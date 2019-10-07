EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 За кордоном
  4702  51
Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (115) США (5591) Трамп (2113) Йованович (174)

 Йованович погодилася свідчити в Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Американська дипломатка Марі Йованович, яка очолювала посольство США в Києві в 2016-2019 роках, погодилася дати свідчення Конгресу США в межах процедури імпічменту.

Представники комітету з розвідки, який веде розслідування щодо президента Дональда Трампа, комітету із закордонних справ і комітету з нагляду допитають Йованович найближчої п'ятниці, 11 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 25 липня схвалив рішення американського лідера змінити посла в Україні Марі Йованович. Трамп неодноразово, зокрема в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, несхвально відгукувався про Йованович. І Зеленський погоджувався з ним, дорікаючи послу в тому, що вона "недостатньо прийняла" його перемогу на президентських виборах, оскільки була "прихильницею Порошенка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йованович отримала свою винагороду у вигляді посади посла, - Джуліані звинуватив посла США в інформаційній кампанії проти Трампа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152407
 
 
 Топ коментарі
 
Ахахах))) ти був хоч раз на Майдані у 2013-14 роках? Спочатку там не було ні сцени, ні апаратури- лише люди. Так що не пиши більше такої дурні, Майдан не зі сцени робився.
 показати весь коментар
 
т.е. оба они думают преимущественно членом, а не головой. братья по разуму... по факту вояж зе провалился - трамп послал его до [х#йла]. а тот пошлет его до пениса душилина дениса пушилина - вот это, пацан, твой уровень, с ним и дАгаваривайся...
 показати весь коментар
 
Даже за поребриком знают, что майдан в 13-14 годах собирал не порох, а янык. Я бы на месте вашего начальника за такие бракованые посты наказывал.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
та не. рекорд побил порох. если в прошлый раз он собрал майдан за год до президентских выборов, то теперь за 4,5 года. вот что жажда власти делает
 показати весь коментар
 
 
Даже за поребриком знают, что майдан в 13-14 годах собирал не порох, а янык. Я бы на месте вашего начальника за такие бракованые посты наказывал.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
майдан организовал янык? серьезно?

Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 393
 показати весь коментар
 
Ну да.Голубенький(правда,його ненадовго хватило).Зелененького поки не видно.
Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 5432
 показати весь коментар
 
 
Штаааа? Порох зібрав майдан у 2013? Ти є представником термінальної стадії вати- Сінтепон)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
если не порох, то кто? только не надо рассказывать, что сцена, звукоаппаратура, палатки, печки, биотуалеты, хавка, и т.д. там появилось чудесным образом и из неоткуда. это все стоит очень немалых денег. и кто еще смог бы это организовать? жулька сидела, кроль сам не смог бы. по итогу, все кто его организовал - и оказались на самых "жирных" местах (причем все - из партии пороха). порох - президент, кличко - мэр киева, парубий - спикер, луценко - генпрокурор, и т.д.
понятно, что саму революцию сделал народ, но вот толкал на это и всеми силами ( в том числе и финансово) раскручивал - как раз соевый
 показати весь коментар
 
 
Ахахах))) ти був хоч раз на Майдані у 2013-14 роках? Спочатку там не було ні сцени, ні апаратури- лише люди. Так що не пиши більше такої дурні, Майдан не зі сцени робився.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
и что? пока не появилось сцены, палаток, постоянной большой группы людей - майдан что то серьезное представлял? ну пришли на выходной люди, постояли и разошлись. а вот когда побили студентов, и у народа окончательно забурлило и пошли протесты, вот тут порох и подрулил со своими посипаками.
 показати весь коментар
 
Знаю власника ресторану, що возив обіди на майдан- може це він якраз організатор? А я закуповував засоби індивідуального захисту і віддавав сотням самооборони- може це я організатор Майдану? Чи може кожен, хто вніс свій внесок і є організатором? Інша справа- хто цим скористався по закінченні. Та й згадай що казали на Майдані у бік Пороха, Кличка. То хто організатор?
 показати весь коментар
 
 
Зачемобьяснять зеботу то ,чего он никогда в жизни не делал?
 показати весь коментар
 
 
І так звану "хавку" люди самі приносили. Пічки з бочок робили. Людина, що не була на Майдані, не зможе цього зрозуміти, коли іде єднання та взаємодопомога.
 показати весь коментар
 
 
ну, не совсем так. там была столовая, неплохо кормили. И биотуалеты. Их люди никак не могли сами принести. Так что олигархи вложились. Это бесспорно. Но люди тогда думали, что они это делают на благо Украины. Йованович погодилася свідчити в Конгресі у справі про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 7055
 показати весь коментар
 
На злодієві шапка горить.Зібрав Майдан пастух,волаючи "Вовки в кошарі!!!"Цікаво,коли вовки справді з'являться на кордоні-чи прибіжить хто?
 показати весь коментар
 
хорошо порохосвинья ничего не собрала ...
 показати весь коментар
 
Це тільки такі два клована, як Доні та Моні, можуть так відверто пліткувати. Що таке дипломатія в відносинах глав держав - їм невідомо. Бо одне раніше конкурси краси проводило, а інше грало пісюном на роялі.
 показати весь коментар
 
