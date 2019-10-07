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 До кінця наступного тижня Євросоюз ухвалить рішення щодо Brexit-угоди, - Макрон

ЄС до кінця наступного тижня визначить, чи можливо домогтися з Великою Британією угоди щодо Brexit.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Макрон дав зрозуміти, що переговори в найближчі дні мають швидко просуватися, за участю (координатора ЄС на переговорах Мішеля Барньє. - Ред.), щоб до кінця наступного тижня дати висновок з приводу того, чи можливо укласти угоду за дотримання поваги до принципів ЄС", - цитують французькі ЗМІ витяги із заяви Єлисейського палацу.

У тій же телефонній розмові Джонсон "представив найостанніші пропозиції" щодо Brexit, також ідеться в заяві.

ЗМІ зазначають, що раніше британська влада дала зрозуміти про готовність пом'якшити деякі аспекти свого плану угоди щодо Brexit; одночасно Лондон закликав Брюссель проявити гнучкість.

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Вихід Великої Британії з ЄС запланований на 31 жовтня 2019 року. Британський парламент ухвалив закон, згідно з яким прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, якщо до 19 жовтня не вдасться скоординувати угоду про Brexit з ЄС, має попросити у Брюсселя тримісячну відстрочку. Однак прем'єр раніше попереджав, що швидше "помре в стічній канаві", ніж проситиме про подібні речі ЄС.

Цього тижня Борис Джонсон опублікував свої пропозиції щодо вирішення пов'язаних з Ірландією проблем при Brexit, які Велика Британія направила ЄС. Ці пропозиції мають прийти на зміну "страхувальному плану", погодженому з ЄС попереднім британським прем'єром Терезою Мей.

Однак пропозиції Джонсона в ЄС зустріли досить холодно. Так, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар минулої середи заявив, що нові пропозиції Лондона щодо Brexit у разі реалізації не зможуть досягти тих цілей, на досягнення яких спрямований нинішній "страхувальний план" з ірландського кордону. Думка голови уряду країни, що межує з Північною Ірландією, у цьому разі є принципово важливою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152412
 
 
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Доброго ранку, українці!
Гарного настрою та вдалого дня!))
До конца следующей недели Евросоюз примет решение по Brexit-соглашению, - Макрон - Цензор.НЕТ 1991
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