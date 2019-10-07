 Найманці РФ 25 разів обстріляли позиції ОС на Донбасі: один український воїн загинув, ще одного поранено, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:

- тричі поблизу Новотроїцького - з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

- двічі неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Павлополя - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Богданівки і поблизу Новогнатівки - із гранатометів різних систем;

- поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Березового - зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу н.п. Пищевик - із гранатометів різних систем;

- неподалік Новомихайлівки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:

- тричі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Попасної - зі стрілецької зброї;

- у районі Золотого-4 - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Золотого - зі станкового протитанкового гранатомета;

- у районі Зайцевого і неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм;

- поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів.

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"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл неподалік Травневого з міномета калібру 82 мм і стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.