 
т.е. оба они думают преимущественно членом, а не головой. братья по разуму... по факту вояж зе провалился - трамп послал его до [х#йла]. а тот пошлет его до пениса душилина дениса пушилина - вот это, пацан, твой уровень, с ним и дАгаваривайся...
 показати весь коментар
 
 
Все вірно сказали. Було би дуже смішно, якби не було так сумно.
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло, що Зе не повинен був би обговорювати посла США.Тепер це ніхто йому не простить.
 показати весь коментар
 
 
Так, коли прочитав про це, то стало дуже неприємно ..
 показати весь коментар
 
 
Не те що не пробачать, з ним ніхто на одному полі не сяде. Фсьо, він по вуха в лайні, зараз йому з його талантами тільки на расею до лаврова та маньки-федерації залишилось телефонувати. От там його чекають та будуть раді чути комплімани на свою адресу. Клован, що з нього взяти. 😏
 показати весь коментар
 
 
У Зелемойского уже вторая натура - всех поливать и формировать негативный образ, выработанная на сцене 95 квартала...
 показати весь коментар
 
 
Йованович була б найкращим президентом ніж цей малохольний Трамп
 показати весь коментар
 
 
А що, вона дуже розумна і компетентна, може через кілька років стане, наприклад, шефом Держдепартамента Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 1016
 показати весь коментар
 
 
Врядли Трампа скинут... ...а если не скинут -- пойдёт он на второй срок!
...и тяжко ему придётся -- Зеля ж уже будет просить у США политического убежища...*)
 показати весь коментар
 
Процедура импичмента сама по себе - это имиджевый удар, вне зависимости от того, найдутся ли голоса в Сенате. А Трамп и сейчас по опросам проигрывает любому кандидату от демократов. Республиканцам, если они хотят выиграть президентские выборы, надо бы озаботиться поиском другой кандидатуры вместо этого чучела, которое позорит США.
 показати весь коментар
 
 
Зачем ты постишь эту протухшую дегенеративную брехню Луценка? Зачем ты этот идиотизм выкладываешь, Veter Isinski? Уже давным давно эта наитупейшая брехня Луценка была вскрыта.
Чем Украине грозит очередная ложь Юрия Луценко

https://24tv.ua/ru/chem_ukraine_grozit_ocherednaja_lozh_jurija_lucenko_n1133956

Госдепартамент США назвал заявления генерального прокурора Украины относительно своего посла откровенной выдумкой, что подтверждается календарем.

https://24tv.ua/ru/skandal_lucenko_s_jovanovich_prichiny_klevety_genprokurora_na_posla_ssha_n1133058

Причиной заявления Луценко была месть Йованович за постоянную критику генпрокурора и требование увольнения его заместителя Назара Холодницкого. Недавно посол США фактически обвинила Луценко в крышевании коррупции и сохранении в должности прокурора-предателя.



 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ох и рожа у этой мадам.....порошенко с яныком отдыхают ))
 показати весь коментар
 
Зе нужно перестать метаться и валить Трампа. Победят демократы - нам воздастся. Снова победит Трамп - хуже не будет. Ему нужно заявить, например, что през.США во время переговоров орал на него из-за Байдена матом на чистом нелитературном русском языке с московским акцентом. Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 1323
 показати весь коментар
 
 
да как раз и нельзя валить трампа. если начнет валить и трамп останется - то трамп точно не простит. у него самовлюбленность не меньше чем у *****. а если валить и трампа сбросят, то новая власть с зелей не захочет иметь дел, так как будет знать, что в случае чего, он и их сдаст
 показати весь коментар
 
Галя, шо это было???
Зе нужно перестать метаться и валить Трампа???? Зебил валит трумпа??? Чем валит? Струей своего жидкого поноса??? Шут-пианист - никто. В карточных играх он зовется джокером... уровень моники - переговоры киношной голоборотьки. Там он грозен, как Наполеон...За пределами сценария он - изнеженный, глупенький, недальновидный, еврейский мальчик боба сруликович... "валить трампа"...ххха!
Галя, однажды Джек-потрошитель перестал потрошить...
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то это шутка. ли вы думаете, что я Пристайко это в личку написала? Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 5280
 показати весь коментар
 
Оййопт... а я спросонья перелякавсь...
 показати весь коментар
 
Не варто було Доні та Моніці ображати жінку. За своїми ігрищами в "шпілі-вілі" обидва голубки забули, що ображена жінка дуже страшна у своєму гніві. І тепер одному голубку світить палата в Жовтому будинку , а іншому - туристична поїздка в Таїланд до місцевих умільців, які йому підрихтують стать до повної кондиції 😃
 показати весь коментар
 
 
Йованович "недостаточно приняла"победу Зе? Ах ты мелкий, самовлюблённый, закомплексованный дурачек. Привык, что тебе твоя зекоМанда нализывает без устали, о великий политический лидер современности (с)?
 показати весь коментар
 
 
Так они скоро до Порошенко доберуться.
 показати весь коментар
 
И расскажи!!
О Дебиле Трампыче и его прихвостнях
Луценко с Порошенко
 показати весь коментар
 
луценко и порошенко - два скота/пара
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору