Певно існує Пакт Бєні-Путєна за яким Україна до Нового року має бути в кремлівській стайні . Один ростовський вже просив військ в путєна , але не встиг , а бєня листа без дати від імені Президента України скоріш за все відправив ще до інавгурації .
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а как же россия "уважающая себя держава",нарушила Будапешсткий меморандум и плевала на всех,введя свои войска в Украину?
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Это объясняется просто: До Будапештского меморандума Украину можно было сравнить с "Владимиром Кличко", а после - с "пятиклассником". Трудно "большому и сильному дяде"(России) наехать на "пятиклассника"? Легко, но может быть стыдно. И теперь ЕС, США и некоторые иные страны стыдят Россию за наезд на "пятиклассника" санкциями. Но это сама Украина решила лишить себя силы и из "Кличко" стать "пятиклассником", и теперь как "пятиклассник" взывает к миру. Да, мир помогает слабенькому "пятикласснику", но с оглядкой на сильненькую Россию.
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Теперь все кому не лень будут вытирать ноги об "Слуг" без сочувствия - заработали на своей глупости.
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Ситуацию можно поправить, и слугам уже сказали как, поправляйте. Даже политически лучше поправить ситуацию с некоторыми издержками, чем выдерживать бесконечные пинки.
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Вступили в говно и вместо того чтобы вернуться назад и вытереть мы пойдем дальше делая вид что ничего не случилось пока не зайдем в говно по шею?
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Кто такой Кучма? Не нужно валить все на Кучму который никто и ничего не решает. Пускай хоть 100 раз что то там подписал. Нужно отказываться от етого позорного и капитулятивного договора пока его еще не подписали официально украинские власти
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И чего орать: "Зрада!, Геть!" Ведь сами себя, мои украинцы, предали и продали, когда в 1991 году, получив свободу и независимость, после всех голодоморов и войн, устроенных большевиками, избрали президентом члена ЦК КПУ Кравчука, а не борца за независимость Украины Чорновола. Вместо того, чтобы думать о своём будущем, будущем своих детей и своей страны, бегали и орали: "Хто з'їв моє сало!" И докатились со своими жадностью, желанием халявы до президента клоуна. И нечего бегать по майданам с протестами, 73% проголосовало за него. Жрите, хоть подавитесь, эту халяву. Вы хотели поиметь на халяву власть, но власть поимела вас. И ещё как поимеет. Вот и начали орать, обиженные: "Нас обдурили, Ми не те чекали". Конечно, "не те", что получили. Оказывается и при Зеленском президенте нужно вкалывать, чтобы заработать кусок хлеба. И не надо Путину и пальцем шевелить для присоединения под Россию Украины. Догнивает Украина и её охлос, и как гнилое яблоко свалится под сапог Путину. От себя добавлю, что очень хорошо получилось, что избрали президентом Украины клоуна. Хоть теперь увидите и прочувствуете ту степень своей тупости, жадности и идиотизма массового в которых пребываете. Может хоть этот идиотизм поможет наследникам сегодняшних украинцев научиться думать и любить свою Родину. Хотя сомневаюсь.
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Зєлєбєні постали у всій красі . Спершу ця волосата гнида впарювала зєбілам що нічого такого не буде , а зараз : " Так вийшло що Україні краще бути в кремлівській стайні , ніж порушити підписане кучмом . Звичайно за зє "вказівкою" по ланцюжку / путєн-сурков-бєня-богдан-зєля- кучма / .
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Сперва надо думать а потом подписывать, -"голобезродьки".
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я в акуе!!ничё не подписали!!??ничё не сказали!?и в оконцовке ,,последствия" и ,,отвечать за слова!??"во как!! оказывается можно!!или нужно!!(кто подскажет!! а то у меня тоже получилось как у этого идиота штанмаера-яременко,обо всём и не о чём ) Тепер Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмаєра без певних наслідків, - Яременко - Цензор.НЕТ 473
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******** объясняет формулу Штайнмайера-Зеленского-Путина Россия уже потирает руки.
Думай.ТЕ
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перелік сволоти. *******. найяскравіші моменти.

зеБільний міністрік еономіки тімоша мілованов, вчитель слуг в Трускавці:

"Меня никогда не интересовала особо Украина…, Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать"

https://youtu.be/bN2XgqEfHmA

з усіх хАхлів-малоросів 73 відсотки вибрали саме смердяче лайно
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