 Трамп не хоче, щоб імпічмент став "темною плямою" в його біографії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише Axios.

"Ця процедура погано позначиться на біографії. Ви б не захотіли, щоб це (імпічмент. - Ред.) було у вашій біографії", - зазначив Трамп.

При цьому президент США не бажає, щоб у підручниках з історії про нього писали, як про президента, якого зняли з посади, і сильно турбується з приводу своєї спадщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще один інформатор надав інформацію про розмову Трампа та Зеленського, - ABC News

Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.