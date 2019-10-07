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Все про:імпічмент (115) Конгрес США (296) США (5591) Трамп (2113)

 Трамп не хоче, щоб імпічмент став "темною плямою" в його біографії

Президент США Дональд Трамп пояснив республіканцям у Конгресі, що імпічмент може стати темною плямою в його біографії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише Axios.

"Ця процедура погано позначиться на біографії. Ви б не захотіли, щоб це (імпічмент. - Ред.) було у вашій біографії", - зазначив Трамп.

При цьому президент США не бажає, щоб у підручниках з історії про нього писали, як про президента, якого зняли з посади, і сильно турбується з приводу своєї спадщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще один інформатор надав інформацію про розмову Трампа та Зеленського, - ABC News

Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152411
 
 
 Топ коментарі
 
воно не хоче.

Хто тебе питати буде. Це руде лайно вже давно заслужило на імпічмент, ще й не один.
Консерва гебешна смердить ще з кінця 80-х, але винесло її на поверхню та розірвало в останні роки.
Ганьба, звичайно, що Америка до такого дожила. Потрібен новий Маккартні та нові чистки істеблішменту від рашистських консерв.

А як вони потрібні самій Україні...вже давно.
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На жаль, один боєць загинув, ще одного поранено. Потепління триває.

Може час вже всіх "слуг" на нуль?
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Це правда. Один кремлядський педофіл і недомірок вже зв'язався . Тепер про нього увесь світ співає українську народну пісню про Хуйло 😁
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does he? You can't disconsider the least of brain and a bit of melany. That's what he has too...
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А ТЫ НЕ ВОРУЮ И НЕ ПОСОДЮТ..... Трампушка переживаетпросто он понимает что или цезием чаек будет или ручку дверей его дома Новичком Вова Путя обработает.. не оправдал доверие Кремля наш Трампушка столько бабла в него вогнали и нате так глупо пролетел...
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Світла пляма на сукні Моніки Левінські стала темною плямою у біографії Клінтона.
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Светлое пятно на клавише пианино стало для Зеленского ярким примером своего дебилизма
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https://antikor.com.ua/articles/332912-dve_fabriki_poroshenko_vozobnovljajut_rabotuНа Лолітиній проституції це ніяк не скажеться.
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...или начинай крепить свой имидж делами своимидж.
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Аргумент на уровне детского сада...ясен пень, что он не хочет.
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бздить по серйозному, до моніки це ще не дійшло Трамп не хоче, щоб імпічмент став "темною плямою" в його біографії - Цензор.НЕТ 1371
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Это не аргумент. Цензор выдал свою трактовку статьи. Почитайте исходник.
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Давно пора его в одну палату с Наполеоном.
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На жаль, один боєць загинув, ще одного поранено. Потепління триває.

Може час вже всіх "слуг" на нуль?
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а при Пеці не було ні перемирень ні поранених з загиблими?
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При Пете сепары передавали данные в наш Генштаб каждое утро. А сейчас не хотят...
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Гори-гори ясно чтобы не погасло! Кто свяжется с Украиной, говна не оберется....
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Це правда. Один кремлядський педофіл і недомірок вже зв'язався . Тепер про нього увесь світ співає українську народну пісню про ***** 😁
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Пусть переежает жить в Рашу к своему другу и хорошему парню Хйулу - там всем будет пофиг какойта импич
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воно не хоче.

Хто тебе питати буде. Це руде лайно вже давно заслужило на імпічмент, ще й не один.
Консерва гебешна смердить ще з кінця 80-х, але винесло її на поверхню та розірвало в останні роки.
Ганьба, звичайно, що Америка до такого дожила. Потрібен новий Маккартні та нові чистки істеблішменту від рашистських консерв.

