 Трамп не хоче, щоб імпічмент став "темною плямою" в його біографії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише Axios.
"Ця процедура погано позначиться на біографії. Ви б не захотіли, щоб це (імпічмент. - Ред.) було у вашій біографії", - зазначив Трамп.
При цьому президент США не бажає, щоб у підручниках з історії про нього писали, як про президента, якого зняли з посади, і сильно турбується з приводу своєї спадщини.
Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
Може час вже всіх "слуг" на нуль?
Хто тебе питати буде. Це руде лайно вже давно заслужило на імпічмент, ще й не один.
Консерва гебешна смердить ще з кінця 80-х, але винесло її на поверхню та розірвало в останні роки.
Ганьба, звичайно, що Америка до такого дожила. Потрібен новий Маккартні та нові чистки істеблішменту від рашистських консерв.
А як вони потрібні самій Україні...вже давно.
сбрызнешь темные пятна
"золотым дождем" у друга Фуйла
В Європі так само, одні нікчемні хробаки. Пи всіх претензіях, Меркель, Оланд- це були ще не самі гірші варіанти, та й з Порошенко можна сказати повезло, інші прохідні були набагато гірші, не дай Б-г таке лайно, як Зелена шмаркля стало б Президентом в 2014-му, України вже б давно не було.
Трумп - очень неопрятное пятно на истории США...
В США сенаторы-республиканцы заявили, что не позволят объявить Трампу импичмент
Объявление импичмента президенту США потребует 67 голосов верхней палаты Конгресса. При этом республиканцы обладают большинством в Сенате и контролируют 53 места
Зеленский "виноват" лишь только в том, что на него пытался давить Трамп, и за это Трампу светит импичмент.
Но порохоботы упорно продолжают во всем обвинять именно Зеленского.