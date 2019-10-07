 Йованович погодилася свідчити в Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Представники комітету з розвідки, який веде розслідування щодо президента Дональда Трампа, комітету із закордонних справ і комітету з нагляду допитають Йованович найближчої п'ятниці, 11 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 25 липня схвалив рішення американського лідера змінити посла в Україні Марі Йованович. Трамп неодноразово, зокрема в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, несхвально відгукувався про Йованович. І Зеленський погоджувався з ним, дорікаючи послу в тому, що вона "недостатньо прийняла" його перемогу на президентських виборах, оскільки була "прихильницею Порошенка".
понятно, что саму революцию сделал народ, но вот толкал на это и всеми силами ( в том числе и финансово) раскручивал - как раз соевый
пениса душилинадениса пушилина - вот это, пацан, твой уровень, с ним и дАгаваривайся...
...и тяжко ему придётся -- Зеля ж уже будет просить у США политического убежища...*)
Чем Украине грозит очередная ложь Юрия Луценко
https://24tv.ua/ru/chem_ukraine_grozit_ocherednaja_lozh_jurija_lucenko_n1133956
Госдепартамент США назвал заявления генерального прокурора Украины относительно своего посла откровенной выдумкой, что подтверждается календарем.
https://24tv.ua/ru/skandal_lucenko_s_jovanovich_prichiny_klevety_genprokurora_na_posla_ssha_n1133058
Причиной заявления Луценко была месть Йованович за постоянную критику генпрокурора и требование увольнения его заместителя Назара Холодницкого. Недавно посол США фактически обвинила Луценко в крышевании коррупции и сохранении в должности прокурора-предателя.
Зе нужно перестать метаться и валить Трампа???? Зебил валит трумпа??? Чем валит? Струей своего жидкого поноса??? Шут-пианист - никто. В карточных играх он зовется джокером... уровень моники - переговоры киношной голоборотьки. Там он грозен, как Наполеон...За пределами сценария он - изнеженный, глупенький, недальновидный, еврейский мальчик боба сруликович... "валить трампа"...ххха!
Галя, однажды Джек-потрошитель перестал потрошить...
О Дебиле Трампыче и его прихвостнях
Луценко с Порошенко