А як вони потрібні самій Україні...вже давно.
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Не хочется импичмента? Тогда ,может,стоит прекратить подыгрывать ***** на его гумной гармошке?
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О сложном: Если импичмент Трампу реализуется, это будет колоссальный для мировой политики поворот и конец моды на политических фриков. Об этом очень любит рассуждать газпромовский публицист - С. Белковский, что сегодня серьезные политики повсеместно проигрывают актеришкам и дебоширам, типа Трампа. Но возможно эта эпоха схлопнется так и не начавшись, и все коммуникационные разработки Кремля по внедрению. фриков в мировую политику рухнут. И Слава Богу или кому там). Первый серьезный звонок в адрес фриков и актершиек дала Гретта Тунберг, несмотря на что обыватель ее боится и обзывает нехорошими диагнозами, именно 16-летняя шведка вернула серьезность в мировую политику - она показала какой будет политика будущего. Вам всем дорогие обыватели, голосовавшие физифолигческмими отверстиями за ЗЕ не поздоровится, придется много стардать и работать. И поделом!
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Trump supports putin unconditionally. Not many Americans know that on 23 April 2017 putin's army invading Ukraine killed a U.S. citizen who was serving as an OSCE medic. Trump took no notice, demanded no explanations, and offered no sympathy. My article:
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Заигрался рыжый, думая что он царь и бог как окурок на параше, да вот не сложилось - страна не та,и законы не те.
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а от Пеця продовжує рахувати себе царем і богом
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ничего
сбрызнешь темные пятна
"золотым дождем" у друга Фуйла
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Хоче Трамп того, чи не хоче а його імпічмент буде. А свою біографію він вже і так зіпсував, коли зв'язався з Монікою Зелінські. Так в підручниках історії і запишуть - Був такий собі Президент-клоун. Трохи смішний, трохи дивакуватий, але Президент. І все б було в нього добре, доки він не зв'язався з актрисою кацапських порнофільмів для зоофілів. Так що, пізно Доні пить Боржомі..😕
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Сегодня Трамп,а завтра Пуйло и это при родне Трамп не хоче, щоб імпічмент став "темною плямою" в його біографії - Цензор.НЕТ 3820
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После президента-дурака республиканцы ещё долго не придут к власти
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Проблеми з кандидатами у обидвох партій, немає яскравих, сильних особистостей.

В Європі так само, одні нікчемні хробаки. Пи всіх претензіях, Меркель, Оланд- це були ще не самі гірші варіанти, та й з Порошенко можна сказати повезло, інші прохідні були набагато гірші, не дай Б-г таке лайно, як Зелена шмаркля стало б Президентом в 2014-му, України вже б давно не було.
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Абсолютно вірно. Головне щоб українці це розуміли, але в нашій країні 73% хворих на голову,а це страшно.
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А я уж предположил, что рыжему после 6 банкротств и финансирования проектов кацапскими олигархами уже ничего не страшно (мы не пользуемся услугами американских банков. Нужное нам финансирование мы получаем из расеи)...
Трумп - очень неопрятное пятно на истории США...
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Да он сам уже "темное пятно" в истории США..
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Коли резюме з імпічментом буде подавати, можуть не взяти на роботу.
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Бред .... Трампу ничего не угрожает ...
В США сенаторы-республиканцы заявили, что не позволят объявить Трампу импичмент
Объявление импичмента президенту США потребует 67 голосов верхней палаты Конгресса. При этом республиканцы обладают большинством в Сенате и контролируют 53 места
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Темное пятно видно на фоне чего-то белого,или как минимум светлого! Но черное пятно никогда не видно на черном фоне,-так что он зря беспокоится! Трамп не хоче, щоб імпічмент став "темною плямою" в його біографії - Цензор.НЕТ 8358 Но темный цвет его биографии еще долго будет влиять на судьбы его детей и внуков-правнуков!
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Речь идет все время о темных делах, которые творились еще при порошенко.
Зеленский "виноват" лишь только в том, что на него пытался давить Трамп, и за это Трампу светит импичмент.
Но порохоботы упорно продолжают во всем обвинять именно Зеленского.
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Дык это Порошенко недавно встречался с трампом и получил интересную кличку? В паралельной вселенной зебилов президент Порошенко?
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зеопырыш думал в сказку попал после слов "вы мой великий учитель"
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Сам факт рождения такого полудурка, как Трамп, уже является ложкой дерьма в цистерне мёда, а уж его избрание на пост президента США, уже легло позорным пятном на историю США. Один в один, как у нас Зеленский.
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Бл..дь, какие темные дела творились при Порошенко? Вот что ты мелешь своим языком! То что касается сына Байдена- эти дела творились до Порошенко, при твоем **** любимом Овоще, Тимошенко, и прочих Портновах ,Азарове и т.д.- Всей вашей любимой Донецко- Луганской ****..братии! А Зеленский- точно такой же Криворожский быдло дебил, который мало чем от них отличается, внутренне! У него просто еще времени столько не было как у этих уродов!
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Не надо так нервичать, мы и так видим, что вы чистокровный сРусский. И при чём тут енакиевский урка с шоколадным зайцем? Тут разговор за вашего Трампа и его импичмент. точнее ему. суть темы уловили, сызранско-пензькский вы наш. Трамп не хоче, щоб імпічмент став "темною плямою" в його біографії - Цензор.НЕТ 2280
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Ви не туди притулили свій гарний допис. Все вірно, але пишіть сволоті casada.
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Тогда, как Никсон, хай валит с поста президента, не дожидаясь окончания процедуры импичмента
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