 Йованович погодилася свідчити в Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Представники комітету з розвідки, який веде розслідування щодо президента Дональда Трампа, комітету із закордонних справ і комітету з нагляду допитають Йованович найближчої п'ятниці, 11 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 25 липня схвалив рішення американського лідера змінити посла в Україні Марі Йованович. Трамп неодноразово, зокрема в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, несхвально відгукувався про Йованович. І Зеленський погоджувався з ним, дорікаючи послу в тому, що вона "недостатньо прийняла" його перемогу на президентських виборах, оскільки була "прихильницею Порошенка".

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